مولوی رودینی: حفظ امنیت سیستان و بلوچستان مسئولیت مردم و مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی مراد رودینی‌نژاد، در خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت این هفته شهرک محمد شاه کرم منطقه سیستان با تأکید بر ضرورت عمل به آموزه‌های قرآن در زندگی فردی و اجتماعی گفت: قرآن کریم تنها کتاب تلاوت نیست، بلکه راهنمای زندگی و چراغ هدایت انسان در مسیر درست است.

امام جمعه اهل‌سنت شهرک محمدشاه‌کرم، با استناد به آیه شریفه «إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ» اظهار کرد: قرآن انسان را به استوارترین راه هدایت می‌کند و جامعه‌ای که به آموزه‌های آن پایبند باشد، در مسیر عزت، آرامش و رستگاری حرکت خواهد کرد.

مولوی رودینی‌نژاد با اشاره به جایگاه قرآن به‌عنوان ریسمان محکم الهی افزود: عمل به این کتاب آسمانی باید در رفتار روزمره مردم نمایان شود؛ صداقت در گفتار، امانت‌داری، رعایت حقوق دیگران، دوری از ظلم و تلاش برای اصلاح جامعه از جلوه‌های عملی پایبندی به قرآن است.

امنیت پایدار، نیازمند همراهی مردم و مسئولان

امام جمعه اهل‌سنت شهرک محمدشاه‌کرم با بیان اینکه قرآن مسلمانان را به صلح، برادری، گذشت و همکاری دعوت می‌کند، تصریح کرد: امنیت نعمتی ارزشمند است که پایه آرامش خانواده‌ها، پیشرفت جوانان و آبادانی شهرها به شمار می‌رود و حفظ آن تنها بر عهده نیروهای نظامی و امنیتی نیست.

وی ادامه داد: هر فرد، خانواده، معتمد، جوان و عالم دینی در حفظ امنیت جامعه مسئولیت دارد و این امنیت زمانی پایدار می‌ماند که مردم و مسئولان در کنار یکدیگر باشند و اجازه ندهند اختلاف و شکاف در جامعه شکل بگیرد.

مولوی رودینی‌نژاد با هشدار نسبت به تلاش برای تضعیف امنیت از طریق اختلاف‌افکنی و شایعه‌پراکنی گفت: بزرگ‌نمایی مشکلات، تحریک احساسات و ایجاد بی‌اعتمادی از جمله روش‌هایی است که برای برهم زدن آرامش جامعه به کار گرفته می‌شود و مردم باید در برابر این اقدامات هوشیار باشند.

وی با استناد به آیه «وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ» بر ضرورت پرهیز از تفرقه تأکید کرد و افزود: نباید اختلافات کوچک را بزرگ کنیم، شایعات را بدون تحقیق انتشار دهیم یا با تکرار مطالب تأییدنشده به وحدت و اعتماد عمومی آسیب بزنیم.

هوشیاری در برابر شایعات، وظیفه‌ای همگانی

امام جمعه اهل‌سنت شهرک محمدشاه‌کرم با اشاره به حدیث پیامبر اکرم(ص) مبنی بر اینکه مسلمان کسی است که دیگران از زبان و دست او در امان باشند، خاطرنشان کرد: رعایت این آموزه در رفتار فردی و اجتماعی می‌تواند به تقویت امنیت و آرامش در استان و کشور کمک کند.

مولوی رودینی‌نژاد در پایان با دعا برای تقویت وحدت و برادری میان مردم، بر پایبندی به قرآن و اخلاق اسلامی تأکید کرد و خواستار حفظ امنیت سیستان و بلوچستان در سایه ایمان، هوشیاری و همکاری مردم شد.