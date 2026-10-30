به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید پوراندخت، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زابل با اشاره به مناسبت‌های آبان‌ماه، تحولات سیاسی و ضرورت تقویت امنیت منطقه سیستان، بر تربیت نسل جوان، حفظ هویت فرهنگی، ایستادگی بر استقلال کشور و هوشیاری مردم در برابر تحرکات ناامن‌کننده تأکید کرد.

امام جمعه زابل، با اشاره به جایگاه دانش‌آموزان و دانشجویان در آینده کشور اظهار داشت: این نسل سرمایه‌های ارزشمند جامعه هستند و باید از آنان مراقبت و در مسیر تربیت صحیح و تقویت هویت دینی و ملی هدایت شوند.

وی با استناد به نامه ۳۱ نهج‌البلاغه و توصیه امیرالمؤمنین(ع) به فرزندشان افزود: تربیت فرزند باید پیش از سخت شدن قلب و شکل‌گیری اندیشه او مورد توجه قرار گیرد؛ ازاین‌رو، نظام تعلیم و تربیت و معلمان مسئولیت مهمی در شکل‌دهی روحی، اعتقادی و هویتی دانش‌آموزان دارند.

وی تصریح کرد: وظیفه معلم تنها ارائه مطالب درسی نیست، بلکه در کنار تعلیم، مسئولیت تزکیه و پرورش انسان را نیز بر عهده دارد و باید دانش‌آموزانی آگاه، مقاوم، مبتکر و خلاق برای آینده کشور تربیت کند.

سیزدهم آبان؛ یادآور سه رویداد مهم در تاریخ معاصر ایران

حجت‌الاسلام پوراندخت با اشاره به مناسبت‌های آبان‌ماه، از سالروز اعلام بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول و سالروز شهادت آیت‌الله قاضی طباطبایی، نخستین شهید محراب، یاد کرد.

وی با اشاره به سیزدهم آبان و سه رویداد تاریخی این روز، شامل تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام(ره) در سال ۱۳۵۸، این رخدادها را مرتبط با دخالت‌های آمریکا در تاریخ معاصر ایران دانست.

امام جمعه زابل با اشاره به اسناد به‌دست‌آمده از سفارت آمریکا پس از تسخیر آن گفت: بخشی از اسناد خردشده این سفارت با تلاش دانشجویان بازسازی و در قالب مجموعه‌ای نزدیک به ۷۰ جلد کتاب منتشر شد؛ اما به اعتقاد وی، این اسناد به اندازه کافی در محیط‌های آموزشی معرفی نشده‌اند و نسل جوان باید با ابعاد تاریخی روابط ایران و آمریکا آشنا شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت پاسداری از فرهنگ عمومی اظهار کرد: هویت اسلامی، انقلابی، ملی و سیستانی باید حفظ شود و آداب و رسوم ارزشمند جامعه مورد توجه قرار گیرد.

مذاکره در چارچوب منافع ملی، بدون عقب‌نشینی از استقلال

خطیب جمعه زابل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر و میانجیگری برخی کشورها برای انتقال پیام به ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران اهل مذاکره، منطق و گفت‌وگو است، اما این مذاکرات باید در راستای تأمین منافع ملت باشد.

وی با بیان اینکه تهدید، تحریم و فشار نتوانسته است ایران را به تسلیم وادار کند، افزود: ورود برخی کشورها به روند میانجیگری نشان‌دهنده اهمیت جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای است.

پوراندخت با اشاره به خسارت‌های جنگ و شهادت جمعی از دانشمندان، فرماندهان و شهروندان کشور خاطرنشان کرد: این آسیب‌ها سنگین است، اما نباید در ارزیابی شرایط کشور صرفاً تحت تأثیر تبلیغات و فضاسازی‌های دشمن قرار گرفت.

وی همچنین تغییر چهره‌های سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی را به معنای تغییر ماهیت سیاست‌های آنان ندانست و بر ضرورت تکیه بر توان داخلی و پرهیز از گره زدن پیشرفت اقتصادی کشور به مذاکره با آمریکا تأکید کرد.

تقویت تدابیر پیشگیرانه برای حفظ امنیت منطقه سیستان

امام جمعه زابل با اشاره به برخی ناامنی‌ها در مناطق مختلف استان گفت: گروهک‌های مسلح با هدف ایجاد ناامنی و اختلاف میان مردم فعالیت می‌کنند و نباید اجازه داد اقدامات آنان به اختلافات قومی و مذهبی دامن بزند.

وی با تأکید بر اینکه این جریان‌ها میان شیعه و اهل‌سنت و اقوام مختلف تفاوتی قائل نیستند، افزود: وحدت مردم منطقه باید در برابر اقدامات تفرقه‌افکنانه حفظ شود.

پوراندخت تقویت تدابیر پیشگیرانه را ضروری دانست و پیشنهاد کرد ایست‌های بازرسی در ورودی و خروجی شهرها با برنامه‌ریزی مناسب دوباره مورد توجه قرار گیرند و ظرفیت بسیج مردمی و سامانه‌های پایش تصویری نیز تقویت شود.

وی با قدردانی از تلاش نیروهای امنیتی، مرزبانی، سپاه و ارتش برای حفظ امنیت منطقه سیستان تصریح کرد: مردم نیز باید نسبت به رفت‌وآمدهای مشکوک و حضور غیرعادی افراد ناشناس در محله‌ها و روستاها هوشیار باشند و موارد مشکوک را بدون اقدام خودسرانه، سریعاً به مراجع مسئول اطلاع دهند.