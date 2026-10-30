به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان با اشاره به دیدارهای اخیر رهبر معظم انقلاب با مسئولان ارشد نظام، گفت: این دیدارها نشان‌دهنده اشراف و مدیریت عالی ایشان بر مسائل کشور است و رهنمودهای مطرح‌شده باید به‌صورت جدی در دستور کار مسئولان و مردم قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌ و بلوچستان و امام جمعه زاهدان، یکی از راه‌های تقویت تقوای الهی را تلاش برای تحکیم ایمان، اتحاد و همبستگی اجتماعی، رشد علمی و مقابله با کفر جهانی دانست و با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، سالروز شهادت شهید نوجوان حسین فهمیده و نام‌گذاری هشتم آبان به‌عنوان روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی را گرامی داشت.

آیت‌الله محامی همچنین با اشاره به سیزدهم آبان، سالروز تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، شهادت جمعی از دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸، این روز را یادآور مبارزه ملت ایران با استکبار جهانی دانست.

وی چهاردهم آبان، روز فرهنگ عمومی را نیز یادآور شد و بر ضرورت قدردانی از شهدا، ایثارگران و خانواده‌های آنان و ادامه مسیر پرافتخارشان تأکید کرد.

انسجام ملی و حل مشکلات معیشتی؛ محورهای مهم رهنمودهای رهبری

نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌ و بلوچستان با اشاره به دیدارهای اخیر رهبر معظم انقلاب با رؤسای قوای سه‌گانه، دبیر شورای عالی امنیت ملی و برخی فرماندهان نظامی، اظهار کرد: مجموعه این دیدارها و مطالب مطرح‌شده در آن‌ها، بیانگر اشراف و مدیریت عالی ایشان بر مسائل کشور است.

وی حفظ و تقویت انسجام اجتماعی، وحدت ملی و اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان را از مهم‌ترین محورهای مورد تأکید رهبری برشمرد و افزود: اتحاد و همبستگی اجتماعی از نقاط قوت کشور است و دشمن با تفرقه‌افکنی، دوقطبی‌سازی و ترویج بی‌اعتمادی درصدد آسیب‌زدن به این سرمایه ملی است.

آیت‌الله محامی کمک به دولت برای تسهیل و تسریع در حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را از دیگر توصیه‌های رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و گفت: گسترش عدالت، تأمین حقوق عامه، مبارزه با فساد و جرم، از بین بردن زمینه‌های فساد و انجام بازرسی‌های مستمر نیز از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی استمرار حضور مردم در صحنه را از دیگر محورهای مورد تأکید رهبری دانست و بیان کرد: حضور مردم نشان‌دهنده پایبندی آنان به انقلاب و آرمان‌های آن است و از یک‌سو موجب امیدواری دوستان انقلاب و از سوی دیگر باعث ناامیدی دشمنان می‌شود.

امام جمعه زاهدان با اشاره به حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ و اقدامات خشونت‌آمیز و تخریب‌گرانه در آن مقطع، از جمله آتش‌زدن مسجد و قرآن‌سوزی، بر اهمیت هوشیاری و حفظ آمادگی اجتماعی در برابر تهدیدها تأکید کرد.

وی مدیریت تنگه هرمز و تقویت روابط با کشورهای همسایه را دو موضوع مهم در تأمین امنیت ملی و منطقه‌ای دانست و گفت: ضمن حفظ این ظرفیت راهبردی، باید روابط با همسایگان نیز تقویت شود و از تبدیل این موضوع به زمینه‌ای برای تنش و درگیری با کشورهای همسایه جلوگیری کرد.

آیت‌الله محامی پیگیری حقوق و منافع ملت ایران و جبهه مقاومت، تحقق شروط جمهوری اسلامی و پایان‌دادن به وضعیت نه جنگ و نه صلح را از دیگر توصیه‌های رهبری عنوان کرد و افزود: امور کشور نباید به مذاکرات و توافقات گره بخورد و مسئولان باید ضمن حفظ آمادگی لازم، برای حل مسائل و عبور از شرایط موجود تلاش کنند.

وی همچنین شورای عالی امنیت ملی را محل تلاقی حوزه‌های فرهنگ، سیاست، اقتصاد و امنیت دانست و بر ضرورت مدیریت همه‌جانبه و مدبرانه مسائل مرتبط با این حوزه‌ها تأکید کرد.

نخبگان با علم و ایمان در مسیر ساخت ایرانی قوی‌تر گام بردارند

نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌ و بلوچستان با اشاره به پیام‌های رهبر معظم انقلاب به نخبگان علمی، مدال‌آوران دانش‌آموزی و دانشجویی، نخبگان ورزشی و دانشجویان، اظهار کرد: این پیام‌ها حاوی توصیه‌های مهمی در زمینه تقویت ایمان، تهذیب نفس، انس با خداوند و آشنایی عمیق با معارف قرآن کریم و اهل‌بیت(ع) است.

وی الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا(س)، درس‌آموزی از شهدا و مسلح‌شدن به سلاح علم و ایمان را از جمله این توصیه‌ها دانست و افزود: نخبگان باید با خلاقیت، تلاش و ابتکار بیشتر در مسیر تقویت اقتدار کشور و ساخت ایرانی قوی‌تر حرکت کنند.

آیت‌الله محامی توسعه علوم پایه و علوم انسانی، تلاش برای حل مسائل کشور، تقویت پیوند دانشگاه با صنعت، نوآوری و حرکت در مسیر خوداتکایی را از دیگر محورهای مورد تأکید رهبر معظم انقلاب برشمرد.

