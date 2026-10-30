  1. استانها
  2. گلستان
۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

همبستگی اقوام و مذاهب گلستان جلوه‌ای از پدافند غیرعامل اجتماعی است

همبستگی اقوام و مذاهب گلستان جلوه‌ای از پدافند غیرعامل اجتماعی است

گرگان- معاون هماهنگ‌کننده سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به تنوع قومی و مذهبی گلستان گفت: انسجام و همدلی مردم این استان از ظرفیت‌های مهم کشور برای مقابله با تهدیدات است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم حسنعلی حبیبی در بین نمازگزاران گرگانی با اشاره به نامگذاری هشتم آبان به عنوان روز پدافند غیرعامل اظهار کرد: پدافند غیرعامل مسئولیت مهمی در حفظ آمادگی کشور، کاهش آسیب‌پذیری‌ها و مصون‌سازی زیرساخت‌ها در برابر تهدیدات نظامی و حوادث طبیعی بر عهده دارد.

وی افزود: اقدامات پدافند غیرعامل نباید به زمان وقوع بحران و حمله محدود شود، بلکه بخش مهمی از مأموریت این حوزه، پیش‌بینی تهدیدات و انجام اقدامات پیشگیرانه پیش از بروز آسیب است تا کشور در شرایط مختلف از آمادگی و تاب‌آوری لازم برخوردار باشد.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و آنچه از این رویداد می‌توان آموخت، اظهار کرد: در جریان این جنگ، دشمن با تمام ظرفیت و امکانات خود به دنبال ایجاد آشوب داخلی، تضعیف پایه‌های نظام و مختل کردن ساختارهای اصلی کشور بود و تصور می‌کرد با هدف قرار دادن فرماندهان نیروهای مسلح می‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند.

حبیبی با تأکید بر نقش مردم در ناکام ماندن این محاسبات گفت: مردم ایران با حضور خودجوش و آگاهانه در صحنه، نمونه‌ای از پدافند غیرعامل مردم‌محور را به نمایش گذاشتند؛ الگویی که امروز در محافل مطالعاتی و اندیشکده‌های جهان نیز مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه حضور مردم در اجتماعات و صحنه‌های عمومی یکی از مصادیق مهم پدافند غیرعامل است، افزود: حضور داوطلبانه مردم موجب تقویت پایداری اجتماعی و افزایش ظرفیت کشور برای عبور از شرایط بحرانی می‌شود.

انسجام اقوام و مذاهب؛ سرمایه پایداری گلستان

معاون هماهنگ‌کننده سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به ویژگی‌های اجتماعی استان گلستان اظهار کرد: این استان با برخورداری از اقوام و مذاهب مختلف از جمله کرد، لر، بلوچ، ترکمن و مازنی، نمونه‌ای از همزیستی و همبستگی اجتماعی است.

وی ادامه داد: انسجام و همدلی میان اقوام و مذاهب مختلف در گلستان از جلوه‌های برجسته وحدت ملی است و این ظرفیت اجتماعی می‌تواند در مواجهه با تهدیدات و شرایط دشوار نقش مؤثری ایفا کند.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات پیش‌بینی‌شده برای حفاظت از توان دفاعی کشور اشاره کرد و گفت: هنگامی که دشمن زیرساخت‌های موشکی و هوافضای کشور را هدف قرار داد تا توان پاسخگویی ایران را کاهش دهد، تدابیر پیش‌بینی‌شده در حوزه پدافند غیرعامل و ایجاد زیرساخت‌های حفاظتی از جمله تونل‌ها و شهرهای زیرزمینی، در حفظ پایداری این ظرفیت‌ها نقش داشت.

وی با تأکید بر اینکه پدافند غیرعامل صرفاً مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها نیست، اظهار کرد: اجرای مؤثر برنامه‌های این حوزه به همکاری همه دستگاه‌ها، مدیران و بخش‌های مختلف کشور نیاز دارد و تحقق آن بدون مشارکت و هماهنگی مجموعه‌های مسئول امکان‌پذیر نیست.

کد مطلب 6994433

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها