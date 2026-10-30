به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین موسی شمس‌الدینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته جاسک با اشاره به چرایی حضور مردم در اجتماعات، اظهار کرد: ممکن است این پرسش مطرح شود که حضور یک فرد در راهپیمایی‌ها و اجتماعات چه تأثیری دارد؛ در پاسخ باید گفت که حضور مردم، پیام روشنی برای دشمنان دارد و نشان می‌دهد که جامعه در برابر تهدیدها و اقدامات خصمانه بی‌تفاوت نیست.

وی با تشبیه شرایط کشور به یک مجتمع مسکونی دارای مشکلات متعدد، افزود: همان‌طور که ساکنان یک مجتمع ممکن است از عملکرد مدیران و مسئولان خود ناراضی باشند و برای رفع مشکلات با یکدیگر اختلاف داشته باشند، در صورت مواجهه با تهدیدی خارجی، حفظ اصل مجتمع و جلوگیری از تخریب آن به اولویت تبدیل می‌شود؛ زیرا تا زمانی که امنیت و اساس زندگی مردم حفظ شده باشد، امکان پیگیری و حل مشکلات نیز وجود دارد.

امام جمعه موقت جاسک تصریح کرد: وجود تورم، گرانی، مشکلات اقتصادی و کمبودها واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت، اما این مشکلات نباید بهانه‌ای برای همراهی با دشمن و فراهم کردن زمینه چپاول و تخریب کشور شود. حضور مردم در اجتماعات، اعلام مخالفت با تهدیدهای دشمن و دفاع از امنیت و استقلال کشور است.

تأکید بر حضور مسئولان در اجتماعات مردمی

شمس‌الدینی با انتقاد از حضور کمرنگ برخی مسئولان شهرستان در اجتماعات مردمی، خواستار حضور فعال‌تر مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در کنار مردم شد و گفت: مسئولان باید در کنار مردم حضور داشته باشند و با مشارکت در اجتماعات، حمایت خود را از آرمان‌های نظام و مطالبات مردم نشان دهند.

وی با اشاره به تعدد ادارات شهرستان جاسک، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی با حضور در اجتماعات، نقش خود را در تقویت همبستگی اجتماعی ایفا کنند؛ چراکه مردم انتظار دارند مسئولان در کنار آنان باشند و در عمل نیز پاسخ‌گوی مطالباتشان باشند.

امام جمعه موقت جاسک همچنین بر ضرورت مطالبه‌گری صحیح تأکید کرد و افزود: مطالبه‌گری باید از مسیر درست و با رعایت قانون انجام شود و نباید به آشوب، شورش، تخریب اموال عمومی و بیت‌المال یا آسیب رساندن به اموال مردم منجر شود.

شهید فهمیده؛ الگویی برای نسل نوجوان و جوان

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمدحسین فهمیده و هفته بسیج دانش‌آموزی، فداکاری این شهید نوجوان را نمونه‌ای از شجاعت، ایمان و احساس مسئولیت دانست و اظهار کرد: شهید فهمیده با وجود سن کم، با روحیه‌ای بزرگ و اراده‌ای استوار در برابر دشمن ایستاد و نام خود را در تاریخ کشور ماندگار کرد.

شمس‌الدینی با اشاره به فداکاری شهید علی لندی نیز گفت: این روحیه ایثار و ازخودگذشتگی، ریشه در تعالیم قرآن کریم و مکتب اهل‌بیت(ع) دارد و دانش‌آموزان امروز می‌توانند با الگوگیری از این شهدا، مسئولیت‌پذیری، شجاعت و فداکاری را در زندگی خود تقویت کنند.

ضرورت توجه به اصول پدافند غیرعامل در اجرای پروژه‌های شهری

امام جمعه موقت جاسک با اشاره به روز پدافند غیرعامل، بر ضرورت توجه مسئولان به کاهش خسارت‌های مالی و تلفات انسانی در شرایط عادی و بحرانی تأکید کرد و گفت: پدافند غیرعامل تنها مختص دوران جنگ نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه است که باید در مدیریت شهری و اجرای پروژه‌های عمرانی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با قدردانی از اقدامات شهرداری جاسک در زمینه آسفالت معابر، خاطرنشان کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی زمانی می‌تواند به بهترین شکل در خدمت مردم قرار گیرد که زیرساخت‌های لازم، به‌ویژه مسیرهای هدایت آب‌های سطحی و مشکلات مربوط به آب‌گرفتگی معابر، پیش از آسفالت مورد بررسی و سامان‌دهی قرار گرفته باشند.

شمس‌الدینی افزود: انتظار می‌رود شهرداری با مطالعه بیشتر، مشورت با کارشناسان و توجه به مشکلات محله‌ها، اجرای طرح‌های عمرانی را به‌گونه‌ای مدیریت کند که ضمن حفظ منابع عمومی، از خسارت‌های احتمالی و مشکلات مردم در فصل بارندگی جلوگیری شود.

