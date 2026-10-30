نسل جوان و قدرت دفاعی؛ دو ضلع نگاه امامان جمعه البرز به آینده ایران

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حمیدرضا عبدالمنافی: تریبون‌های امروز نماز جمعه استان البرز در هفته‌ای که سیزدهم آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در کانون توجه قرار دارد، بار دیگر به محلی برای بازخوانی نسبت ایران با آمریکا، استقلال‌خواهی و ضرورت حفظ توان دفاعی کشور تبدیل شد. امامان جمعه شهرستان‌های مختلف البرز، هر کدام از زاویه‌ای به این موضوع پرداختند؛ یکی دشمنی آمریکا را ناشی از خوی سلطه‌طلبی دانست، دیگری از ضرورت ایستادگی در برابر طاغوت گفت و برخی نیز بر لزوم حفظ آمادگی دفاعی و تقویت بازدارندگی تأکید کردند.

در کنار این مباحث، آینده کشور و نقش نسل نوجوان و جوان نیز جایگاه قابل توجهی در خطبه‌های این هفته داشت. از ضرورت فراهم کردن محیط امن در خانواده و اعتماد به نوجوانان گرفته تا پرورش نخبگان و استفاده از ظرفیت علمی جوانان، مجموعه این اظهارات نشان می‌دهد که نگاه به استقلال و اقتدار ملی در سخنان خطیبان جمعه البرز، تنها به حوزه سیاست خارجی و توان نظامی محدود نمانده و با موضوع تربیت نسل آینده و استمرار مسیر پیشرفت کشور گره خورده است.

دشمنی آمریکا با ایران؛ فراتر از اختلافات سیاسی

آیت‌الله سیدمحمدمهدی حسینی همدانی، نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج، در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به ریشه‌های تاریخی تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی ایران، دشمنی این کشور را ناشی از خوی سلطه‌طلبی دانست و تأکید کرد: مبارزه با استکبار باید همچنان به‌عنوان پرچم و مشعل حرکت ملت ایران باقی بماند.

وی با بیان اینکه آمریکا استقلال ملت‌ها را تحمل نمی‌کند، اظهار کرد: دشمنی این کشور با جمهوری اسلامی ایران به دولت‌ها و رؤسای جمهور محدود نیست، بلکه استقلال ایران و تبدیل شدن آن به الگویی برای سایر ملت‌ها، معادلات سلطه‌گرانه آمریکا را با چالش مواجه می‌کند.

امام جمعه کرج با یادآوری اعتراض امام خمینی(ره) به لایحه کاپیتولاسیون و تبعید ایشان در ۱۳ آبان، استقلال را از آرمان‌های اساسی انقلاب اسلامی برشمرد و تحریم اقتصادی، فشار دیپلماتیک، عملیات روانی، جنگ شناختی و حتی جنگ سخت را از ابزارهای مورد استفاده آمریکا برای جلوگیری از قدرت‌یابی مستقل ایران عنوان کرد.

این نگاه در سخنان حجت‌الاسلام محمدی، امام جمعه فردیس نیز دیده شد. وی با تأکید بر اینکه دشمنی آمریکا با ملت ایران صرفاً به موضوع هسته‌ای مربوط نیست، گفت: مسئله اصلی، استقلال‌خواهی ایران و مخالفت ملت با نوکری برای آمریکاست.

حجت‌الاسلام محمدی با اشاره به تجربه تاریخی دولت مصدق، یادآور شد که حتی رویکرد ملی‌گرایانه نیز نتوانست مانع مداخله آمریکا شود و از این منظر، موضوع اصلی در مناسبات دو کشور را باید در استقلال و مخالفت با سلطه خارجی جست‌وجو کرد.

حجت‌الاسلام محمود نورپور، امام جمعه کمالشهر نیز مبارزه با استکبار را از الزامات عزت و پیشرفت جامعه دانست و با اشاره به مفهوم طاغوت در قرآن کریم گفت: «با تعارف، سازش و تسلیم در برابر طاغوت و قلدران عالم هیچ‌گاه سعادت انسان به دست نمی‌آید.»

