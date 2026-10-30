مولوی بلوچ: وحدت مسلمانان باید فراتر از مرزهای جغرافیایی تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالحمید بلوچ، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته هنزم با تأکید بر ضرورت وحدت میان مسلمانان گفت: اتحاد و همبستگی کشورهای اسلامی برای صیانت از حقوق مسلمانان و جلوگیری از تعرض به آنان ضروری است.

امام جمعه اهل‌سنت هنزم، با اشاره به آموزه‌های دین اسلام در زمینه رعایت حقوق‌الناس، اقشار مختلف جامعه را به الگوگیری از اخلاق نیکو، دلسوزی و مهربانی پیامبر اکرم(ص) دعوت کرد.

مهربانی و رعایت حقوق مردم در سیره پیامبر(ص)

وی با تلاوت آیه ۱۲۸ سوره توبه اظهار کرد: خداوند در این آیه به صفات برجسته پیامبر اکرم(ص)، از جمله مهربانی، دلسوزی و شفقت نسبت به مردم اشاره می‌کند؛ پیامبری که رنج و دشواری امت برای ایشان ناگوار بود و برای سعادت دنیا و آخرت آنان تلاش می‌کرد.

مولوی بلوچ افزود: بعثت پیامبر اسلام(ص) زمینه‌ساز گسترش اعتقادات صحیح، اخلاق نیکو، رعایت حقوق دیگران، انصاف و انسانیت در جامعه شد و آموزه‌های ایشان در برابر شرک، پایمال شدن حقوق افراد و درگیری‌های قومی و قبیله‌ای قرار گرفت.

وحدت اسلامی، راه مقابله با تفرقه و تعرض به مسلمانان

وی با تأکید بر ضرورت اتحاد کشورهای اسلامی بیان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است جوامع و کشورهای مسلمان با یکدیگر متحد و همدل باشند تا زمینه تعرض به مسلمانان و تضعیف جوامع اسلامی از بین برود.

امام جمعه اهل‌سنت هنزم در پایان با اشاره به آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» خاطرنشان کرد: قرآن کریم مسلمانان را به همبستگی و چنگ زدن به ریسمان الهی دعوت کرده و از آنان خواسته است از اختلاف و تفرقه دوری کنند.