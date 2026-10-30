حاجبی: دشمنی آمریکا با ایران ریشه در اقتدار و استقلال کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا حاجبی در خطبه نخست نماز جمعه بندرچارک با اشاره به فرازی از دعای بیستم صحیفه سجادیه، معروف به دعای مکارم‌الاخلاق، اظهار کرد: امام سجاد(ع) در عبارت «وَلَا تَجْعَلْ عَیْشِی کَدًّا کَدًّا» از خداوند می‌خواهد که زندگی انسان سراسر رنج و مشقت پی‌درپی نباشد.

وی افزود: این دعا به معنای فرار از مسئولیت و تلاش نیست، بلکه بیانگر درخواست برخورداری از زندگی متعادل، آبرومندانه و همراه با آسایش است؛ زندگی‌ای که در آن انسان فرصت عبادت، رشد معنوی، رسیدگی به خانواده و خدمت به جامعه را داشته باشد.

امام جمعه بندرچارک با بیان اینکه از منظر امام سجاد(ع)، زندگی مطلوب نه در فقر و محرومیت دائمی خلاصه می‌شود و نه در رفاه بی‌قیدوشرط، تصریح کرد: تأمین نیازهای مشروع انسان، حفظ کرامت او و برخورداری از فرصت بندگی و خدمت، از مؤلفه‌های زندگی مطلوب است؛ البته برخورداری از نعمت‌های مادی نیز نباید انسان را از خداوند و مسئولیت‌های اخلاقی غافل کند.

رنج و سختی، واقعیتی در زندگی انسان است؛ اما همه مشکلات اجتناب‌ناپذیر نیستند

حاجبی با اشاره به آیه چهارم سوره مبارکه بلد، «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِی کَبَدٍ»، بیان کرد: زندگی انسان از آغاز تا پایان با نیازها، مسئولیت‌ها و دشواری‌های گوناگون همراه است، اما این واقعیت به معنای پذیرش همه محرومیت‌ها و گرفتاری‌ها نیست.

وی تأکید کرد: از این آیه نمی‌توان نتیجه گرفت که برای رفع فقر، مبارزه با ظلم، درمان بیماری‌ها و اصلاح مدیریت جامعه نباید تلاش کرد؛ بلکه انسان مؤمن باید با شناخت واقعیت‌های زندگی، عاقلانه تصمیم بگیرد، برای رفع مشکلات برنامه‌ریزی کند و از امکانات موجود بهره ببرد.

امام جمعه بندرچارک با اشاره به اینکه همه سختی‌ها علت یکسانی ندارند، خاطرنشان کرد: برخی مشکلات ناشی از محدودیت‌های طبیعی، بیماری‌ها و حوادث هستند؛ برخی دیگر از انتخاب‌های نادرست انسان‌ها، اسراف، فساد، دروغ، خیانت در امانت و تضییع حقوق دیگران سرچشمه می‌گیرند.

وی با تأکید بر ضرورت تفکیک مشکلات طبیعی از پیامدهای قابل پیشگیری تصمیم‌های انسانی گفت: نمی‌توان مشکلاتی مانند فقر گسترده، تبعیض، فساد اداری، ناکارآمدی اقتصادی و بی‌توجهی به حقوق مردم را صرفاً به امتحان الهی نسبت داد و از مسئولیت انسان‌ها چشم‌پوشی کرد.

حاجبی افزود: هر مسئول و مدیری که اختیار و امکانات عمومی در دست اوست، در برابر تصمیم‌ها، عملکرد و پیامدهای آن مسئولیت دارد و هرگاه سوءمدیریت، سیاست‌گذاری نادرست یا فساد موجب افزایش فشار بر زندگی مردم شود، اصلاح این شرایط یک ضرورت اخلاقی و اجتماعی است.

