امام جمعه سراوان: امنیت با هوشیاری و برخورد قاطع با مزدوران حفظ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی بامری، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراوان با اشاره به تحولات منطقه و تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: دشمنان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های نظامی و تبلیغاتی، در برابر اراده و مقاومت ملت ایران با موانع جدی روبه‌رو شده‌اند و محاسبات آنان درباره توانمندی‌های کشورمان با واقعیت‌های میدان همخوانی نداشته است.

امام جمعه سراوان، با اشاره به تناقض‌گویی مقام‌های آمریکایی درباره تحولات جنگی افزود: تجربه حضور نظامی آمریکا در افغانستان و عراق و ناکامی این کشور در دستیابی به اهداف خود، نشان داده است که برخورداری از تجهیزات و هزینه‌های سنگین نظامی لزوماً به معنای پیروزی نیست.

وی با تأکید بر توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: هرگونه اقدام تجاوزکارانه علیه کشورمان با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد و مردم نباید تحت تأثیر تهدیدها و فضاسازی‌های روانی دشمن قرار گیرند.

حجت‌الاسلام بامری با دعوت مردم به حفظ آرامش و انسجام داخلی تصریح کرد: ملت ایران با اتکا به خداوند و تکیه بر وحدت و همبستگی می‌تواند مسیر مقاومت و اقتدار را ادامه دهد.

مطالبه برای بهبود فضای فرهنگی دانشگاه ملی سراوان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت عفاف و حجاب در جامعه اسلامی اظهار کرد: حجاب و پوشش اسلامی از مؤلفه‌های حفظ کرامت و جایگاه زن در جامعه است و خانواده به‌عنوان یکی از ارکان اصلی جامعه، نقش مهمی در تربیت نسل آینده و انتقال ارزش‌های اخلاقی و دینی دارد.

امام جمعه سراوان با طرح مطالبه‌ای درباره وضعیت فرهنگی برخی مراکز شهرستان، به‌ویژه دانشگاه ملی سراوان، گفت: مراکز آموزشی باید علاوه بر تربیت علمی، زمینه رشد فرهنگی و اخلاقی جوانان را نیز فراهم کنند و نباید به محلی برای ترویج رفتارهای مغایر با ارزش‌های دینی و فرهنگی تبدیل شوند.

وی با انتقاد از آنچه ناهنجاری‌های فرهنگی در اطراف دانشگاه عنوان کرد، افزود: خانواده‌های دانشجویان نسبت به فضای فرهنگی و اجتماعی محیط‌های آموزشی مطالبه دارند و مسئولان دانشگاه باید پاسخگوی این نگرانی‌ها باشند و برای اصلاح شرایط اقدام کنند.

امنیت سراوان نیازمند همکاری مردم و نیروهای مسئول است

حجت‌الاسلام بامری با تأکید بر ضرورت صیانت از امنیت منطقه بیان کرد: دشمنان با استفاده از ابزارهای مختلف درصدد ایجاد ناامنی در سیستان و بلوچستان و شهرستان سراوان هستند و ممکن است از افراد و جریان‌های مختلف برای رسیدن به اهداف خود بهره بگیرند.

وی امنیت را سرمایه مشترک مردم دانست و افزود: بدون امنیت، زندگی روزمره، فعالیت‌های اقتصادی و آرامش اجتماعی با دشواری روبه‌رو می‌شود؛ ازاین‌رو، همه مردم باید در کنار نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی برای حفظ این سرمایه تلاش کنند.

امام جمعه سراوان با اشاره به نقش مردم در تأمین امنیت خاطرنشان کرد: نیروهای حافظ امنیت از میان همین مردم هستند و شهروندان باید با هوشیاری، هرگونه تحرک مشکوک یا تلاش برای برهم زدن آرامش منطقه را به مراجع مسئول اطلاع دهند.

وی همچنین از نیروهای امنیتی و انتظامی خواست با هوشیاری و قاطعیت، اجازه ندهند افراد و جریان‌های ناامن‌کننده از فرصت‌ها و خلأهای احتمالی برای ایجاد اختلال در امنیت منطقه استفاده کنند.

وحدت اقوام و مذاهب، پشتوانه عبور از شرایط حساس

امام جمعه سراوان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت میان اقوام و مذاهب گفت: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران در برابر جبهه استکبار قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری به برادری، همدلی و انسجام داخلی نیازمندیم و نباید اجازه داد اختلافات و مسائل حاشیه‌ای به وحدت جامعه آسیب بزند.

حجت‌الاسلام بامری با اشاره به مناسبت‌های ۱۳ آبان و سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده افزود: شهید فهمیده نماد شجاعت و ایثار نوجوانان ایرانی است و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام نیز جلوه‌ای از روحیه استکبارستیزی ملت ایران به شمار می‌رود.

وی مقابله با ظلم و ایستادگی در برابر استکبار را از آرمان‌های اساسی انقلاب اسلامی دانست و بر ضرورت حفظ این رویکرد تأکید کرد.

تیراندازی در مراسم شادی با فرهنگ و امنیت جامعه سازگار نیست

حجت‌الاسلام بامری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ضرورت صیانت از فرهنگ عمومی اظهار کرد: فرهنگ جامعه باید با هویت دینی و فرهنگی مردم همخوانی داشته باشد و در برابر رفتارهای نادرست و آسیب‌زا از آن محافظت شود.

وی با انتقاد از تیراندازی در مراسم عروسی و برخی جشن‌ها در شهرستان سراوان گفت: این اقدام علاوه بر ایجاد ترس و ناامنی در میان مردم، می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد و با قوانین و مقررات کشور مغایر است.

امام جمعه سراوان همچنین با انتقاد از برخی رفتارهای مغایر با شئون اخلاقی در مراسم و جشن‌ها تأکید کرد: نباید رفتارهای آسیب‌زا به‌عنوان رسم و فرهنگ در جامعه جا بیفتد؛ زیرا چنین اقداماتی به هویت فرهنگی و ارزش‌های اصیل اجتماعی آسیب می‌زند.

وی در پایان خواستار توجه جدی مسئولان، خانواده‌ها و متولیان فرهنگی به اصلاح این آسیب‌ها شد و مسئولیت‌پذیری همگانی را برای حفظ آرامش، امنیت و سلامت اخلاقی جامعه ضروری دانست.