به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا مامد کلشی‌نژاد، در خطبه‌های این هفته نمازجمعه ارومیه، با اشاره به‌ ضرورت پاسداری از ارزش‌های اخلاقی و دینی، به تبیین مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی روز، هجمه فرهنگی دشمنان و مسئولیت سنگین آحاد جامعه در قبال فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر پرداخت.

وی خطبه‌های این هفته را با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی و تمسک به آیه کریمه «وَلتَکُن مِّنکَُم أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ...» آغاز کرد و جامعه اسلامی را همچون پیکری واحد دانست که درد و رنج هر یک از اعضای آن، دیگر بخش‌ها را نیز در تب‌وتاب قرار می‌دهد؛ چنان‌که رسول اکرم (ص) فرمودند: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِینَ فِی تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ کَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ».

ماموستا کلشی‌نژاد در بخش دیگری از خطبه‌ها، مهم‌ترین چالش‌ها و تهدیدات پیش روی جامعه اسلامی را در سه محور اصلی تشریح کرد.

وی در این راستا با هشدار نسبت به ترویج ناهنجاری‌ها در فضای مجازی، کوچه و بازار، به حدیث نبوی «مَن أذاعَ فاحِشَةً کانَ کَمُبتَدِئِها» اشاره کرد و افزود: وقتی زشتی‌ها عادی جلوه کنند، سد دفاعی اجتماع فرومی‌ریزد؛ همان گونه که قرآن کریم در آیه ۷۹ سوره مائده، علت لعنت الهی بر اقوام پیشین را بی‌توجهی آنان به نهی‌ازمنکر یکدیگر دانسته است.

امام‌جمعه اهل‌سنت ارومیه، تلاش دشمنان با ابزارهای رسانه‌ای برای تضعیف نهاد خانواده، ترویج بی‌بندوباری اخلاقی و جایگزینی مصرف‌گرایی به‌جای قناعت را بخشی از یک تهاجم ترکیبی باهدف تخریب سرمایه اجتماعی و انسانی ارزیابی کرد.

وی گسترش مواد مخدر، کسب درآمدهای حرام و آزار مردم را مصداق بارز دشمنی با انسانیت و مغایر با سیره نبوی توصیف کرد.

ماموستا کلشی‌نژاد با استناد به حدیث شریف «مَن رَأَی مِنکُمْ مُنکَرًا فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ...»، مراتب سه‌گانه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر (با دست، زبان و قلب) را یادآور شد و تأکید کرد که این فریضه تنها متوجه علما و حکام نیست، بلکه بر اساس قاعده «کُلُّکُمْ رَاعٍ وَکُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ»، هر یک از افراد جامعه در حوزه مسئولیت خود، پدر در خانواده، معلم در مدرسه و جوان در فضای مجازی امین و پاسخگو هستند.

وی با اشاره به آیه ۲۵ سوره انفال («وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِیبَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنکُمْ خَاصَّةً»)، هشدار داد که بی‌تفاوتی عمومی در برابر آشکارشدن منکرات، عواقب و عذاب الهی را تنها متوجه ظالمان نخواهد ساخت، بلکه همه جامعه را در بر خواهد گرفت. بر همین اساس، نجات جامعه در گرو اجرای این فریضه با «حکمت و موعظه حسنه» (نحل: ۱۲۵) است.