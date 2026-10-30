نظری: وحدت و انسجام ملی باید محور رفتار مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد نظری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شاهرود که در مصلای بزرگ این شهر برگزار شد، با اشاره به سالگرد شهادت حسین فهمیده، اظهار کرد: شهید فهمیده نوجوانی تاریخ‌ساز و فرهنگ‌ساز بود که به الگویی از ایثار، فداکاری و ایستادگی تبدیل شد.

وی با اشاره به نام‌گذاری این ایام به عنوان هفته بسیج دانش‌آموزی، افزود: حسین فهمیده صرفاً یک جوان یا یک شخصیت تاریخی نیست، بلکه نماد یک تفکر و فرهنگ است که فراتر از زمان و مکان، پیام ایثار و جان‌فدایی را به نسل‌های مختلف منتقل می‌کند.

امام جمعه موقت شاهرود با بیان اینکه شهید فهمیده نماد تفکر جان‌فدایی در راه ارزش‌های اسلامی است، تصریح کرد: این اندیشه ریشه در آموزه‌های ناب اسلامی، نبوی و علوی دارد و در طول تاریخ اسلام نیز جلوه‌های متعددی از آن را شاهد بوده‌ایم؛ همان‌گونه که حضرت علی‌اصغر(ع) و حضرت قاسم(ع) نیز نماد چنین تفکری در تاریخ بشریت هستند.

نظری با اشاره به خاطره نوجوان اسیر ایرانی در زندان‌های عراق که پیش از انجام مصاحبه از خبرنگار خارجی خواسته بود حجاب خود را رعایت کند، گفت: این رفتار نیز در امتداد همان فرهنگ و تفکر ارزش‌مدار قرار دارد و نشان می‌دهد که این باورها در نسل‌های مختلف استمرار داشته است.

وی تأکید کرد: هفته بسیج دانش‌آموزی باید فرصتی مغتنم برای تقویت این تفکر و فرهنگ در میان نسل جوان جامعه باشد و زمینه آشنایی بیشتر نوجوانان با الگوهای ایثار، مسئولیت‌پذیری و پایبندی به ارزش‌های اسلامی را فراهم کند.

ضرورت توجه به محیط زیست و وحدت ملی

امام جمعه موقت شاهرود همچنین با گرامیداشت روز محیط‌بان، خواستار توجه جدی‌تر مسئولان و مردم این شهرستان به مسائل محیط زیستی شد و بر ضرورت صیانت از طبیعت و سرمایه‌های زیست‌محیطی تأکید کرد.

نظری در ادامه با اشاره به مسائل داخلی و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، اظهار کرد: با توجه به حوادث و شرایطی که امروز در کشور و منطقه جریان دارد، بیش از هر زمان دیگری به وحدت، برادری و انسجام نیازمند هستیم.

وی با اشاره به وجود برخی جریان‌های مخالف وحدت در کشور، افزود: به‌جز عده‌ای انگشت‌شمار که همواره مواضع و رویکردهای متفاوتی داشته‌اند، در مجموع شاهد برادری و وحدت در جامعه هستیم و اراده ملی و حاکمیتی نیز بر حفظ این انسجام و همدلی استوار است.

امام جمعه موقت شاهرود با تأکید بر نقش مسئولان در تقویت وحدت ملی، گفت: این رویکرد به‌ویژه از سوی دولتمردانی که برای اداره کشور تلاش می‌کنند، باید مورد توجه جدی قرار گیرد و سیاست‌ها و رفتار مسئولان نیز در مسیر وحدت‌گرایی و تقویت همبستگی اجتماعی باشد.

چشم‌انداز توسعه باید با آرمان‌های دینی همراه باشد

نظری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز ابلاغ سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، اظهار کرد: تدوین چشم‌انداز برای کشورها اقدامی ضروری و درست است؛ چراکه بدون داشتن چشم‌انداز، دولت‌ها و کشورها برنامه مشخصی برای توسعه و حرکت به سوی آینده نخواهند داشت.

وی با بیان اینکه داشتن چشم‌انداز برای پیشرفت کشور اهمیت دارد، افزود: با این حال، باید به این موضوع نیز توجه کرد که در فرهنگ قرآن و آموزه‌های دین اسلام، چشم‌انداز نهایی برای جامعه بشری و به‌ویژه جامعه اسلامی و ایمانی، رسیدن به بهشت و سعادت ابدی است.

امام جمعه موقت شاهرود خاطرنشان کرد: بنابراین، در کنار تدوین برنامه‌ها و اسناد توسعه‌ای، باید آرمان نهایی جامعه نیز بر اساس فرهنگ قرآنی و آموزه‌های اسلامی ترسیم شود و تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در مسیر تحقق این هدف قرار گیرد.