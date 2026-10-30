دشمنی آمریکا با ایران به دلیل پیشرفت علمی و قدرت منطقه ای است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد باقری ارومی در خطبه های نماز جمعه این هفته ضمن تسلیت ایام فاطمیه با بیان حدیثی از حضرت فاطمه(س) بر روش اخلاقی و رفتاری ایشان به عنوان یک سبک زندگی سازنده تاکید کرد.

وی ضمن گرامیداشت هفته بسیج دانش آموزی و یوم الله ۱۳ آبان و دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور با شکوه در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: علت دشمنی آمریکا با ایران پیشرفت در زمینه های مختلف علمی و دستیابی به فناوری های جدید است که کشور ما را به قدرت برتر منطقه تبدیل کرده و مانع جهانخواری های استکبار جهانی شده است.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق اردبیل با بیان اینکه امروز ایستادگی ملت مقاوم ایران در برابر زورگویی و زیاده خواهی های آمریکا و رژیم صهیونی آنها را به بن بست کشانده افزود: نتایج انتخابات رژیم صهیونی نشان داد که جریان حاکم دچار انزوا و مورد انتقاد جریان مخالف قرار گرفته و از درون دچار مشکل ساختاری شده است.

حجت الاسلام باقری ارومی در ادامه تصریح کرد: البته نتایج انتخابات رژیم صهیونی و آمریکا برای ما هیچ فرقی ندارد چرا که ذات همه آنها شرارت و جنایت و مخالفت با حق و انسانیت است و تنها در روش با یکدیگر فرق دارند و مبارزه با آنها تا نابودی کامل و جمع شدن بساط ستمکاران ادامه خواهد داشت.

وی همچنین به مناسبت روز پدافند غیرعامل رعایت نکات ایمنی و اصول فنی را باعث کاهش آسیب ها و خسارت ها در زمان بروز بحران ها عنوان کرد و از عموم مردم و مسئولان خواست تا در برنامه ها و پروژه های خود رعایت مسائل مربوط به پدافند غیرعامل را حتما جزو اولویت های خود قرار دهند.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق اردبیل در پایان با اشاره به آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن اعلام کرد: مردم و اهالی محترم حتما در این امر مهم مشارکت و همکاری داشته باشند و بدانند که ارائه آمار و اطلاعات درست بر نحوه توزیع امکانات مختلف در جای جای کشور عزیزمان ایران تاثیر بسزایی دارد.