وی همچنین با بیان اینکه برخی دشواری‌ها می‌توانند زمینه‌ساز رشد، پختگی و تقویت توانایی‌های انسان باشند، اظهار کرد: امتحان الهی تنها به فقر و بیماری محدود نیست، بلکه ثروت، قدرت، سلامت و مسئولیت‌های اجتماعی و حکومتی نیز از عرصه‌های آزمون انسان به شمار می‌روند.

امام جمعه بندرچارک در پایان این بخش از سخنان خود خاطرنشان کرد: آسایش معقول و گشایش در زندگی، زمینه‌ساز عبادت، تربیت فرزندان، خدمت به مردم، تحصیل علم و اصلاح نفس است و آموزه‌های امام سجاد(ع) به ما می‌آموزد که در کنار صبر و تلاش، از خداوند روزی کافی، آرامش و زندگی آبرومندانه بخواهیم.

۱۳ آبان؛ نماد ایستادگی ملت ایران در مسیر استقلال و آزادی

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجبی در خطبه دوم نماز جمعه، با اشاره به فرارسیدن روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: سیزدهم آبان یادآور ایستادگی ملت ایران در مسیر استقلال، عزت و آزادی است و به ما می‌آموزد که آینده کشور با ایمان، آگاهی، علم و مسئولیت‌پذیری نسل جوان ساخته می‌شود.

وی با اشاره به جان‌باختن دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب در حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، اظهار کرد: این حادثه که بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی منابع رسمی ایران، شمار جان‌باختگان آن به ۱۶۸ نفر رسید، پرسش‌های جدی درباره ضرورت حمایت از کودکان و مراکز آموزشی در شرایط جنگی مطرح می‌کند.

امام جمعه بندرچارک تأکید کرد: مدرسه باید مأمن علم، امید و آینده‌سازی باشد، نه صحنه مرگ کودکان؛ ازاین‌رو، حمایت از دانش‌آموزان و مراکز آموزشی یک مسئولیت انسانی و حقوقی است و ابعاد این حادثه باید از طریق تحقیقات دقیق و مستقل روشن شود.

وی افزود: گرامیداشت ۱۳ آبان تنها یادآوری گذشته نیست، بلکه تجدید عهد با استقلال کشور، دفاع از حقوق ملت، تقویت وحدت ملی و حمایت از نسل آینده است.

حاجبی در ادامه از مردم شریف، خانواده‌ها، فرهنگیان، دانشجویان و دانش‌آموزان دعوت کرد با حضوری گسترده و آگاهانه در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان شرکت کنند و با گرامیداشت یاد دانش‌آموزان جان‌باخته میناب، بر حمایت از مظلومان، دفاع از استقلال ایران و ضرورت تأمین صلح و امنیت کودکان تأکید کنند.

دشمنی آمریکا با ایران، ریشه در اقتدار و استقلال کشور دارد

امام جمعه بندرچارک در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مناسبات ایران و آمریکا، اظهار کرد: دشمنی آمریکا با ایران را نباید صرفاً در رفتارهای سیاسی و تبلیغاتی سران این کشور جست‌وجو کرد، بلکه ریشه این تقابل را باید در اقتدار روزافزون و استقلال ایران مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی، پیشرفت‌های علمی و هسته‌ای، توان نظامی و دفاعی، انسجام ملی، قدرت منطقه‌ای و ظرفیت‌های اعتقادی و تاریخی جمهوری اسلامی ایران گفت: ایران به کشوری مستقل و اثرگذار تبدیل شده که دیگر به‌آسانی در چارچوب خواسته‌های قدرت‌های خارجی قرار نمی‌گیرد.

حاجبی با بیان اینکه فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی نتوانسته است اراده ملت ایران را از میان ببرد، خاطرنشان کرد: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که حفظ وحدت ملی، تقویت قدرت بازدارندگی و استمرار استقلال کشور از عوامل مهم در مقابله با فشارهای خارجی است.

