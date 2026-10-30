به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد موسوی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چابهار با تأکید بر ضرورت تقویت بنیان‌های اقتصادی و فرهنگی جامعه گفت: رونق تولید، ترویج فرهنگ انفاق و توجه به تربیت نسل جوان از مهم‌ترین نیازهای امروز جامعه است.

امام جمعه چابهار، کسب روزی حلال و استفاده صحیح از آن را از ارکان سعادت فردی و اجتماعی دانست و اظهار کرد: تولید ملی و تلاش اقتصادی، علاوه بر حفظ عزت و بی‌نیازی از دیگران، زمینه تأمین رفاه خانواده‌ها، حمایت از همسایگان و گسترش فرهنگ انفاق را فراهم می‌کند.

امام جمعه چابهار با اشاره به نقش عوامل معنوی در افزایش برکت روزی افزود: صدقه، ازدواج، خوش‌گفتاری و پاکی نفس از جمله عواملی هستند که در آموزه‌های دینی برای فزونی رزق مورد توجه قرار گرفته‌اند و این موضوع پیوند اقتصاد اسلامی با اخلاق و معنویت را نشان می‌دهد.

تربیت نسل جوان در برابر جنگ نرم دشمن اهمیت دارد

حجت‌الاسلام موسوی با گرامیداشت یاد شهید محمدحسین فهمیده و تبریک روز دانش‌آموز، نسبت به هجمه فرهنگی دشمن علیه نسل جوان و نوجوان هشدار داد و بر ضرورت توجه بیشتر به تربیت دینی و فرهنگی این نسل تأکید کرد.

وی با اشاره به آسیب‌های فضای مجازی رهاشده و برخی پیامدهای آموزش مجازی اظهار کرد: دشمنان همه ظرفیت خود را برای تأثیرگذاری بر افکار و باورهای جوانان و نوجوانان به کار گرفته‌اند و حضور برخی جوانان فریب‌خورده در حوادث و ناآرامی‌های سال‌های گذشته، ضرورت توجه جدی‌تر به تربیت این نسل را نشان می‌دهد.

امام جمعه چابهار، تقویت ارتباط جوانان با معارف اهل‌بیت(ع) و نهادینه‌سازی فرهنگ و تفکر بسیجی را ضروری دانست و گفت: تقویت پایگاه‌های بسیج دانش‌آموزی و برنامه‌های تربیتی و فرهنگی می‌تواند در افزایش آگاهی و مصونیت نسل آینده در برابر جنگ نرم دشمن مؤثر باشد.

حجت‌الاسلام موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، این گذرگاه مهم دریایی را از ظرفیت‌ها و مؤلفه‌های اقتدار جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد.

وی با قدردانی از تلاش‌های نیروهای دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بر ضرورت حمایت مردم از مدافعان امنیت و اقتدار کشور تأکید کرد و همراهی ملت با نیروهای مسلح را عاملی برای تقویت روحیه و صلابت آنان دانست.