وی انقلاب اسلامی را تجلی عملی مبارزه با طاغوت در دوران معاصر توصیف کرد و تجمعات و حضور مستمر مردم را نشانه‌ای از استمرار این رویکرد دانست.

در همین چارچوب، حجت‌الاسلام علی رادمرد، امام جمعه ماهدشت، با استفاده از الگوی قرآنی فرعون، به تبیین رفتار نظام‌های استکباری پرداخت و آمریکا و رژیم صهیونیستی را مصادیق استکبار در عصر حاضر معرفی کرد.

امام جمعه ماهدشت سه ویژگی استکبار را روحیه برتری‌جویی، تحقیر مخالفان و تفرقه‌افکنی میان مردم دانست و تأکید کرد که شکستن انسجام اجتماعی، یکی از زمینه‌های تسلط بر جوامع است.

سیزدهم آبان؛ بازخوانی استقلال‌خواهی در نسل جدید

وجه مشترک بخش دیگری از خطبه‌ها، تلاش برای پیوند دادن مناسبت‌های تاریخی انقلاب اسلامی با شناخت نسل امروز از تحولات سیاسی کشور بود. امامان جمعه البرز در این بخش، سیزدهم آبان را فرصتی برای بازخوانی مفهوم استقلال و انتقال تجربه‌های تاریخی به نوجوانان و جوانان دانستند.

حجت‌الاسلام محمدعلی شریعت‌پناهی، امام جمعه چهارباغ، با اشاره به سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور، استقلال، امنیت و برخورداری از سامانه دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه را از اهداف ترسیم‌شده برای ایران برشمرد و بر ضرورت توجه به دستاوردهای کشور در مسیر تحقق این اهداف تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر، از نیروهای مسلح و ظرفیت‌های دفاعی و اطلاعاتی کشور قدردانی کرد و ارتقای توانمندی‌های دفاعی را از عوامل مؤثر در حفظ استقلال و امنیت ایران دانست.

حجت‌الاسلام محمدتقی غضنفری، امام جمعه محمدشهر نیز با اشاره به فرارسیدن روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، ثروت و موقعیت راهبردی ایران، توانمندی علمی و هسته‌ای، قدرت نظامی و وحدت ملی را از مؤلفه‌های قدرت کشور عنوان کرد.

به گفته وی، نگرانی آمریکا تنها به توانمندی‌های نظامی ایران محدود نمی‌شود، بلکه تبدیل شدن جمهوری اسلامی به الگویی از استقلال‌طلبی و آزادی‌خواهی برای ملت‌های دیگر نیز در این تقابل نقش دارد.

در این میان، حجت‌الاسلام سیدحسن حسینی، امام جمعه نظرآباد، بر ضرورت حفظ ثبات راهبردهای کشور در برابر تحولات سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد و تغییر اشخاص و مهره‌های سیاسی را عاملی برای تغییر اهداف کلان جمهوری اسلامی ندانست.

این مجموعه مواضع نشان می‌دهد که در نگاه خطیبان جمعه البرز، سیزدهم آبان صرفاً یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه فرصتی برای بازخوانی تجربه تاریخی استقلال‌خواهی و تبیین دلایل استمرار آن برای نسل جدید به شمار می‌رود.

نوجوانان و جوانان؛ سرمایه استمرار استقلال و پیشرفت کشور

در کنار مباحث مربوط به سیاست خارجی و اقتدار دفاعی، توجه به نسل نوجوان و جوان یکی از موضوعات برجسته خطبه‌های این هفته بود. امامان جمعه البرز در اظهارات خود، از ضرورت تربیت نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر تا اعتماد به توانایی‌های علمی و اجتماعی جوانان سخن گفتند؛ موضوعی که در شرایط تحولات سیاسی و امنیتی کشور، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

حجت‌الاسلام محمدی، امام جمعه فردیس، با اشاره به حساسیت دوران نوجوانی و جوانی، خانواده را نخستین محیط اثرگذار بر شکل‌گیری شخصیت افراد دانست و گفت: خانه باید امن‌ترین مکان برای نوجوان و جوان باشد؛ جایی بدون تنش، دعوا و تحقیر.

