به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، ظهر جمعه پس از بازدید از شهرک دانش، محله آقاجان و محله ملاحسینی، از محلات کم‌برخوردار و حاشیه‌نشین شهر کرمانشاه، اظهار کرد: این بازدید با همراهی جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و امام جمعه موقت کرمانشاه انجام شد و طی آن مسائل و نیازهای این مناطق مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به گستردگی محلات حاشیه‌نشین در شهر کرمانشاه افزود: رسیدگی به وضعیت این مناطق نیازمند برنامه‌ای منسجم و همه‌جانبه است و به همین منظور، مسئولیت تهیه طرح جامع ساماندهی محلات حاشیه‌ای به یکی از دستگاه‌های اجرایی سپرده شده است.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: تدوین این طرح با بهره‌گیری از توان یک مشاور باسابقه و شناخته‌شده کشوری که تجربه اجرای برنامه‌های مشابه در مناطق مختلف کشور را دارد، در حال انجام است و اکنون به مراحل پایانی رسیده است. پس از تکمیل و نهایی‌شدن مطالعات، اقدامات اجرایی بر مبنای نقشه راه مشخص دنبال خواهد شد.

حبیبی با اشاره به رایزنی با نهادهای انقلابی برای رفع مشکلات مناطق کم‌برخوردار خاطرنشان کرد: در این زمینه نشست‌هایی با بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برگزار شده که نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، آیت‌الله غفوری، نیز در آنها حضور داشته است. در این جلسات بر ضرورت همکاری دستگاه‌ها برای اجرای برنامه‌های مؤثر در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی تأکید شد.

وی مبنای اجرای برنامه‌ها را مطالعات کارشناسی و شناخت نیازهای واقعی ساکنان عنوان کرد و گفت: تلاش می‌کنیم از تجربه‌های موفق در ساماندهی این مناطق استفاده کنیم و تصمیم‌ها به‌گونه‌ای باشد که متناسب با مسائل و اولویت‌های هر محله باشد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به محوریت مسائل فرهنگی در بازدید اخیر بیان کرد: بخشی از برنامه امروز به بررسی مراکز و فضاهای فرهنگی و شناسایی نیازهای این حوزه اختصاص داشت. در جریان بازدید نیز مسئولیت‌هایی به دستگاه‌های اجرایی واگذار شد تا فعالیت‌های فرهنگی در محلات کم‌برخوردار با سرعت و حضور بیشتری دنبال شود.

حبیبی با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه خدمات عمومی تصریح کرد: در نگاه مدیریت استان، تقسیم‌بندی شهر به بالاشهر و پایین‌شهر مبنایی ندارد و همه محلات باید به یک میزان از امکانات و خدمات نظام جمهوری اسلامی بهره‌مند شوند. حتی مناطق حاشیه‌ای و کم‌برخوردار به دلیل نیازهای بیشتر، باید در اولویت توجه و خدمت‌رسانی قرار گیرند.

وی در ادامه به اقدامات شهرداری کرمانشاه در بخش عمران شهری اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش ارائه‌شده، تاکنون بیش از ۱۶۰ هزار تن آسفالت در معابر شهر توزیع شده که سهم قابل توجهی از آن به محلات حاشیه‌ای و کم‌برخوردار اختصاص داشته است. این روند باید ادامه یابد و سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی در این مناطق افزایش پیدا کند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه توسعه محلات صرفاً با اجرای طرح‌های عمرانی محقق نمی‌شود، اظهار کرد: برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی باید هم‌زمان با فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی پیش بروند و در این مسیر توجه به سرمایه انسانی و ظرفیت‌های بومی هر محله اهمیت زیادی دارد.

حبیبی نقش مردم و فعالان فرهنگی را در پیشبرد این برنامه‌ها مؤثر دانست و گفت: در مراکزی که امروز از آنها بازدید شد، بخش مهمی از فعالیت‌ها با محوریت مردم و کنشگران فرهنگی انجام می‌شد و این مجموعه‌ها توانسته‌اند ارتباط مناسبی با ساکنان برقرار کنند. دستگاه‌های اجرایی و متولیان فرهنگی نیز باید زمینه حضور گسترده‌تر و اثربخش‌تر این گروه‌ها را فراهم کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با همراهی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای انقلابی، شهرداری، فعالان فرهنگی و مردم، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به تغییرات ملموس در وضعیت محلات کم‌برخوردار و حاشیه‌نشین کرمانشاه منجر شود.