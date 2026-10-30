عسگری: اقتدار روزافزون ایران علت دشمنی آمریکا با ملت ما است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا عسگری در خطبه‌های نماز جمعه این شهر با تسلیت ایام فاطمیه، از هیئت‌های مذهبی خواست مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا(س) را باشکوه برگزار کنند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حسین فهمیده و اشاره به روز نوجوان و ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: اقتدار روزافزون جمهوری اسلامی ایران، ریشه دشمنی آمریکا با ملت ایران است.

عسگری افزود: ملت ایران به‌رغم فشارها و توطئه‌های دشمنان، هر روز قوی‌تر و منسجم‌تر به سوی قله‌های تمدن نوین اسلامی حرکت خواهد کرد.

امام‌جمعه آبگرم با اشاره به ناکامی دشمن در جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه گفت: دشمن با تمام توان نظامی و رسانه‌ای نتوانست در این جنگ‌ها در برابر ملت ایران به اهداف خود برسد و اکنون در قالب جنگ ترکیبی، به دنبال ایجاد اختلاف و ناامیدسازی مردم است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، از مردم خواست با حضور در اجتماعات شبانه، همبستگی خود را در برابر توطئه‌های دشمنان نشان دهند.