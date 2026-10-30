ایران اجازه بسته شدن مسیرش به اروپا از طریق دالان زنگزور را نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیدحسن عاملی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اردبیل اظهار کرد: امنیت وارداتی هیچ‌وقت در منطقه ما جواب نمی‌دهد؛ نمونه آن کشورهای خلیج فارس هستند که آمریکا به همه آن‌ها خیانت کرد. نمونه دیگر اوکراین است که در امنیت خود به آمریکا متکی شد، ولی ترامپ خیانت کرد و زلنسکی این هفته بعد از سال‌ها بیدار شد و گفت دنیا باید در برابر ترامپ بایستد. نمونه سوم اروپاست؛ اروپایی‌ها در برابر روسیه به آمریکا متکی بودند و اخیراً ۵۰۰ میلیارد دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری کردند تا آمریکا امنیت آن‌ها را در برابر روسیه تأمین کند، ولی آمریکا با خرید گازوئیل از روسیه آن‌ها را رها کرد و تمام هزینه آن‌ها در اوکراین را صفر کرد.

وی افزود: متأسفانه این اشتباه، یعنی تأمین امنیت با عناصر خارجی، باز در منطقه ما اتفاق می‌افتد؛ ارمنستان امنیت دالان زنگزور را به آمریکا می‌سپارد. ترامپ اسم دالان را «دالان ترامپ» گذاشته و ۷۶ درصد سهم برای خود از ارمنستان گرفته است؛ ارمنستان فقط ۲۴ درصد سهم دارد. مالکیت مال ارمنستان است، ولی مدیریت با کسی است که سهم بیشتری دارد. قرارداد نیز ۴۹ ساله است و متأسفانه این هفته توسط پارلمان ارمنستان تصویب شد.

امام جمعه اردبیل تصریح کرد: مدت قرارداد ۴۹ سال است، ولی با توافق طرفین ۵۰ سال دیگر تمدید می‌شود و در هر حال شرط شده که سهم آمریکا باید بیشتر از ۵۰ درصد باشد تا مدیریت تنگه از دستش خارج نشود. با این اقدام، اولاً یک مسیر ایران به اروپا بسته می‌شود، در حالی که به تعبیر رهبر شهید، ما هزاران سال از این مسیر به اروپا رفت‌وآمد داشته‌ایم؛ ثانیاً آمریکا از این مسیر پای ناتو را به آسیای میانه و مرزهای شمالی ایران باز می‌کند و ما در مساحت عظیمی همسایه ناتو می‌شویم.

وی ادامه داد: ارمنستان دولت بسیار ضعیفی است و تاب مقاومت در برابر آمریکا را ندارد و جزو کشورهای «ذره» است و کشورهای ذره همیشه تابع و پیرو هستند؛ اما اینکه آمریکا از دوازده هزار کیلومتر آن‌طرف‌تر بلند شود و به منطقه ما بیاید و از ضعف یک کشور استفاده کند و راه هزارساله ما را ببندد، این قطعاً عملیاتی نخواهد شد و ایران به این موجود بیگانه چنین حقی را نخواهد داد. متأسفانه کار آمریکا و سیاست این کشور ایجاد شرارت و بحران در نقاط مختلف جهان است. «روباه پیر» سیاست آمریکا، یعنی کیسینجر، می‌گوید سیاست ما در آمریکا سه رکن دارد: یک) ایجاد تنش در کشورهای عربی و اسلامی؛ دو) ایجاد تنش در مرزهای کشورهای اسلامی و کشور ثالث؛ سه) تبدیل حکومت ملی به حکومت‌های مزدور. ران پل، قانون‌گذار آمریکایی، نیز می‌گوید نظریه ما آمریکایی‌ها این است که باید با ایجاد دردسر یا از طریق تحریم آن‌قدر مردم کشورها را آزار دهیم تا آن‌ها به این نتیجه برسند که باید حکومتشان را سرنگون کنند.

امام جمعه اردبیل خطاب به ملت آذربایجان و ارمنستان گفت: ایران درصدد ایجاد مزاحمت برای همسایگان نیست، بلکه برعکس برای راحتی آن‌ها کار می‌کند. ایران میلیاردها دلار هزینه کرده و اتوبان ارس را داخل خاک ایران راه‌اندازی کرده که از آن طریق آذربایجان و نخجوان در کوتاه‌ترین زمان و کوتاه‌ترین مسافت به همدیگر متصل می‌شوند؛ اما آمریکا آمده و می‌خواهد آن را دور بزند، همچنان که مفاد توافق اسلام‌آباد را در خلیج فارس دور زد و ایران این دور زدن را باطل کرد. در دالان زنگزور نیز اگر بخواهد اتوبان ارس را دور بزند و مسیر ایران به اروپا را از خاک ارمنستان ببندد، قطعاً ایران این دور زدن را اجازه نخواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: دولت پاشینیان شایسته است که حق همسایگی را رعایت کند؛ ما همیشه در منطقه هستیم، اما آمریکا رفتنی است. دولت ارمنستان به جای واگذاری خاک خود به آمریکا که نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ارمنستان است، به کارهای مهم خود برسد؛ کار مهم، فراهم کردن صلح با آذربایجان است. دولت آذربایجان حاضر به صلح با ارمنستان نیست و می‌گوید دولت پاشینیان تا قانون اساسی را اصلاح نکند، حاضر به صلح نیستیم؛ قانون اساسی ارمنستان قره‌باغ را از آن ارمنستان می‌داند.