وی با اشاره به مسئولیت نخبگان در قبال استعدادهای خود، گفت: شکر عملی نعمت استعداد آن است که فرد از توانایی‌های خود به‌درستی استفاده کند، زمینه رشد خویش را فراهم سازد و در ادامه برای خدمت به مردم و جامعه گام بردارد؛ مسئولان و خانواده‌ها نیز باید با حمایت از نخبگان، زمینه شکوفایی استعدادهای آنان را فراهم کنند.

رهنمودهای رهبری باید به فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود

امام جمعه زاهدان با تأکید بر ضرورت عملیاتی‌کردن توصیه‌های رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: صرف شنیدن و تعریف‌کردن از این سخنان کافی نیست، بلکه باید آن‌ها را در زندگی فردی و اجتماعی به کار بست.

وی با تشبیه رهنمودهای رهبری به نسخه پزشک، اظهار کرد: همان‌گونه که صرف دریافت نسخه بدون تهیه و مصرف دارو موجب بهبودی نمی‌شود، برای رفع مشکلات کشور نیز باید توصیه‌های ارائه‌شده را به مرحله اجرا رساند.

آیت‌الله محامی با تأکید بر مسئولیت مشترک مردم و مسئولان در این زمینه، افزود: این رهنمودها باید به بخشی از فرهنگ عمومی و ارزش‌های اجتماعی جامعه تبدیل شوند و نسل نوجوان و جوان نیز به‌جای شنونده صرف، در عمل به این توصیه‌ها پایبند باشد.

وی خانواده‌ها، مدارس، معلمان، مربیان، اساتید حوزه و دانشگاه، مبلغان دینی و مساجد را در تربیت نسل آینده مسئول دانست و خاطرنشان کرد: خانواده‌ها مسئولیت بیشتری دارند و همه نهادهای آموزشی و فرهنگی باید برای تربیت نسلی آگاه، فرهیخته و برخوردار از مبانی فکری و اعتقادی صحیح همکاری کنند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌ و بلوچستان همچنین خواستار گسترش دوره‌های آزاد آموزش معارف اسلامی در حوزه‌های علمیه شد و گفت: در گذشته حوزه‌ها در کنار برنامه‌های رسمی آموزشی، کلاس‌هایی برای آشنایی عموم مردم با مبانی دینی برگزار می‌کردند و لازم است این سنت در استان احیا و تقویت شود.

وی با اشاره به آغاز برنامه «مدرسه والدین»، تأکید کرد: آموزش معارف اسلامی نباید به والدین محدود بماند، بلکه باید زمینه حضور دانشجویان و دیگر علاقه‌مندان از اقشار مختلف مردم نیز در این دوره‌ها فراهم شود و این برنامه‌ها علاوه بر زاهدان، در شهرستان‌های استان نیز گسترش یابد.

کاروان روایت مقاومت در معرفی ظرفیت‌های استان نقش مؤثری داشت

آیت‌الله محامی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از عوامل و دست‌اندرکاران کاروان «روایت مقاومت دلیران»، اظهار کرد: مجموعه‌هایی از جمله صداوسیما، شبکه سه، سازمان تبلیغات اسلامی، گروه‌های جهادی، ورزشکاران و عوامل برنامه «سمت خدا» در اجرای برنامه‌های این کاروان مشارکت داشتند.

وی از همکاری دستگاه‌های استانی از جمله استانداری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی و صداوسیمای استان نیز قدردانی کرد و افزود: این برنامه‌ها در تغییر حال‌وهوای مردم و ایجاد نشاط و شادابی معنوی و اجتماعی تأثیر مثبتی داشت و سفر عوامل آن به شهرهای مختلف استان، ارزش این اقدام را دوچندان کرد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان‌ و بلوچستان معرفی ظرفیت‌های استان و انعکاس تصویر واقعی مردم این منطقه را از دیگر دستاوردهای این برنامه دانست و گفت: گاهی تصویری که از سیستان‌ و بلوچستان به خارج از استان مخابره می‌شود، تنها بر ناامنی، درگیری و قاچاق متمرکز است؛ درحالی‌که این تصویر بیانگر همه واقعیت‌های استان و ظرفیت‌های ارزشمند آن نیست.

وی با قدردانی از تلاش نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی برای تأمین امنیت استان، خاطرنشان کرد: با وجود تهدیدها و تلاش دشمنان برای ناامن‌کردن منطقه، نیروهای امنیتی با اقدامات شبانه‌روزی و مجاهدانه، از اجرای بسیاری از عملیات‌ها و واردشدن آسیب‌های بیشتر به کشور جلوگیری کرده‌اند و در این مسیر نیز شهدایی تقدیم شده است.

آیت‌الله محامی ادامه داد: با وجود تهدیدها، زندگی عادی مردم در شهرهای استان جریان دارد و تردد شهروندان در ساعات مختلف شبانه‌روز و فعالیت برخی واحدهای صنفی نشان‌دهنده استمرار زندگی روزمره در منطقه است.

وی در پایان تأکید کرد: معرفی درست مردم نجیب سیستان‌ و بلوچستان، بازتاب واقعیت‌های زندگی در این استان و شناساندن ظرفیت‌های ارزشمند آن به داخل و خارج از کشور اقدامی ضروری و قابل تقدیر است.