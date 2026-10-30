داودی: حجاب ضامن تحکیم بنیان خانواده و سلامت اخلاقی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حامد داودی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته الموت بزرگ که در مصلای شهر معلم‌کلایه برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، بر ضرورت پاسداشت حرمت این ایام تأکید کرد.

وی با اشاره به موضوع حجاب اظهار کرد: دشمن حجاب را هدف قرار داده است، زیرا به دنبال تضعیف و نابودی بنیان خانواده در جوامع اسلامی است.

امام‌جمعه الموت افزود: حجاب ضامن تحکیم بنیان خانواده، سلامت اخلاقی جامعه، امنیت زنان و تربیت نسلی سالم و ولایت‌مدار است و باید جایگاه آن در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

داودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت محمدحسین فهمیده، زنده نگه داشتن یاد این دانش‌آموز بسیجی را از اصالت‌های دوران دفاع مقدس دانست و گفت: شهید فهمیده به همه ما آموخت که سن‌وسال معیار مردانگی نیست، بلکه ایمان، معرفت و مسئولیت‌پذیری است که انسان را در مسیر جهاد و خدمت قرار می‌دهد.

وی شهید حسین فهمیده را اسطوره‌ای ماندگار و نماد ایمان، غیرت و بصیرت در تاریخ ایران توصیف کرد و افزود: او چراغی فروزان است که مسیر ایثار، مقاومت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی را برای همیشه روشن نگه داشته است.