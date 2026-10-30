اسناد لانه جاسوسی از دشمنی دیرینه آمریکا با استقلال ایران پرده برداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا عبدالسلام امامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهاباد اظهار کرد: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام و افشای اسناد آن، ابعاد مختلف دخالت‌های این کشور در امور داخلی ایران را آشکار کرد و نشان داد که واشنگتن حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با استقلال و قدرت گرفتن ایران مخالف بوده است.

وی افزود: بررسی این اسناد مشخص کرد که رویکرد خصمانه آمریکا علیه ملت ایران موضوعی مقطعی نیست، بلکه ریشه در مخالفت این کشور با استقلال سیاسی و پیشرفت ایران و کشورهای اسلامی دارد و در مقاطع مختلف تاریخی به شکل‌های گوناگون ادامه یافته است.

امام جمعه مهاباد با اشاره به تحولات منطقه و سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: آمریکا با قدرت گرفتن کشورهای منطقه و برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه مخالف است و با همکاری رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند کشورهای اسلامی را با جنگ، ناامنی و بی‌ثباتی مواجه کند.

ماموستا امامی ادامه داد: تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که حمله به کشورهای اسلامی و ایجاد بحران در منطقه، بخشی از سیاست‌های قدرت‌های سلطه‌گر است.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر علیه ایران گفت: در این جنگ ۲ کشور دارای قدرت هسته‌ای به بهانه واهی به کشورمان حمله کردند و شمار زیادی از مردم بی‌گناه، فرماندهان نیروهای مسلح و دانش‌آموزان به شهادت رسیدند.

امام جمعه مهاباد با بیان اینکه پیامدهای این جنگ به مرزهای ایران محدود نمانده است، افزود: آثار و تبعات این درگیری اکنون بخش مهمی از جهان را تحت تاثیر قرار داده و نشان داده است که گسترش جنگ و ناامنی در یک منطقه می‌تواند پیامدهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی گسترده‌ای برای سایر کشورها داشته باشد.

ماموستا امامی ابراز امیدواری کرد که با پایان یافتن جنگ و تنش‌های منطقه‌ای، زمینه بازگشت آرامش و ثبات فراهم شود و مردم کشورهای منطقه بیش از این متحمل خسارت و آسیب نشوند.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن روز پدافند غیرعامل، بر ضرورت توجه به آمادگی در برابر تهدیدها و حوادث طبیعی و غیرطبیعی تاکید کرد و گفت: پدافند غیرعامل یکی از الزامات مهم برای کاهش آسیب‌پذیری کشور در شرایط بحرانی است و با برنامه‌ریزی، پیش‌بینی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه می‌توان از وارد شدن خسارت‌های جانی و مالی به مردم و زیرساخت‌ها جلوگیری کرد.

ماموستا امامی در بخش دیگری از خطبه‌ها با تاکید بر جایگاه خانواده در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: خانواده اصلی‌ترین هسته شکل‌گیری جامعه و نخستین محیط تربیتی انسان است و سلامت اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی جامعه تا حد زیادی به استحکام این نهاد بستگی دارد.

وی افزود: دین مبین اسلام توجه ویژه‌ای به حفظ حرمت والدین، تکریم فرزندان و تقویت روابط عاطفی میان اعضای خانواده دارد و رعایت این اصول می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری جامعه‌ای سالم و برخوردار از آرامش و امنیت روانی باشد.

امام جمعه مهاباد با ابراز نگرانی از کمرنگ شدن توجه به جایگاه خانواده در سال‌های اخیر گفت: متاسفانه در دهه اخیر توجه به این نهاد مهم اجتماعی تا حدودی کاهش یافته و این موضوع به‌ویژه در شرایطی که فرزندان از حضور و حمایت پدر و مادر محروم می‌شوند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.