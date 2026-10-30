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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

راهکارهای پایدار برای رفع تنش آبی ۱۰ روستای گیلانغرب بررسی می‌شود

راهکارهای پایدار برای رفع تنش آبی ۱۰ روستای گیلانغرب بررسی می‌شود

کرمانشاه- مدیر امور آب و فاضلاب گیلانغرب از آغاز بررسی‌های فنی برای بهبود وضعیت آبرسانی ۱۰ روستای زیرپوشش مجتمع چشمه بطال خبر داد.

فرشاد باوندپور در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز ارزیابی‌های تخصصی برای شناسایی و رفع مشکلات تأمین آب شرب روستاهای زیرپوشش مجتمع آبرسانی چشمه بطال خبر داد و اظهار کرد: در این مرحله، وضعیت منابع تأمین آب، خطوط انتقال و مخازن ذخیره بررسی می‌شود تا راهکارهایی فنی و ماندگار برای بهبود شبکه آبرسانی این روستاها ارائه شود.

وی افزود: در همین راستا، گروهی از کارشناسان ارشد مطالعات آب و فاضلاب استان به سرپرستی محمد خزایی، کارشناس طراحی و مطالعات آب، از تأسیسات و زیرساخت‌های این مجتمع بازدید کردند و وضعیت موجود را از نزدیک مورد ارزیابی قرار دادند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گیلان‌غرب با اشاره به نتایج این بازدید تصریح کرد: مقرر شده است پس از بررسی‌های میدانی، مطالعات فنی و مهندسی لازم انجام شود تا با شناسایی نقاط ضعف و نیازهای زیرساختی، گزینه‌های مناسب برای برطرف کردن مشکلات آبرسانی مشخص شود.

باوندپور جمعیت بهره‌مند از این مجتمع را حدود یک‌هزار و ۲۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: مجتمع آبرسانی چشمه بطال، روستاهای چشمه بطال، برگینه قاسم‌خانی، چشمه‌خانی، چشمه عیسی، چاله‌سیاه، پیکوله، شیخ جبرئیل، تولک، زرور و انجیردرمیان را تحت پوشش دارد.

وی تأمین آب آشامیدنی سالم و پایدار برای ساکنان مناطق روستایی را از اولویت‌های مجموعه آبفا دانست و خاطرنشان کرد: پیش از این نیز فتح‌الله حسینی، نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی، در جریان بازدید از این محدوده، موضوع تأمین اعتبار و بهسازی زیرساخت‌های مجتمع را پیگیری کرده است.

مدیر امور آب و فاضلاب گیلان‌غرب با بیان اینکه اجرای اقدامات اصلاحی پس از نهایی شدن مطالعات در دستور کار قرار می‌گیرد، افزود: طرح‌های اجرایی بر اساس میزان نیاز، اولویت‌بندی مشکلات و اعتبارات قابل تأمین تعریف و عملیاتی خواهد شد.

باوندپور تأکید کرد: پیگیری منابع مالی موردنیاز از طریق مسئولان شهرستانی و استانی با جدیت دنبال می‌شود تا زمینه اجرای راهکارهای پیش‌بینی‌شده فراهم شود و مشکلات تأمین آب روستاهای زیرپوشش مجتمع چشمه بطال در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

کد مطلب 6994413

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