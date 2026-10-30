به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مختاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بیرجند که در مصلی المهدی(عج) برگزار شد، با اشاره به ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف نظامی خود اظهار کرد: ملت ایران در جنگ هشت‌ساله، جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و جنگ رمضان در برابر قدرت‌های استکباری ایستادگی کرده و اجازه تحقق اهداف دشمن را نداده است.

وی با بیان اینکه دشمن امروز فشار اقتصادی را به ابزاری برای مقابله با ملت ایران تبدیل کرده است، افزود: دشمن امیدوار است با تشدید مشکلات معیشتی، مردم را علیه انقلاب و نظام تحریک کند، اما در طول ۵۰ سال گذشته بارها در محاسبات خود درباره ملت ایران دچار اشتباه شده است.

امام جمعه موقت بیرجند با تأکید بر ضرورت مدیریت اقتصاد کشور متناسب با شرایط جنگی گفت: دولت باید با تدوین و اجرای برنامه‌های اقتصادی متناسب با شرایط کشور، همه ظرفیت‌ها را برای کاهش فشار بر اقشار مختلف جامعه به کار بگیرد.

همه مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم نیست

مختاری با اشاره به نقش ضعف‌های مدیریتی و نظارتی در مشکلات اقتصادی کشور تصریح کرد: نمی‌توان تمام مشکلات، گرانی‌ها و کاهش شدید ارزش پول ملی را به تحریم‌ها نسبت داد، چراکه بخشی از این مسائل ناشی از ناکارآمدی مدیریتی و بخشی نیز نتیجه نبود نظارت کافی است.

وی افزود: دولت باید در شرایط کنونی، هم مدیریت اقتصادی را تقویت کند و هم نظارت بر بازار را با جدیت بیشتری دنبال کند تا از تحمیل فشار غیرقابل تحمل به مردم جلوگیری شود.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به مسئولیت مردم در عبور از شرایط دشوار اقتصادی نیز گفت: مردم باید با دولت همکاری کنند و از اسراف، مصرف‌های غیرضروری و ذخیره‌سازی کالا پرهیز داشته باشند.

مختاری تأکید کرد: در شرایط کنونی نباید هرکس صرفاً به فکر منافع شخصی خود باشد، بلکه همه باید منافع اسلام، انقلاب و ایران را در نظر بگیرند و با حفظ اتحاد و انسجام از این شرایط عبور کنند.

هشدار درباره عادی‌سازی ناهنجاری‌های فرهنگی

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تهاجم فرهنگی را یکی دیگر از جبهه‌های مقابله دشمن با جمهوری اسلامی دانست و اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تلاش می‌کند با ترویج بی‌عفتی و بی‌مبالاتی، بدون شلیک حتی یک گلوله به اهداف خود دست یابد.

امام جمعه موقت بیرجند با تأکید بر ضرورت هوشیاری مسئولان در برابر این تهدید افزود: سران قوا و دستگاه‌های مسئول باید موضوع تهاجم فرهنگی را جدی بگیرند و نخبگان، استادان حوزه و دانشگاه، فعالان فرهنگی و خانواده‌ها نیز در این زمینه احساس مسئولیت کنند.

مختاری با بیان اینکه نباید اجازه داد ناهنجاری‌های فرهنگی در جامعه عادی‌سازی شود، گفت: مقابله با آسیب‌های فرهنگی باید از حساسیت و نارضایتی نسبت به رفتارهای نادرست آغاز شود و در ادامه با برخورد مناسب و تذکر زبانی همراه باشد.

وی همچنین با اشاره به تمرکز دشمن بر نسل نوجوان و جوان اظهار کرد: دشمن درصدد تأثیرگذاری بر هویت دینی و ملی این نسل است و همه دستگاه‌ها، خانواده‌ها و فعالان فرهنگی باید برای آگاهی‌بخشی و مصون‌سازی جوانان در برابر تهاجم فرهنگی تلاش کنند.