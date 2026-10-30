امام جمعه سرپل ذهاب: تربیت نسل جوان با تقوا و معنویت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین سلیمی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، انجام واجبات و دوری از محرمات، اظهار کرد: تقوا و ارتباط صحیح با خداوند متعال، ضرورت همه مراحل زندگی انسان است و نباید آن را به دوران سالمندی یا سال‌های پایانی عمر محدود کرد.

وی با اشاره به اهمیت دوران نوجوانی و جوانی افزود: این دوره فرصت ارزشمندی برای شکل‌گیری شخصیت معنوی و اخلاقی انسان است و جوانی که از همین سال‌ها رابطه خود را با خداوند تقویت کند، می‌تواند مسیر رشد و تعالی را با سرعت بیشتری طی کند.

حجت‌الاسلام سلیمی با یادآوری سیره بزرگان دین تأکید کرد: بسیاری از شخصیت‌های برجسته دینی، از سنین پایین مسیر خودسازی و بندگی را آغاز کرده‌اند.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با بیان اینکه قلب نوجوان و جوان آمادگی بیشتری برای پذیرش آموزه‌ها و ارزش‌ها دارد، خاطرنشان کرد: خانواده‌ها در کنار مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز تربیتی مسئولیت مهمی در پرورش نسل آینده بر عهده دارند. اگر پدران و مادران نسبت به تربیت فرزندان خود بی‌توجه باشند، جریان‌های مخرب فرهنگی می‌توانند از این فرصت برای اثرگذاری بر هویت و باورهای آنان استفاده کنند.

حجت‌الاسلام سلیمی با هشدار درباره شیوه‌های تأثیرگذاری بر نوجوانان و جوانان تصریح کرد: ترویج موسیقی‌های مبتذل، سرگرمی‌های ناسالم، استفاده افراطی و آسیب‌زا از بازی‌های رایانه‌ای و گرایش به مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، از جمله مسائلی است که می‌تواند سلامت جسمی، فکری و اخلاقی نسل جوان را تهدید کند.

به گفته وی، دشمنان می‌کوشند پیوند میان علم، دانش، معنویت و اخلاق را در میان جوانان تضعیف کنند؛ زیرا پیشرفت علمی همراه با تقوا و خودباوری، زمینه‌ساز توانمندی جامعه خواهد بود.

وی با اشاره به پیام اخیر رهبر انقلاب خطاب به نوجوانان و جوانان، اظهار کرد: ساخت تمدن نوین ایرانی و اسلامی به حضور آگاهانه و تلاش نسل جوان نیاز دارد و جوانان باید در کنار کسب علم و مهارت، معنویت و اخلاق را نیز در زندگی خود تقویت کنند.

امام جمعه سرپل‌ذهاب همچنین با گرامیداشت یاد شهید محمدحسین فهمیده، نوجوانان شهید را الگوهایی از ایمان، مسئولیت‌پذیری و فداکاری برای نسل امروز دانست.

امام جمعه سرپل‌ذهاب در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره مقابله با طاغوت و ایمان به خداوند گفت: حرکت در مسیر تعالی و پیشرفت، مستلزم مرزبندی روشن با جریان‌های سلطه‌گر و پایبندی عملی به ارزش‌های الهی است.

وی با اشاره به سالروز ۱۳ آبان و اقدام دانشجویان و دانش‌آموزان پیرو خط امام در تسخیر لانه جاسوسی، این رویداد را نمونه‌ای از ایستادگی نسل جوان در برابر سلطه‌طلبی دانست.

حجت‌الاسلام سلیمی با اشاره به سابقه مبارزات امام خمینی(ره) علیه رژیم پهلوی و مخالفت ایشان با قانون کاپیتولاسیون در چهارم آبان ۱۳۴۳، خاطرنشان کرد: مقابله با سلطه و استکبار مسیری طولانی بوده و تحقق اهداف انقلاب اسلامی به ایستادگی، مقاومت و پرهیز از سازش در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر نیاز دارد. وی همچنین با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه‌های مختلف، این مشارکت را نشانه پشتیبانی عمومی از ارزش‌های انقلاب اسلامی عنوان کرد.

وی در ادامه با اعلام حمایت از مواضع آیت‌الله حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، درباره ضرورت پرهیز نمایندگان مجلس از دخالت در عزل و نصب مدیران اجرایی گفت: نمایندگان باید در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کنند و از اقداماتی که استقلال مدیریت دستگاه‌های اجرایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بپرهیزند.

حجت‌الاسلام سلیمی تأکید کرد: انتقاد و نظارت قانونی با دخالت در امور اجرایی تفاوت دارد و مسئولان باید در تصمیم‌گیری‌ها، تقوا و مصالح عمومی را بر تمایلات شخصی و گروهی مقدم بدانند.

امام جمعه سرپل‌ذهاب در پایان با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری همه اقشار در قبال آینده کشور، ابراز امیدواری کرد با تقویت ایمان، معنویت، خودباوری و حضور آگاهانه نوجوانان و جوانان، زمینه تحقق اهداف انقلاب اسلامی و پیشرفت جامعه فراهم شود.