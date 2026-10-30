فرشاد باوندپور در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز ارزیابی‌های تخصصی برای شناسایی و رفع مشکلات تأمین آب شرب روستاهای زیرپوشش مجتمع آبرسانی چشمه بطال خبر داد و اظهار کرد: در این مرحله، وضعیت منابع تأمین آب، خطوط انتقال و مخازن ذخیره بررسی می‌شود تا راهکارهایی فنی و ماندگار برای بهبود شبکه آبرسانی این روستاها ارائه شود.

وی افزود: در همین راستا، گروهی از کارشناسان ارشد مطالعات آب و فاضلاب استان به سرپرستی محمد خزایی، کارشناس طراحی و مطالعات آب، از تأسیسات و زیرساخت‌های این مجتمع بازدید کردند و وضعیت موجود را از نزدیک مورد ارزیابی قرار دادند.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گیلان‌غرب با اشاره به نتایج این بازدید تصریح کرد: مقرر شده است پس از بررسی‌های میدانی، مطالعات فنی و مهندسی لازم انجام شود تا با شناسایی نقاط ضعف و نیازهای زیرساختی، گزینه‌های مناسب برای برطرف کردن مشکلات آبرسانی مشخص شود.

باوندپور جمعیت بهره‌مند از این مجتمع را حدود یک‌هزار و ۲۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: مجتمع آبرسانی چشمه بطال، روستاهای چشمه بطال، برگینه قاسم‌خانی، چشمه‌خانی، چشمه عیسی، چاله‌سیاه، پیکوله، شیخ جبرئیل، تولک، زرور و انجیردرمیان را تحت پوشش دارد.

وی تأمین آب آشامیدنی سالم و پایدار برای ساکنان مناطق روستایی را از اولویت‌های مجموعه آبفا دانست و خاطرنشان کرد: پیش از این نیز فتح‌الله حسینی، نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی، در جریان بازدید از این محدوده، موضوع تأمین اعتبار و بهسازی زیرساخت‌های مجتمع را پیگیری کرده است.

مدیر امور آب و فاضلاب گیلان‌غرب با بیان اینکه اجرای اقدامات اصلاحی پس از نهایی شدن مطالعات در دستور کار قرار می‌گیرد، افزود: طرح‌های اجرایی بر اساس میزان نیاز، اولویت‌بندی مشکلات و اعتبارات قابل تأمین تعریف و عملیاتی خواهد شد.

باوندپور تأکید کرد: پیگیری منابع مالی موردنیاز از طریق مسئولان شهرستانی و استانی با جدیت دنبال می‌شود تا زمینه اجرای راهکارهای پیش‌بینی‌شده فراهم شود و مشکلات تأمین آب روستاهای زیرپوشش مجتمع چشمه بطال در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.