عسگری: تسخیر لانه جاسوسی بصیرت نظام اسلامی را نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا عسگری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر محمودآباد نمونه، با گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، به تشریح دستاوردهای تسخیر لانه جاسوسی آمریکا پرداخت و اظهار کرد: این رویداد یکی از مهم‌ترین حرکت‌ها در تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

وی شکست هیمنه ابرقدرتی آمریکا در ایران و جهان، آشکارشدن چهره واقعی دوستان و دشمنان انقلاب، شتاب‌گرفتن حرکت ظلم‌ستیزی، قطع رابطه با آمریکا و شکوفایی استعدادهای داخلی را از جمله دستاوردهای این اقدام برشمرد.

امام‌جمعه موقت محمودآباد نمونه، بازپس‌گیری بخشی از سرمایه‌های بلوکه‌شده ایران در آمریکا، تسلیم این کشور در برابر برخی خواسته‌های ملت ایران و از بین رفتن مرکز اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا در منطقه خاورمیانه را از دیگر نتایج تسخیر لانه جاسوسی دانست.

عسگری با اشاره به افشای ابعاد فعالیت‌های جاسوسی آمریکا در کشورهای مختلف پس از گذشت چند دهه از تسخیر سفارت این کشور در تهران، گفت: تحولات سال‌های بعد نشان داد که آمریکا در کشورهای مختلف به جاسوسی و شنود تلفنی اقدام می‌کند و این موضوع، به گفته وی، بیانگر شناخت و بصیرت نظام اسلامی نسبت به دشمنان خود است.

وی افزود: نظام اسلامی ۳۳ سال پیش به ماهیت فعالیت‌های جاسوسی آمریکا پی برده بود و تسخیر لانه جاسوسی نشان‌دهنده عمق بصیرت دانشجویان پیرو خط امام(ره) در آن مقطع تاریخی بود.