امام جمعه پاوه: فشار اقتصادی در وضعیت نه جنگ و نه صلح افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا قادر قادری در خطبه‌های نمازجمعه هشتم آبان‌ماه این شهر با اشاره به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور اظهار کرد: وضعیت نه جنگ و نه صلح در روابط ایران و آمریکا، ابهام و نگرانی‌هایی درباره آینده ایجاد کرده و اقشار مختلف جامعه از جمله بازاریان، کارمندان و کارگران را تحت تأثیر قرار داده است. در کنار این شرایط، مشکلات اقتصادی نیز فشار مضاعفی بر زندگی مردم وارد می‌کند.

وی با اشاره به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا و رقابت جریان‌های جمهوری‌خواه و دموکرات افزود: امیدواریم تحولات سیاسی پیش‌رو به تغییر در سیاست‌های دولت آمریکا و کاهش فشارها منجر شود و شرایطی فراهم آید که مردم با آرامش و امنیت بیشتری زندگی کنند.

امام جمعه پاوه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تداوم رنج مردم غزه گفت: درگیری‌ها و مسائل داخلی نباید موجب فراموش‌شدن وضعیت مردم فلسطین شود؛ چراکه ساکنان غزه همچنان با پیامدهای سنگین جنگ و فشارهای رژیم صهیونیستی مواجه هستند. بر اساس آمارهای مورد اشاره، در جریان این جنگ حدود ۷۶ هزار نفر جان خود را از دست داده و نزدیک به ۱۶۰ هزار نفر مجروح شده‌اند و حدود ۹۰ درصد منازل مسکونی نیز تخریب شده است.

ماموستا قادری با بیان اینکه توافق اعلام‌شده برای پایان جنگ، به معنای پایان مشکلات مردم غزه نیست، خاطرنشان کرد: با وجود توافق شرم‌الشیخ، ناامنی و دشواری‌های انسانی در این منطقه همچنان ادامه دارد و امیدواریم تحولات سیاسی پیش‌رو به توقف سیاست‌های جنگ‌طلبانه و کاهش آلام مردم فلسطین بینجامد.

وی همچنین در واکنش به انتشار تصاویر خصوصی شماری از شهروندان اورامانات، به‌ویژه در شهرهای پاوه، جوانرود و روانسر، این اقدام را مغایر با اخلاق و حرمت خانواده‌ها دانست و گفت: چنین رفتارهایی موجب نگرانی و آسیب‌دیدن آبروی شهروندان شده و انتظار مردم آن است که موضوع با جدیت پیگیری شود.

امام جمعه پاوه با قدردانی از نیروهای نظامی به‌دلیل اعلام دستگیری عامل اصلی این اقدام، خواستار شناسایی سایر افراد دخیل و برخورد قانونی با همه عوامل شد و تأکید کرد: رسیدگی به این پرونده نباید به دستگیری یک نفر محدود شود و لازم است روند قضایی با سرعت و جدیت ادامه پیدا کند. وی در عین حال از خانواده‌ها، به‌ویژه جوانان، خواست در نگهداری و انتشار تصاویر شخصی و خانوادگی احتیاط بیشتری داشته باشند تا زمینه سوءاستفاده افراد فرصت‌طلب فراهم نشود.

ماموستا قادری در ادامه با گرامیداشت یاد شهدای حادثه هشتم آبان ۱۳۵۷ پاوه، به‌ویژه دانش‌آموزانی که در جریان حوادث آن روز به شهادت رسیدند، اظهار کرد: یادآوری این واقعه و فداکاری مردم پاوه در روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی، بخشی از حافظه تاریخی این منطقه است و باید برای نسل‌های آینده زنده نگه داشته شود.

وی در بخش نخست خطبه‌ها با تفسیر آیه ۹۰ سوره نحل، عدالت، احسان و نیکی به خویشاوندان را سه پایه اساسی شکل‌گیری جامعه سالم دانست و افزود: در مقابل، فحشا، منکر و ستم از عواملی هستند که بنیان‌های اخلاقی و اجتماعی را تضعیف می‌کنند. عدالت به معنای رساندن حق به صاحب آن است و احسان نیز تنها به کمک مالی محدود نمی‌شود، بلکه خوش‌رفتاری، سخن نیکو، عیادت از بیماران و رعایت حقوق دیگران را دربرمی‌گیرد.

امام جمعه پاوه با تأکید بر اهمیت حفظ پیوندهای خانوادگی تصریح کرد: رسیدگی به خویشاوندان از سفارش‌های روشن دین اسلام است، اما این اصل در زندگی اجتماعی امروز کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین گسترش خشونت، تضییع حقوق دیگران و حوادث تلخ خانوادگی، از جمله قتل فرزندان به دست والدین یا برعکس، زنگ خطری برای جامعه است و ضرورت تقویت تربیت خانوادگی و رعایت حقوق متقابل را یادآوری می‌کند.

ماموستا قادری در ادامه با اشاره به روایتی از پیامبر اسلام(ص)، استغفار و توبه را از راه‌های بازگشت انسان به مسیر درست و جلب رحمت الهی برشمرد و گفت: گناهانی مانند غیبت، رباخواری و دیگر رفتارهای ناپسند، آسیب‌های اخلاقی و معنوی به جامعه وارد می‌کنند و مؤمنان باید با توبه و استغفار برای جبران آنها تلاش کنند.

وی با نقل سخنی از حضرت عثمان(رض)، بر نقش حکومت‌ها در مقابله عملی با ناهنجاری‌های اجتماعی تأکید کرد و افزود: توصیه و نصیحت اخلاقی لازم است، اما جلوگیری از دزدی، فساد، تجاوز به حقوق مردم و دیگر تخلفات، به اراده و اقدام قانونی حکومت نیاز دارد. به گفته وی، مسئولان باید از ظرفیت‌های اجرایی و قانونی برای برقراری نظم و عدالت و جلوگیری از گسترش منکرات استفاده کنند.

امام جمعه پاوه همچنین با اشاره به کلامی از حضرت علی(رض)، سه واقعیت زندگی انسان را یادآور شد و گفت: مرگ سرانجامی اجتناب‌ناپذیر است، در دنیا آسایش مطلق وجود ندارد و هیچ‌کس نمی‌تواند خود را به‌طور کامل از قضاوت و سخنان دیگران دور نگه دارد؛ بنابراین انسان باید با شناخت واقعیت‌های زندگی، در برابر دشواری‌ها صبور باشد و از قضاوت‌های نادرست دیگران متأثر نشود.

ماموستا قادری در پایان با قرائت ابیاتی از علامه اقبال لاهوری، اختلاف، نبود محبت و فاصله‌گرفتن مسلمانان از یکدیگر را از آسیب‌های جوامع اسلامی دانست و بر ضرورت تقویت همدلی، وحدت و پیوندهای دینی و اجتماعی تأکید کرد.