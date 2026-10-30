رمضانی: اتحاد مردم و مسئولان و حل مشکلات معیشتی باید راهبرد کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صمد رمضانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر آبیک که در مسجد حضرت ولی‌عصر(عج) برگزار شد، ضمن تسلیت ایام فاطمیه و بیان نکاتی درباره فضایل و خصایص حضرت فاطمه زهرا(س)، به دیدار اخیر سران قوا و دبیر شورای عالی امنیت ملی با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد.

وی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در این دیدار سه نکته مهم را مورد تأکید قرار دادند که باید در دستور کار مردم و مسئولان قرار گیرد.

امام‌جمعه موقت آبیک، تقویت متقابل اتحاد و انسجام میان مردم و مسئولان، استمرار حضور پرشور مردم در تجمعات شبانه خیابانی و توجه جدی مسئولان به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را سه محور مورد تأکید رهبر معظم انقلاب برشمرد.

رمضانی خاطرنشان کرد: این سه موضوع باید به‌عنوان راهبرد پیش‌روی کشور مورد توجه قرار گیرد و مسئولان نیز برای رفع مشکلات معیشتی مردم اقدامات لازم را دنبال کنند.