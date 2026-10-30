هاشمی فشارکی: مدارس محل تربیت دانش آموزان مومن و انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد هاشمی‌فشارکی ظهر آدینه در جمع نمازگزاران گرمسار و در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این شهر، با اشاره به نعمت برخورداری از دین جامع و کامل اسلام، اظهار کرد: خداوند متعال دین اسلام را برای هدایت بشر فرستاد تا بندگی و عبادت خداوند، تشکیل حکومت اسلامی و پرهیز از پذیرش حاکمیت طاغوت مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)، زمینه تحقق حکومت اسلامی و رهایی از سلطه طاغوت را فراهم کرد، افزود: استقرار نظام اسلامی در ایران و مبارزه با طاغوت و استکبار جهانی از جمله برکات پیروزی انقلاب اسلامی است.

معاون سابق پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر ضرورت قدردانی از این نعمت‌ها، گفت: باید شاکر خداوند باشیم که در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که ملت ایران با حضور در خیابان‌ها و میدان‌های اقتدار و ایستادگی، بر تداوم مسیر انقلاب تأکید کرده و به روحیه استکبارستیزی خود افتخار می‌کند.

هاشمی‌فشارکی با بیان اینکه مردم ایران تداوم‌بخش مسیر انقلاب و مبارزه با استکبار هستند، اظهار کرد: در مسیر پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی، خون شهدای بسیاری بر زمین ریخته شده است؛ از مبارزات دوران انقلاب و جنگ تحمیلی هشت‌ساله تا جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان که به گفته وی، در مجموع بیش از ۲۰۰ هزار نفر از هموطنان به شهادت رسیده‌اند.

وی با اشاره به حضور نوجوانان و دانش‌آموزان در میان شهدای این حوادث، افزود: بر اساس آمارهای اعلام‌شده، ۷۸ هزار دانش‌آموز و نوجوان در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله، ۴۷ دانش‌آموز در جنگ ۱۲ روزه و ۲۵۳ دانش‌آموز در جنگ رمضان به شهادت رسیده‌اند که این آمارها از نگاه وی، اسنادی از جنایت استکبارگران است.

خون شهدا؛ پشتوانه اقتدار انقلاب اسلامی

معاون سابق پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر اینکه خون شهدا منشأ برکات فراوانی برای کشور بوده است، تصریح کرد: به برکت ایثار و فداکاری شهداست که انقلاب اسلامی ایران امروز با اقتدار به مسیر خود ادامه می‌دهد.

هاشمی‌فشارکی در ادامه، تربیت جوانان مؤمن و انقلابی را از وظایف مهم دستگاه‌ها و نهادهای کشور دانست و گفت: رهبر شهید انقلاب بارها بر ضرورت پرورش نسل جوان مؤمن و انقلابی تأکید کرده‌اند و این موضوع باید همواره در دستور کار سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول قرار داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تبدیل تربیت دینی و انقلابی نسل نوجوان به یک مطالبه عمومی، افزود: این مطالبه باید در وهله نخست از وزارت آموزش و پرورش، مدارس و معلمان دنبال شود؛ به‌گونه‌ای که خروجی هر دبستان و دبیرستان، دانش‌آموزی مؤمن و انقلابی باشد.

معاون سابق پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر ضرورت توجه به فرهنگ و هویت ایرانی و اسلامی در محیط‌های آموزشی، خاطرنشان کرد: پذیرفتنی نیست که فرهنگ غربی به دانش‌آموزان القا شود و نهادهای آموزشی باید در مسیر تربیت نسلی برخوردار از ایمان، هویت دینی و روحیه انقلابی گام بردارند.