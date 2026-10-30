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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

ماموستا حسینی: اخلاق پیامبر(ص) باید در رفتار مسلمانان نمود داشته باشد

ماموستا حسینی: اخلاق پیامبر(ص) باید در رفتار مسلمانان نمود داشته باشد

سروآباد- امام جمعه سروآباد گفت: اخلاق پیامبر(ص) باید در رفتار خانوادگی و اجتماعی مسلمانان نمود داشته باشد و مهربانی، گذشت و انصاف سرلوحه زندگی آنان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیدعبدالقادر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سروآباد با اشاره به جایگاه اخلاق نیکو در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: خداوند متعال در آیه چهارم سوره قلم، پیامبر اکرم(ص) را به برخورداری از اخلاقی عظیم توصیف کرده است که این موضوع بیانگر اهمیت و جایگاه والای اخلاق در دین مبین اسلام است.

وی با بیان اینکه پیامبر اسلام(ص) علاوه بر تعلیم عبادت، الگوی کامل مهربانی، گذشت، عدالت، صبر و انسانیت بودند، افزود: در آیه ۲۱ سوره احزاب نیز پیامبر اکرم(ص) به‌عنوان الگویی شایسته برای مؤمنان معرفی شده‌اند؛ بنابراین کسانی که خود را پیرو آن حضرت می‌دانند باید رفتار و گفتار ایشان را در زندگی فردی و اجتماعی سرمشق قرار دهند.

امام جمعه سروآباد با تأکید بر اینکه دینداری نباید تنها در انجام مناسک عبادی خلاصه شود، تصریح کرد: مسلمانان باید در محیط خانواده با همسر و فرزندان خود مهربان باشند، در جامعه با احترام با دیگران برخورد کنند و هنگام بروز اختلاف نیز گذشت و انصاف را سرلوحه رفتار خود قرار دهند.

حسینی خاطرنشان کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به اخلاق اسلامی نیاز دارد و عمل به سیره پیامبر اکرم(ص) می‌تواند زمینه‌ساز تقویت روابط اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده و گسترش مهربانی و احترام متقابل در جامعه باشد.

کد مطلب 6994427

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    • ستاره IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
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      دست مریزاد

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