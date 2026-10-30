به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد طباطبایی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراب، با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، هشتم آبان، روز نوجوان و سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده را گرامی داشت و اظهار کرد: شهید فهمیده با وجود سن کم، به الگویی ماندگار از ایمان، شجاعت و فداکاری تبدیل شد و امام خمینی(ره) از او به‌عنوان رهبر ۱۳ ساله یاد کردند.

وی نوجوانان و جوانان را از سرمایه‌های ارزشمند کشور دانست و بر ضرورت توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این نسل تأکید کرد.

امام جمعه سراب با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، سه رویداد مهم تاریخی این روز را یادآور شد و گفت: تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳ به دلیل مخالفت با قانون کاپیتولاسیون، شهادت جمعی از دانش‌آموزان در مقابل دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸، سه واقعه‌ای هستند که جایگاه ویژه‌ای به این روز در تاریخ مبارزات ملت ایران بخشیده‌اند.

طباطبایی با اشاره به سابقه سیاست‌های استکباری آمریکا و تلاش این کشور برای نفوذ در کشورهای اسلامی، بر ضرورت حفظ بصیرت و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه سیاست‌های سلطه‌طلبانه و تلاش برای دخالت در امور کشورهای مستقل با ایستادگی ملت‌ها روبه‌رو می‌شود، افزود: جامعه اسلامی باید با حفظ وحدت، تقویت آگاهی و پایبندی به ارزش‌های دینی، در برابر نقشه‌های دشمنان آمادگی داشته باشد.

هوشیاری و پدافند غیرعامل در برابر تهدیدهای دشمن

امام جمعه سراب همچنین بر اهمیت پدافند غیرعامل و توجه به راهکارهای پیشگیرانه برای مقابله با تهدیدها تأکید کرد و گفت: حفظ آمادگی و شناخت شیوه‌های نفوذ دشمن، از ضرورت‌های صیانت از جامعه و کشور است.

طباطبایی وحدت و بصیرت را از عوامل مهم ایستادگی در برابر توطئه‌های استکباری دانست و خاطرنشان کرد: جامعه اسلامی با تمسک به ارزش‌های دینی و حفظ انسجام می‌تواند در برابر سیاست‌های سلطه‌طلبانه مقاومت کند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با استناد به آیه ۷۱ سوره توبه، مؤمنان را به تقوای الهی و عمل به دستورات خداوند سفارش کرد و گفت: ایمان تنها یک باور قلبی و رفتار فردی نیست، بلکه هنگامی که در عرصه اجتماع ظهور می‌کند، مسئولیت‌پذیری و حمایت متقابل میان اعضای جامعه را به همراه دارد.

امام جمعه سراب با اشاره به حدیث پیامبر اکرم(ص) مبنی بر اینکه «المؤمن للمؤمن کالبنیان»، اظهار کرد: مؤمنان باید مانند اجزای یک ساختمان، پشتیبان یکدیگر باشند و مشکلات هر عضو جامعه را مسئله‌ای مربوط به کل مجموعه بدانند.

طباطبایی سه ویژگی مهم جامعه ایمانی را انسجام و وحدت، خیرخواهی متقابل و برخورداری از اخلاق نیکو در تعاملات اجتماعی برشمرد و افزود: تفرقه و اختلاف‌افکنی در جامعه ایمانی جایگاهی ندارد و مؤمنان باید در برابر مسائل و مشکلات، همدل و همراه باشند.

وی با اشاره به آیه «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» بر ضرورت خیرخواهی و برادری دینی تأکید کرد و گفت: در جامعه ایمانی، منافع فردی نباید به بهای آسیب دیدن دیگران تأمین شود و افراد باید در غم و شادی و رفع مشکلات یکدیگر مشارکت داشته باشند.

امام جمعه سراب همچنین مهربانی، ادب، احترام و فروتنی را از سرمایه‌های اجتماعی جامعه ایمانی دانست و با اشاره به توصیه امیرالمؤمنین علی(ع) درباره نیک‌رفتاری با مردم، بر ضرورت برخوردی تأکید کرد که نام و یاد انسان را در ذهن دیگران با نیکی همراه سازد.

وی در پایان با دعا برای توفیق در عمل به دستورات الهی، خدمت به اسلام و مسلمانان، حفظ جمهوری اسلامی ایران و تعجیل در فرج امام زمان(عج)، بر پایبندی به آموزه‌های دینی در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.