وی تأکید کرد: تقویت انسجام ملی، حفظ توانمندی‌های کشور و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری، از الزامات صیانت از استقلال و منافع ملی ایران به شمار می‌رود.

دانش‌آموز بسیجی باید در علم، بصیرت و خدمت به جامعه پیشگام باشد

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجبی همچنین با اشاره به روز بسیج دانش‌آموزی و روز نوجوان، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت، بصیرت و خودباوری در میان نسل جوان تأکید کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید نوجوان محمدحسین فهمیده، اظهار کرد: این شهید به ما آموخت که نوجوانان نیز می‌توانند در سرنوشت جامعه نقش‌آفرین باشند و ادامه راه شهدا تنها به یادآوری حماسه‌های گذشته محدود نمی‌شود، بلکه در تلاش علمی، اخلاق نیکو، خدمت به مردم، حفظ وحدت و احساس مسئولیت در برابر آینده کشور معنا پیدا می‌کند.

امام جمعه بندرچارک، علم‌آموزی و پیشرفت کشور را از مهم‌ترین عرصه‌های نقش‌آفرینی دانش‌آموزان دانست و گفت: جامعه‌ای که به علم، پژوهش، خلاقیت و نوآوری اهمیت می‌دهد، زمینه استقلال و پیشرفت خود را فراهم می‌سازد.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای بصیرت دانش‌آموزان افزود: در دنیای امروز که اخبار و اطلاعات با سرعت فراوان منتشر می‌شوند، نوجوانان باید قدرت تشخیص حقیقت از شایعه، شناخت منابع معتبر و استفاده مسئولانه از فضای مجازی را بیاموزند.

حاجبی ادامه داد: کمک به هم‌کلاسی‌ها، احترام به معلمان و والدین، مقابله با آزار و تحقیر دیگران، حفاظت از اموال عمومی و مشارکت در فعالیت‌های خیرخواهانه، از جلوه‌های عملی فرهنگ بسیجی است.

وی با بیان اینکه تربیت نسل مؤمن، آگاه و مسئولیت‌پذیر تنها بر عهده دانش‌آموزان نیست، خاطرنشان کرد: خانواده‌ها، معلمان، مسئولان و نهادهای فرهنگی باید محیط مناسبی برای رشد علمی، اخلاقی و اجتماعی نوجوانان فراهم کنند و با حمایت از استعدادهای آنان، امید به آینده را در دل نسل جوان تقویت کنند.

ارزیابی تحولات رژیم صهیونیستی باید بر اساس عملکرد واقعی باشد

رئیس شورای فرهنگ عمومی بخش شیبکوه در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به تحولات سیاسی رژیم صهیونیستی و انتخابات این رژیم، اظهار کرد: مسئله جمهوری اسلامی ایران صرفاً تغییر نخست‌وزیر یا جابه‌جایی احزاب در ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی نیست، بلکه سیاست‌ها و اقداماتی اهمیت دارد که امنیت منطقه، حقوق ملت فلسطین و امنیت ملی ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه تغییر چهره‌های سیاسی لزوماً به معنای تغییر سیاست‌ها نیست، افزود: ارزیابی تحولات سیاسی باید بر اساس عملکرد واقعی دولت‌ها، سیاست‌های امنیتی و رفتار آنها در قبال ایران و فلسطین صورت گیرد.

حاجبی همچنین با اشاره به مطالبه ملت ایران برای پاسخ‌گویی عاملان جنایت‌ها و تحقق عدالت، اظهار کرد: این مطالبه با امنیت و استقلال کشور ارتباط مستقیم دارد و نباید تحت تأثیر تغییرات سیاسی یا تبلیغات انتخاباتی به فراموشی سپرده شود.

وی در پایان با تأکید بر مواضع جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با اشغال سرزمین‌های فلسطینی و سلب حقوق مردم این سرزمین، خواستار توجه به حقوق ملت فلسطین و پیامدهای سیاست‌های رژیم صهیونیستی برای امنیت منطقه شد.