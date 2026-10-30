  1. استانها
  2. اصفهان
۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

تربیت دینی نوجوانان و هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی دشمن ضروری است

تربیت دینی نوجوانان و هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی دشمن ضروری است

فریدن - امام جمعه فریدن گفت: تربیت صحیح نسل نوجوان و ضرورت هوشیاری در برابر نفوذ و توطئه‌های دشمن به ویژه در جنگ ترکیبی ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید شجاع‌الدین ابطحی، در خطبه های نماز جمعه این هفته با تأکید بر ضرورت تربیت صحیح نسل نوجوان اظهار کرد: خانواده‌ها، مدارس و مساجد باید با نظارت، برنامه‌ریزی و ارتباط مستمر، برای هدایت فکری و فرهنگی نوجوانان تلاش کنند.

وی با بیان اینکه نوجوانان از دل‌های پاک و اثرپذیری برخوردارند، افزود: خانواده‌ها باید نسبت به دوستان، رفت‌وآمدها و نحوه استفاده فرزندانشان از تلفن همراه حساس باشند و مدارس نیز با خانواده‌ها ارتباط مستمر داشته باشند. مساجد هم باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه حضور و جذب نوجوانان را فراهم کنند.

امام جمعه فریدن با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و سالروز تسخیر سفارت آمریکا، بر ضرورت هوشیاری در برابر نفوذ دشمن در دستگاه‌های تصمیم‌گیری کشور تأکید کرد و گفت: ارائه مشاوره‌های نادرست به مسئولان می‌تواند تصمیم‌گیری‌ها را از مسیر صحیح خارج کند.

ابطحی با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب، برنامه‌ریزی بر اساس نقشه راه، تقویت انسجام ملی و افزایش اعتماد متقابل مردم و مسئولان را از ضرورت‌های مدیریت کشور دانست و تصریح کرد: اقدامات و تصمیم‌ها باید با شناخت دقیق مسیر، مقصد و نتیجه مورد انتظار انجام شود و تصمیم‌های شتاب‌زده و بدون ارزیابی پیامدها ممکن است خسارت‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

وی با اشاره به تحولات راهبردی منطقه‌ای و فشارهای استکبار جهانی علیه کشورمان، بر ضرورت هوشیاری، برنامه‌ریزی دقیق و توجه کامل به منافع ملی در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.

کد مطلب 6994408

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها