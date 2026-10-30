به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم حسنعلی حبیبی در بین نمازگزاران گرگانی با اشاره به نامگذاری هشتم آبان به عنوان روز پدافند غیرعامل اظهار کرد: پدافند غیرعامل مسئولیت مهمی در حفظ آمادگی کشور، کاهش آسیب‌پذیری‌ها و مصون‌سازی زیرساخت‌ها در برابر تهدیدات نظامی و حوادث طبیعی بر عهده دارد.

وی افزود: اقدامات پدافند غیرعامل نباید به زمان وقوع بحران و حمله محدود شود، بلکه بخش مهمی از مأموریت این حوزه، پیش‌بینی تهدیدات و انجام اقدامات پیشگیرانه پیش از بروز آسیب است تا کشور در شرایط مختلف از آمادگی و تاب‌آوری لازم برخوردار باشد.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به تجربه جنگ ۱۲ روزه و آنچه از این رویداد می‌توان آموخت، اظهار کرد: در جریان این جنگ، دشمن با تمام ظرفیت و امکانات خود به دنبال ایجاد آشوب داخلی، تضعیف پایه‌های نظام و مختل کردن ساختارهای اصلی کشور بود و تصور می‌کرد با هدف قرار دادن فرماندهان نیروهای مسلح می‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند.

حبیبی با تأکید بر نقش مردم در ناکام ماندن این محاسبات گفت: مردم ایران با حضور خودجوش و آگاهانه در صحنه، نمونه‌ای از پدافند غیرعامل مردم‌محور را به نمایش گذاشتند؛ الگویی که امروز در محافل مطالعاتی و اندیشکده‌های جهان نیز مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه حضور مردم در اجتماعات و صحنه‌های عمومی یکی از مصادیق مهم پدافند غیرعامل است، افزود: حضور داوطلبانه مردم موجب تقویت پایداری اجتماعی و افزایش ظرفیت کشور برای عبور از شرایط بحرانی می‌شود.

انسجام اقوام و مذاهب؛ سرمایه پایداری گلستان

معاون هماهنگ‌کننده سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به ویژگی‌های اجتماعی استان گلستان اظهار کرد: این استان با برخورداری از اقوام و مذاهب مختلف از جمله کرد، لر، بلوچ، ترکمن و مازنی، نمونه‌ای از همزیستی و همبستگی اجتماعی است.

وی ادامه داد: انسجام و همدلی میان اقوام و مذاهب مختلف در گلستان از جلوه‌های برجسته وحدت ملی است و این ظرفیت اجتماعی می‌تواند در مواجهه با تهدیدات و شرایط دشوار نقش مؤثری ایفا کند.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات پیش‌بینی‌شده برای حفاظت از توان دفاعی کشور اشاره کرد و گفت: هنگامی که دشمن زیرساخت‌های موشکی و هوافضای کشور را هدف قرار داد تا توان پاسخگویی ایران را کاهش دهد، تدابیر پیش‌بینی‌شده در حوزه پدافند غیرعامل و ایجاد زیرساخت‌های حفاظتی از جمله تونل‌ها و شهرهای زیرزمینی، در حفظ پایداری این ظرفیت‌ها نقش داشت.

وی با تأکید بر اینکه پدافند غیرعامل صرفاً مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها نیست، اظهار کرد: اجرای مؤثر برنامه‌های این حوزه به همکاری همه دستگاه‌ها، مدیران و بخش‌های مختلف کشور نیاز دارد و تحقق آن بدون مشارکت و هماهنگی مجموعه‌های مسئول امکان‌پذیر نیست.