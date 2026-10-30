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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

استاندار کرمانشاه: طرح ساماندهی محلات حاشیه‌نشین کرمانشاه نهایی می‌شود

استاندار کرمانشاه: طرح ساماندهی محلات حاشیه‌نشین کرمانشاه نهایی می‌شود

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه از قرار گرفتن طرح جامع ساماندهی محلات حاشیه‌نشین در مراحل پایانی تدوین و اجرای برنامه‌های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی پس از نهایی‌شدن آن خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، ظهر جمعه پس از بازدید از شهرک دانش، محله آقاجان و محله ملاحسینی، از محلات کم‌برخوردار و حاشیه‌نشین شهر کرمانشاه، اظهار کرد: این بازدید با همراهی جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی و امام جمعه موقت کرمانشاه انجام شد و طی آن مسائل و نیازهای این مناطق مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به گستردگی محلات حاشیه‌نشین در شهر کرمانشاه افزود: رسیدگی به وضعیت این مناطق نیازمند برنامه‌ای منسجم و همه‌جانبه است و به همین منظور، مسئولیت تهیه طرح جامع ساماندهی محلات حاشیه‌ای به یکی از دستگاه‌های اجرایی سپرده شده است.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: تدوین این طرح با بهره‌گیری از توان یک مشاور باسابقه و شناخته‌شده کشوری که تجربه اجرای برنامه‌های مشابه در مناطق مختلف کشور را دارد، در حال انجام است و اکنون به مراحل پایانی رسیده است. پس از تکمیل و نهایی‌شدن مطالعات، اقدامات اجرایی بر مبنای نقشه راه مشخص دنبال خواهد شد.

حبیبی با اشاره به رایزنی با نهادهای انقلابی برای رفع مشکلات مناطق کم‌برخوردار خاطرنشان کرد: در این زمینه نشست‌هایی با بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برگزار شده که نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، آیت‌الله غفوری، نیز در آنها حضور داشته است. در این جلسات بر ضرورت همکاری دستگاه‌ها برای اجرای برنامه‌های مؤثر در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی تأکید شد.

وی مبنای اجرای برنامه‌ها را مطالعات کارشناسی و شناخت نیازهای واقعی ساکنان عنوان کرد و گفت: تلاش می‌کنیم از تجربه‌های موفق در ساماندهی این مناطق استفاده کنیم و تصمیم‌ها به‌گونه‌ای باشد که متناسب با مسائل و اولویت‌های هر محله باشد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به محوریت مسائل فرهنگی در بازدید اخیر بیان کرد: بخشی از برنامه امروز به بررسی مراکز و فضاهای فرهنگی و شناسایی نیازهای این حوزه اختصاص داشت. در جریان بازدید نیز مسئولیت‌هایی به دستگاه‌های اجرایی واگذار شد تا فعالیت‌های فرهنگی در محلات کم‌برخوردار با سرعت و حضور بیشتری دنبال شود.

حبیبی با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه خدمات عمومی تصریح کرد: در نگاه مدیریت استان، تقسیم‌بندی شهر به بالاشهر و پایین‌شهر مبنایی ندارد و همه محلات باید به یک میزان از امکانات و خدمات نظام جمهوری اسلامی بهره‌مند شوند. حتی مناطق حاشیه‌ای و کم‌برخوردار به دلیل نیازهای بیشتر، باید در اولویت توجه و خدمت‌رسانی قرار گیرند.

وی در ادامه به اقدامات شهرداری کرمانشاه در بخش عمران شهری اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش ارائه‌شده، تاکنون بیش از ۱۶۰ هزار تن آسفالت در معابر شهر توزیع شده که سهم قابل توجهی از آن به محلات حاشیه‌ای و کم‌برخوردار اختصاص داشته است. این روند باید ادامه یابد و سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی در این مناطق افزایش پیدا کند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه توسعه محلات صرفاً با اجرای طرح‌های عمرانی محقق نمی‌شود، اظهار کرد: برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی باید هم‌زمان با فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی پیش بروند و در این مسیر توجه به سرمایه انسانی و ظرفیت‌های بومی هر محله اهمیت زیادی دارد.

حبیبی نقش مردم و فعالان فرهنگی را در پیشبرد این برنامه‌ها مؤثر دانست و گفت: در مراکزی که امروز از آنها بازدید شد، بخش مهمی از فعالیت‌ها با محوریت مردم و کنشگران فرهنگی انجام می‌شد و این مجموعه‌ها توانسته‌اند ارتباط مناسبی با ساکنان برقرار کنند. دستگاه‌های اجرایی و متولیان فرهنگی نیز باید زمینه حضور گسترده‌تر و اثربخش‌تر این گروه‌ها را فراهم کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با همراهی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای انقلابی، شهرداری، فعالان فرهنگی و مردم، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده به تغییرات ملموس در وضعیت محلات کم‌برخوردار و حاشیه‌نشین کرمانشاه منجر شود.

کد مطلب 6994400

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    نظرات

    • مهوش خسروی IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
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      سلام آقای استاندار یه فکری به حال مسکن مهرهای سنقر کلیای بکنید والا بعد از این همه سال خجالت اوره که درموردش حتی با کسی صحبت کنیم چرا یه فکری به حال مردم نمی‌کنید کی قراره این خونه ها رو تحویل بدین نزدیک ۱۵ ساله بخدا خسته شدیم

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