این تأکید بر امنیت روانی و تربیتی نسل جدید، در کنار نگاه سایر امامان جمعه به نقش نوجوانان در آینده کشور، بُعد اجتماعی موضوع را نیز برجسته می‌کند. از این منظر، پرورش نسلی که بتواند در برابر فشارهای فرهنگی و اجتماعی مقاومت کند، تنها به نهادهای آموزشی محدود نیست و خانواده نیز مسئولیت مهمی در این زمینه بر عهده دارد.

حجت‌الاسلام علی رادمرد، امام جمعه ماهدشت، با گرامیداشت سالروز شهادت محمدحسین فهمیده و روز نوجوان، این شهید را نمونه‌ای از تبدیل شخصیت‌های حقیقی به الگوهای ماندگار برای جامعه دانست و بر ضرورت توجه به هویت مستقل ایرانی و اسلامی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به تجربه پیشرفت‌های نظامی کشور، خوداتکایی را نتیجه اعتماد به ظرفیت‌های داخلی و فاصله گرفتن از وابستگی دانست و خواستار قطع رگه‌های وابستگی در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شد.

حجت‌الاسلام روح‌الله مختاری، امام جمعه ساوجبلاغ نیز با تأکید بر جایگاه جوانان و نخبگان، به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب درباره نخبگان علمی و ورزشی و پاسخ به نامه‌های جوانان اشاره کرد و گسترش مفهوم نخبگی را از نکات مهم این پیام‌ها دانست.

وی با بیان اینکه نخبه تنها به فرد برخوردار از افتخارات علمی و ورزشی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: هر کس بتواند مشکلی از مشکلات جامعه را حل کند، جهشی برای کشور ایجاد کند یا شر و بلایی را از کشور دور سازد، جزو نخبگان جامعه محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام مختاری همچنین با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر همراهی با جوانان در مسیر دستیابی به قله‌های افتخار، این رویکرد را ترسیم‌کننده افق حرکت نسل جدید به سمت تمدن نوین اسلامی و ایرانی دانست.

امام جمعه نظرآباد نیز با اشاره به ظرفیت نسل دهه هشتادی، بر ضرورت اعتماد واقعی به نوجوانان تأکید کرد و خواستار توجه مسئولان به توانایی‌های این نسل و انجام کار تربیتی عمیق برای شکوفایی استعدادهای آنان شد.

در همین زمینه، امام جمعه کمالشهر نیز با گرامیداشت یاد شهید محمدحسین فهمیده و ۳۶ هزار دانش‌آموز شهید دوران دفاع مقدس، دانش‌آموزان را از سرمایه‌های کشور دانست و بر گسترش فعالیت‌های بسیج دانش‌آموزی در مدارس تأکید کرد.

بازدارندگی دفاعی؛ ضرورت جلوگیری از تکرار تهدیدها

بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه در شهرستان‌های البرز به توان دفاعی کشور و ضرورت حفظ آمادگی در برابر تهدیدهای خارجی اختصاص داشت. امامان جمعه در این بخش، اقتدار نظامی را در پیوند با استقلال سیاسی و امنیت ملی مورد توجه قرار دادند و بر این نکته تأکید کردند که برخورداری از توان بازدارندگی، یکی از الزامات حفظ امنیت کشور است.

آیت الله حسینی همدانی در همین زمینه، با اشاره به مطالبات مردم حاضر در تجمعات، خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدا و تقویت قدرت بازدارندگی را از خواسته‌های اصلی آنان دانست و تأکید کرد: مردم نه به دنبال جنگ‌افروزی هستند و نه در برابر فشار و تهدید دشمن تسلیم می‌شوند، بلکه خواهان شرایطی هستند که دشمن دیگر جرئت تهدید ملت ایران را نداشته باشد.

