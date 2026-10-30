تربیت دینی نوجوانان و هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی دشمن ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید شجاع‌الدین ابطحی، در خطبه های نماز جمعه این هفته با تأکید بر ضرورت تربیت صحیح نسل نوجوان اظهار کرد: خانواده‌ها، مدارس و مساجد باید با نظارت، برنامه‌ریزی و ارتباط مستمر، برای هدایت فکری و فرهنگی نوجوانان تلاش کنند.



وی با بیان اینکه نوجوانان از دل‌های پاک و اثرپذیری برخوردارند، افزود: خانواده‌ها باید نسبت به دوستان، رفت‌وآمدها و نحوه استفاده فرزندانشان از تلفن همراه حساس باشند و مدارس نیز با خانواده‌ها ارتباط مستمر داشته باشند. مساجد هم باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه حضور و جذب نوجوانان را فراهم کنند.

امام جمعه فریدن با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و سالروز تسخیر سفارت آمریکا، بر ضرورت هوشیاری در برابر نفوذ دشمن در دستگاه‌های تصمیم‌گیری کشور تأکید کرد و گفت: ارائه مشاوره‌های نادرست به مسئولان می‌تواند تصمیم‌گیری‌ها را از مسیر صحیح خارج کند.

ابطحی با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب، برنامه‌ریزی بر اساس نقشه راه، تقویت انسجام ملی و افزایش اعتماد متقابل مردم و مسئولان را از ضرورت‌های مدیریت کشور دانست و تصریح کرد: اقدامات و تصمیم‌ها باید با شناخت دقیق مسیر، مقصد و نتیجه مورد انتظار انجام شود و تصمیم‌های شتاب‌زده و بدون ارزیابی پیامدها ممکن است خسارت‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.



وی با اشاره به تحولات راهبردی منطقه‌ای و فشارهای استکبار جهانی علیه کشورمان، بر ضرورت هوشیاری، برنامه‌ریزی دقیق و توجه کامل به منافع ملی در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.