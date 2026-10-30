به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد طاهری، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در سالن اجتماعات امامزاده سیدحمزه(ع) برگزار شد، با انتقاد از کمبود زیرساخت‌های ورزشی شهرستان، خواستار توجه جدی مسئولان به پرورش استعدادهای جوان و حمایت از نخبگان شد.

امام جمعه کاشمر با تأکید بر مسئولیت اجتماعی نخبگان افزود: هر فردی متناسب با استعداد و توانایی خود در برابر جامعه مسئولیت دارد و باید برای پیشرفت کشور احساس تعهد کند.

وی با انتقاد از وضعیت امکانات ورزشی شهرستان گفت: شهری را سراغ داریم که حتی نصف جمعیت کاشمر را ندارد، اما ۱۱ سالن ورزشی مناسب دارد؛ در حالی که کاشمر با جمعیتی حدود دو برابر آن شهر، برای دانش‌آموزان آموزش و پرورش تنها دو سالن ورزشی دارد.

طاهری فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب و استفاده از خرد جمعی را از وظایف مهم مسئولان دانست و تصریح کرد: مدیران باید موانع پیش روی نخبگان را برطرف کنند و با مشورت گرفتن از افراد توانمند، از ظرفیت آنان برای حل مشکلات جامعه، به‌ویژه مسائل اقتصادی، بهره بگیرند.

امام جمعه کاشمر همچنین با اشاره به جنگ فرهنگی دشمن اظهار کرد: در کنار فشارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی، به دنبال تضعیف نسل جوان، ترویج بی‌دینی و ایجاد تفرقه در جامعه است؛ از این رو دانش‌آموزان باید با تحصیل، تقویت ایمان و کسب دانش، برای ساختن آینده کشور آماده شوند.