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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

صفوی: مخزن آب چهارده‌جفته برای تأمین آب سالم ۸ روستا شست‌وشو شد

صفوی: مخزن آب چهارده‌جفته برای تأمین آب سالم ۸ روستا شست‌وشو شد

کرمانشاه - مدیر امور آب و فاضلاب اسلام‌آبادغرب از شست‌وشوی مخزن ۳۰۰ مترمکعبی چهارده‌جفته با هدف حفظ کیفیت آب شرب هشت روستا خبر داد.

سیداصغر صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام عملیات شست‌وشو و بهسازی بهداشتی مخزن ذخیره آب چهارده‌جفته در مجتمع آبرسانی تولابی خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با ظرفیت ۳۰۰ مترمکعب و با هدف رعایت استانداردهای بهداشتی و اطمینان از کیفیت آب شرب روستاهای زیرپوشش انجام شده است.

وی افزود: عملیات شست‌وشوی مخزن با حضور رئیس کنترل کیفی و جمعی از کارکنان امور آب و فاضلاب شهرستان اسلام‌آبادغرب انجام گرفت و در جریان آن از آب و پودر کلر برای پاک‌سازی و ضدعفونی مخزن استفاده شد.

مدیر امور آب و فاضلاب اسلام‌آبادغرب با اشاره به اهمیت سلامت تأسیسات ذخیره‌سازی آب تصریح کرد: مخازن نقش مهمی در حفظ و تأمین آب شرب مشترکان دارند و رسیدگی منظم به وضعیت بهداشتی آنها از ضرورت‌های مدیریت شبکه آبرسانی است.

صفوی خاطرنشان کرد: شست‌وشوی برنامه‌ریزی‌شده مخازن و کنترل مستمر شرایط بهداشتی تأسیسات، از جمله اقداماتی است که برای جلوگیری از افت کیفیت آب و اطمینان از سلامت مصرف‌کنندگان در دستور کار این مجموعه قرار دارد

وی تأکید کرد: پایش و نگهداری بهداشتی زیرساخت‌های آبرسانی به‌صورت مستمر دنبال می‌شود تا آب شرب با کیفیت مناسب و در شرایط بهداشتی مطلوب در اختیار روستاییان قرار گیرد.

کد مطلب 6994405

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