امام جمعه بجستان:ایستادگی در برابر استکبار تنها راه حفظ اقتدار ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدقاسم دهقانی در خطبه‌های نماز جمعه بجستان با تحلیلی دقیق از تحولات سیاسی و امنیتی منطقه، بر ضرورت هوشیاری ملی در برابر مخططات دشمن تأکید و اظهار کرد: اقتدار و امنیت در منطقه، تنها از مسیر مقاومت ملت‌ها و مدیریت بومی و مستقل تأمین می‌شود.

امام جمعه بجستان با اشاره به سالگرد شهادت جوان قهرمان، محمدحسین فهمیده افزود: خون شهدا، چراغ راه جوانان بابصیرت برای تشخیص مرز میان حق و باطل است.

وی تأکید کرد: جوانانی که با ایمان و بصیرت در برابر استکبار ایستادگی می‌کنند، تضمین‌کننده حاکمیت ملی و کرامت انسانی ملت ما هستند.

دهقانی در ادامه با اشاره به تحولات سیاسی جهان و تلاش‌های مستکبران برای بازآرایی معادلات منطقه، هشدار داد: قدرت‌های جهانی همواره در پی تضعیف بنیه‌های داخلی کشورها هستند.

امام جمعه بجستان تصریح کرد: هرگونه تلاش مذبوحانه برای ایجاد ناامنی، ترویج آشوب یا تخریب نظام اسلامی، با برخورد قاطع ملت و ایستادگی جانانه نیروهای حق پاسخ داده خواهد شد و این حقیقت تغییرناپذیر است که اقتدار منطقه در گرو مدیریت خودمان و نفی دخالت‌های خارجی است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، با ورود به مباحث معیشتی و اقتصادی، بر لزوم حمایت بی‌واسطه از تولیدکنندگان و کشاورزان تأکید کرد.

دهقانی با انتقاد از عملکرد برخی واسطه‌ها که با بهره‌کشی از زحمات کشاورزان، اقتصاد تولید را با چالش مواجه می‌کنند، خواستار مداخله فوری و مقتدرانه نهادهای دولتی و سازمان جهاد کشاورزی شد.

امام جمعه بجستان افزود: باید بسترهای دسترسی مستقیم تولیدکننده به بازار فراهم شود تا از سودجویی‌های ناعادلانه جلوگیری شده و امنیت معیشتی تولیدکنندگان تضمین شود.