بی‌تفاوتی به نتیجه انتخابات آمریکا و رژیم صهیونیستی

وی در ادامه با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز دانش‌آموز و سالروز تسخیر سفارت آمریکا، بر ضرورت تبیین اهداف و پیام‌های تاریخی این مناسبت برای نسل نوجوان و جوان تأکید کرد.

امام جمعه موقت جاسک با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: از نگاه جمهوری اسلامی ایران، تغییر افراد و احزاب در آمریکا و رژیم صهیونیستی تغییری اساسی در رویکرد خصمانه آنان نسبت به ایران ایجاد نمی‌کند؛ ازاین‌رو، نباید سرنوشت کشور را به نتیجه انتخابات این کشورها گره زد.

وی افزود: مبارزه با استکبار جهانی باید با قدرت و استحکام ادامه یابد و نسل جوان نیز لازم است در کنار شناخت دشمن، برای تقویت علمی، اخلاقی و معنوی خود تلاش کند.

شمس‌الدینی با اشاره به توصیه‌های رهبر شهید انقلاب خطاب به دانشجویان، بر اهمیت علم‌آموزی، تهذیب نفس، انس با خداوند، آشنایی عمیق با معارف قرآن و اهل‌بیت(ع) و افزایش توان علمی و قدرت ملی تأکید کرد و گفت: مبارزه مؤثر با استکبار تنها به بیان شعار محدود نمی‌شود، بلکه جوانان باید با تلاش علمی، نوآوری و تقویت ایمان و اخلاق، در مسیر پیشرفت و اقتدار ایران گام بردارند.

تقدیر از توانمندی نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدهای هوایی

وی همچنین با اشاره به آنچه در سخنان خود شکار و فرود سالم یک پهپاد پیشرفته آمریکایی عنوان کرد، این اقدام را نشانه‌ای از توان علمی و تخصصی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دانست و از تلاش دانشمندان، جوانان و نیروهای هوافضا و پدافند کشور قدردانی کرد.

امام جمعه موقت جاسک با اشاره به اهمیت شناسایی و مقابله با تجهیزات پیشرفته شناسایی دشمن، اظهار کرد: پیشرفت‌های علمی جوانان کشور در حوزه‌های دفاعی می‌تواند نقش مهمی در افزایش توان بازدارندگی و حفاظت از امنیت ملی ایفا کند.

شمس‌الدینی همچنین با اشاره به تغییر فرماندهی پدافند در منطقه، برای سرهنگ خطیر و سرهنگ ابراهیم‌پور آرزوی موفقیت و سلامتی کرد.

مطالبه‌گری درباره مشکلات مسکن ملی جاسک

امام جمعه موقت جاسک در بخش دیگری از سخنان خود، مشکلات متقاضیان طرح مسکن ملی در شهرستان جاسک را مورد توجه قرار داد و گفت: گلایه‌های مردم درباره هزینه‌ها، تأخیر در تکمیل واحدها، وضعیت نما و تعهدات پیمانکاران همچنان ادامه دارد و لازم است مسئولان مربوطه برای رفع ابهام‌ها و پاسخ‌گویی به مطالبات متقاضیان اقدام جدی انجام دهند.

وی با بیان اینکه طرح‌های حمایتی مسکن با هدف کمک به اقشار کم‌برخوردار اجرا می‌شوند، افزود: افزایش هزینه‌ها و برخی شرایط اجرایی موجب شده است تأمین مسکن برای شماری از متقاضیان دشوار شود؛ به‌گونه‌ای که برخی افراد ناچار می‌شوند امتیاز خود را واگذار کنند و همچنان در خانه‌های استیجاری بمانند.

شمس‌الدینی با اشاره به گلایه برخی متقاضیان از تحویل واحدها پیش از تکمیل نما و ابهام درباره هزینه انشعابات، تصریح کرد: ضروری است تعهدات پیمانکاران، هزینه‌های بر عهده متقاضیان و جزئیات قراردادها به‌صورت شفاف برای مردم توضیح داده شود.

وی از خبرنگاران شهرستان خواست با جمع‌آوری پرسش‌ها و مطالبات متقاضیان، زمینه برگزاری نشست خبری با مسئولان بنیاد مسکن، اداره‌های مرتبط و سایر دستگاه‌های مسئول را فراهم کنند تا پاسخ‌ها به‌صورت روشن و عمومی در اختیار مردم قرار گیرد.

امام جمعه موقت جاسک همچنین از دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان خواست با بررسی مشکلات متقاضیان مسکن ملی، پیگیری مطالبات آنان و شناسایی موارد احتمالی قصور یا تخلف، برای رفع مشکلات و احقاق حقوق مردم اقدام کند.

وی تأکید کرد: چنانچه در اجرای این طرح تخلف یا کوتاهی صورت گرفته باشد، باید با آن برخورد شود و اگر اختلاف‌ها ناشی از ابهام در قراردادها و تعهدات باشد، مسئولان مربوطه باید با اطلاع‌رسانی شفاف، تکلیف متقاضیان را روشن کنند.