تهدید نظامی و فشار اقتصادی ملت ایران را وادار به عقب‌ نشینی نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالقاسم عباس‌زاده، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ریگان با اشاره به تحولات منطقه و تهدیدهای دشمنان گفت: جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها و تهدیدهای مختلف با هوشمندی و اقتدار عمل می‌کند و پیام روشنی به دنیا مخابره کرده است که هرگونه تعرض به منافع و امنیت کشور با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به توانمندی‌های دفاعی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران افزود: اقدام‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه و کنترل تحولات راهبردی تنگه هرمز نشان‌دهنده اهمیت جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی است.

امام جمعه ریگان با بیان اینکه ملت ایران با وجود تحمل فشارها و نابرابری‌های موجود، همچنان مقتدرانه در صحنه حضور دارد، تصریح کرد: ایران از ظرفیت‌های مهم راهبردی، منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی برخوردار است و تنگه هرمز نیز یکی از گذرگاه‌های مهم انتقال انرژی در جهان به شمار می‌رود.

وی همچنین با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره بازنگری در سیاست هسته‌ای و تقویت بازدارندگی کشور گفت: دشمنان زبان زور را می‌فهمند و باید اقتدار کشور به‌گونه‌ای تقویت شود که هیچ قدرتی به خود اجازه تهدید و تعرض به ایران اسلامی را ندهد.

لزوم رسیدگی به مشکلات شهرستان ریگان

امام جمعه ریگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات حوزه خدمات‌رسانی در این شهرستان اظهار کرد: مردم نسبت به عملکرد شرکت گاز و مشکلات مربوط به قطعی گاز گلایه‌هایی دارند و انتظار می‌رود مسئولان مربوطه برای رفع این مشکلات و تأمین پایدار گاز منازل مردم تلاش بیشتری انجام دهند.

وی با انتقاد از وضعیت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ریگان گفت: وضعیت مدیریتی این اداره و عملکرد آن قابل قبول نیست و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان باید نسبت به تعیین تکلیف این مجموعه و معرفی مدیری توانمند اقدام کند.

عباس‌زاده، تأکید کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت مهمی در حوزه فرهنگ و هنر شهرستان بر عهده دارد و ادامه وضعیت فعلی نیازمند رسیدگی جدی مسئولان است.

وی همچنین با اشاره به مطالبه مردم برای حضور استاندار کرمان در شهرستان ریگان خاطرنشان کرد: حضور استاندار در ریگان و بررسی مستقیم مشکلات و مطالبات مردم، مطالبه‌ای به‌حق است و انتظار می‌رود مسئولان استانی برای رسیدگی به مسائل شهرستان توجه ویژه‌ای داشته باشند.

دعوت برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان

امام جمعه ریگان در پایان با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز دانش‌آموز و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، از مردم شهرستان دعوت کرد با حضوری پرشور در برنامه‌های این روز، بار دیگر بر مواضع خود در حمایت از استقلال و عزت ایران اسلامی تأکید کنند.

وی حضور آگاهانه و گسترده مردم در مناسبت‌های ملی و انقلابی را نشان‌دهنده پایبندی آنان به آرمان‌های کشور دانست و بر ضرورت مشارکت دانش‌آموزان، خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم در مراسم ۱۳ آبان تأکید کرد.