زارع دومین فینالیست لقب گرفت؛ طلا در انتظار سنگین وزن ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان به میزبانی قزاقستان، امیرحسین زارع در مرحله نیمه نهایی به مصاف هندریکسون حریف امریکایی رفت که با نتیجه ۱۰ بر صفر پیروز میدان شد و به فینال مسابقات راه پیدا کرد.

امیرحسین زارع پس از استراحت در دور اول، در دور دوم جاسپوران سینگ از هند را با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد.

وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر آرون جانسون از جامائیکا را شکست داد و به نیمه نهایی رسید.

شمیل شریپوف دارنده مدال برنز جهان از بحرین در گروه زارع قرار دارد

پیش از این احمد محمدنژاد جوان ملی‌پوش وزن ۶۱ کیلوگرم به فینال راه پیدا کرد.