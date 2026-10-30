علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی آخرین داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی، اظهار کرد: شرایط جوی استان کرمانشاه تا اواسط هفته آینده در بیشتر ساعات به‌صورت قسمتی تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت، وزش باد و افزایش پوشش ابر در برخی ساعات رخ می‌دهد و در پاره‌ای از مناطق نیز احتمال وقوع رگبار باران و گاهی رعدوبرق وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه احتمال بارش در روزهای آینده یکسان نیست، تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، شانس وقوع بارندگی در روزهای یکشنبه و دوشنبه بیشتر از سایر روزها خواهد بود.

زورآوند درباره تغییرات دمایی استان نیز گفت: میانگین دمای هوا در اغلب مناطق طی امروز و فردا تغییر محسوسی نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: از روز یکشنبه و هم‌زمان با فعالیت سامانه‌های بارشی، میانگین دمای هوا در سطح استان به‌صورت نسبی کاهش پیدا می‌کند.