امام جمعه اهل سنت سرسوره: خدمت به مردم باید معیار عمل صالح باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی واحدبخش شنبه‌زهی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سرسوره با تشریح راهکارهای قرآنی و نبوی برای عبور از بحران‌های اجتماعی و امنیتی گفت: تقویت ایمان آگاهانه، عدالت اجتماعی، خدمت به مردم و تحکیم برادری از مؤلفه‌های اساسی پیشرفت و نجات جوامع است.

امام جمعه اهل‌سنت سرسوره شهرستان سیب و سوران، با بیان اینکه جوامع امروز برای عبور از مشکلات به الگویی نیاز دارند که میان باورهای دینی و واقعیت‌های زندگی پیوند برقرار کند، اظهار کرد: ایمان باید پویا و اثرگذار باشد و انسان را به تلاش برای پیشرفت و دفاع از حق سوق دهد، نه اینکه زمینه انزوا و عقب‌ماندگی را فراهم کند.

مولوی شنبه‌زهی با تأکید بر پیوند تقوا و بصیرت افزود: ایمان بدون آگاهی، در برابر فتنه‌ها، جنگ نرم، تبلیغات رسانه‌های معاند و مادی‌گرایی آسیب‌پذیر است؛ ازاین‌رو، انسان مؤمن باید در کنار توکل به خداوند، از ظرفیت‌های علمی، فناوری و مدیریتی نیز برای پیشرفت بهره بگیرد.

امام جمعه اهل‌سنت سرسوره با اشاره به جایگاه خدمت به خلق در آموزه‌های اسلامی بیان کرد: سنت پیامبر اسلام(ص) به ما می‌آموزد که سودمند بودن برای مردم از ارزشمندترین رفتارهاست.

وی ادامه داد: عمل صالح در روزگار کنونی باید در خدمت تخصصی و مؤثر به جامعه نمود پیدا کند؛ پزشکی که به درمان بیماران کمک می‌کند، مسئولی که برای رفاه مردم تلاش می‌کند و امام جمعه‌ای که دغدغه معیشت مردم و آینده جوانان را دارد، نمونه‌هایی از این رویکرد هستند.

مولوی شنبه‌زهی خاطرنشان کرد: عبادت و ذکر زمانی در زندگی اجتماعی اثرگذار خواهد بود که به تلاش عملی برای کاهش رنج و رفع مشکلات انسان‌ها منجر شود.

عدالت اجتماعی، راهکار پیشگیری از ناامنی

وی با اشاره به ریشه‌های اجتماعی برخی آسیب‌های امنیتی، عدالت اجتماعی را از عوامل مهم پیشگیری از ناامنی دانست و گفت: تبلیغات دشمن، بی‌عدالتی و بی‌توجهی به نیازهای جوانان می‌تواند زمینه جذب برخی افراد به جریان‌های مخرب و گروه‌های تکفیری را فراهم کند.

امام جمعه اهل‌سنت سرسوره افزود: تقویت برادری و برابری در فرصت‌ها، فراهم کردن زمینه زندگی شرافتمندانه و توجه به نیازهای جوانان، احتمال گرایش آنان به گروه‌های آسیب‌زا را کاهش می‌دهد.

وی با اشاره به سیره پیامبر اسلام(ص) در مدینه تصریح کرد: پیامبر(ص) از نخستین اقدامات خود را بر ایجاد برادری و عدالت میان اقوام مختلف متمرکز کردند تا زمینه امنیت و همبستگی اجتماعی فراهم شود؛ ازاین‌رو، علما، بزرگان و معتمدان طوایف نیز باید برای اصلاح روابط اجتماعی و تقویت برادری تلاش کنند.

همبستگی و تربیت آگاهانه، پشتوانه امنیت جامعه

مولوی شنبه‌زهی با تأکید بر نقش اعتماد اجتماعی در حفظ امنیت اظهار کرد: زمانی که پیوندهای اجتماعی تضعیف و اعتماد میان مردم کم‌رنگ شود، زمینه بروز اختلاف و ناامنی افزایش می‌یابد؛ بنابراین احیای فرهنگ اخوت و همبستگی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی ضروری است.

وی با اشاره به آیه «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» افزود: باید زمینه‌ای فراهم شود تا اختلافات قومی و طایفه‌ای جای خود را به برادری دینی و ملی بدهد و مردم احساس کنند از حمایت و همراهی یکدیگر برخوردارند.

امام جمعه اهل‌سنت سرسوره در پایان، تعلیم و تربیت هدفمند را از مؤلفه‌های مهم تأمین امنیت پایدار دانست و تأکید کرد: امنیت واقعی تنها به شرایط بیرونی محدود نمی‌شود، بلکه برخورداری از بصیرت، آگاهی و قدرت تشخیص نیز برای مصون ماندن جامعه از فریب و انحراف ضروری است.