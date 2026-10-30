ماموستا حسینی: اخلاق پیامبر(ص) باید در رفتار مسلمانان نمود داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیدعبدالقادر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سروآباد با اشاره به جایگاه اخلاق نیکو در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: خداوند متعال در آیه چهارم سوره قلم، پیامبر اکرم(ص) را به برخورداری از اخلاقی عظیم توصیف کرده است که این موضوع بیانگر اهمیت و جایگاه والای اخلاق در دین مبین اسلام است.

وی با بیان اینکه پیامبر اسلام(ص) علاوه بر تعلیم عبادت، الگوی کامل مهربانی، گذشت، عدالت، صبر و انسانیت بودند، افزود: در آیه ۲۱ سوره احزاب نیز پیامبر اکرم(ص) به‌عنوان الگویی شایسته برای مؤمنان معرفی شده‌اند؛ بنابراین کسانی که خود را پیرو آن حضرت می‌دانند باید رفتار و گفتار ایشان را در زندگی فردی و اجتماعی سرمشق قرار دهند.

امام جمعه سروآباد با تأکید بر اینکه دینداری نباید تنها در انجام مناسک عبادی خلاصه شود، تصریح کرد: مسلمانان باید در محیط خانواده با همسر و فرزندان خود مهربان باشند، در جامعه با احترام با دیگران برخورد کنند و هنگام بروز اختلاف نیز گذشت و انصاف را سرلوحه رفتار خود قرار دهند.

حسینی خاطرنشان کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به اخلاق اسلامی نیاز دارد و عمل به سیره پیامبر اکرم(ص) می‌تواند زمینه‌ساز تقویت روابط اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده و گسترش مهربانی و احترام متقابل در جامعه باشد.