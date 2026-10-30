به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا روزخوش، پیش از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره بیش از ۳۶ هزار شهید دانش آموز اظهار داشت: هر سال هشتم تا سیزدهم آبان ماه به نام هفته بسیج دانش آموزی نامگذاری شده است.

وی با اشاره به اینکه هشتم آبان ماه سالروز شهادت شهید فهمیده به نام روز نوجوان و اولین روز از هفته بسیج دانش آموزی نامگذاری شده، افزود: نوجوان در این کشور به قدری اهمیت دارد که یک روز از تقویم رسمی کشور به نام او نامگذاری شده است.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان کرمان با بیان اینکه در برهه‌های مختلف تاریخ انقلاب اسلامی نقش نوجوان و جوان بسیار پررنگ بوده است، تصریح کرد: از پیروزی انقلاب و دفاع مقدس تا عرصه علم، دانش و فناوری و امروز که درگیر جنگ با دشمنان انقلابیم، نقش نوجوان بسیار پررنگ و باز است.

وی ادامه داد: در تجمعات، مراسمات و موکب‌ها دقیقاً حضور فعال و کنشگر نوجوانان را حس می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم که نوجوان امروز ما هم بصیر است و هم فهیم و یک کنشگر فعال انقلابی است.

روزخوش، با اشاره به شعار محوری هفته بسیج دانش آموزی امسال با عنوان «می فهمیم، می‌سازیم و می‌ایستیم» گفت: در طول سال برنامه‌های متعددی برای واحدهای بسیج دانش آموزی پیش بینی شده که توسط خود دانش آموزان در کف مدرسه در حال اجراست، اما برای هفته بسیج دانش آموزی برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده‌ایم.

وی افزود: در همه شهرستان‌ها علاوه بر برنامه‌های پیش بینی شده در طول هفته، یک ویژه برنامه با حضور مسئولین شهرستان و دانش آموزان اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: از جمله برنامه‌های شاخص هفته بسیج دانش آموزی استان کرمان می‌توان به برگزاری یادواره شهدای دانش آموز شهرستان ها، حضور دانش آموزان در مراسم نماز جمعه تحت عنوان میقات صالحین، برگزاری مسابقات ورزشی از جمله دوچرخه سواری، فوتسال و والیبال، حضور دانش آموزان در میادین و نقاط تجمع شهرستانی و اداره کردن این برنامه در یک شب توسط نوجوانان عضو بسیج دانش آموزی، اکران فیلم‌های سینمایی در مدارس تحت عنوان سینما مدرسه، برگزاری اردوهای راهیان پیشرفت، برگزاری پویش‌ها در بستر فضای مجازی و توزیع لوازم تحریر در بین دانش آموزان کمتر برخوردار اشاره کرد.

مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان کرمان در پایان خاطرنشان کرد: حسن ختام برنامه‌های هفته بسیج دانش آموزی با اعزام اردوهای راهیان نور دانش آموزان استان کرمان به مناطق عملیاتی دفاع مقدس در جنوب کشور خواهد بود.