این اظهارات، میان مطالبه عمومی برای حفظ امنیت و ضرورت برخورداری از قدرت دفاعی پیوند برقرار می‌کند؛ موضوعی که در سخنان دیگر خطیبان جمعه نیز با ادبیات متفاوت مطرح شد.

امام جمعه چهارباغ با تقدیر از نیروهای مسلح، بر ارتقای توان دفاعی، اطلاعاتی و آفندی کشور تأکید کرد و این ظرفیت‌ها را از عوامل مؤثر در مقابله با فشارهای خارجی دانست.

حجت‌الاسلام علی رادمرد، امام جمعه ماهدشت نیز با اشاره به پیشرفت‌های نظامی ایران، خوداتکایی را یکی از عوامل دستیابی به توانمندی‌های جدید معرفی کرد و گفت: در دوره‌ای حاضر بودیم چند برابر قیمت سلاح بخریم، اما آن را در اختیار ما قرار نمی‌دادند؛ حتی سیم خاردار. حالا به اوج تکنولوژی رسیده‌ایم و در برخی حوزه‌ها از تکنولوژی جهان عبور کرده‌ایم.

امام جمعه ساوجبلاغ نیز با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب با رئیس شورای عالی امنیت ملی، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات جامع و هماهنگ در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام مختاری با اشاره به ضرورت خروج کشور از وضعیت نه جنگ و نه صلح، معتقد بود تصمیمات امنیتی نباید صرفاً مقطعی و برای عبور از چالش‌های روزمره اتخاذ شوند، بلکه باید در چارچوب برنامه کلان کشور قرار گیرند.

حجت‌الاسلام سیدحسن حسینی، امام جمعه نظرآباد نیز با طرح موضوع خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، تأکید کرد در صورت تجاوز مجدد دشمن، خروج از این پیمان باید در دستور کار قرار گیرد. وی همچنین پایان جنگ را منوط به پذیرش قطعی شروط ایران از سوی دشمن و بازتعریف ترتیبات امنیتی منطقه دانست.

حجت‌الاسلام غضنفری، امام جمعه محمدشهر نیز با تشریح مؤلفه‌های قدرت ملی، توان نظامی و دفاعی، قدرت علمی و منطقه‌ای و انسجام ملی را از عناصر مؤثر در حفظ امنیت و استقلال کشور برشمرد.

از استقلال سیاسی تا تربیت نسل آینده

مرور سخنان امامان جمعه استان البرز نشان می‌دهد که سه موضوع استقلال و استکبارستیزی، اقتدار دفاعی و توجه به نسل آینده، در خطبه‌های این هفته در ارتباط با یکدیگر مطرح شده‌اند. از یک سو، خطیبان جمعه بر ضرورت حفظ استقلال کشور در برابر فشارهای خارجی تأکید دارند و از سوی دیگر، تقویت توان دفاعی و بازدارندگی را لازمه جلوگیری از تکرار تهدیدها می‌دانند.

در کنار این دو محور، توجه به نوجوانان، جوانان و نخبگان نیز به‌عنوان بخشی از مسیر آینده کشور مورد تأکید قرار گرفته است؛ نسلی که قرار است علاوه بر حفظ دستاوردهای گذشته، مسئولیت حل مسائل امروز و ساختن فردای ایران را بر عهده بگیرد.

تفاوت نگاه امامان جمعه در این میان بیشتر در مصداق‌ها و اولویت‌های مورد اشاره آنهاست؛ از دغدغه امنیت روانی نوجوانان در خانواده و ضرورت اعتماد به نسل جدید گرفته تا پیشرفت علمی، خوداتکایی و آمادگی دفاعی. با این حال، وجه مشترک این اظهارات را می‌توان در تأکید بر استقلال کشور و نقش مردم و نسل آینده در استمرار آن جست‌وجو کرد.