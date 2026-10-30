بازسازی مدارس سنگی و فرسوده؛ اولویت معاونت توسعه روستایی رئیس‌ جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم حسین‌زاده جمعه، در نشست شورای اداری شهرستان باروق با تاکید بر ضرورت توزیع عادلانه منابع بر اساس محرومیت مناطق، به مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان باروق مهلتی یک‌هفته‌ای داد تا گزارش جامع اعتبارات تخصیص‌یافته و وضعیت مدارس فرسوده و سنگی این شهرستان را جهت بهسازی ارائه دهند.

وی گفت: باید با شناسایی ظرفیت‌های بومی، برای هر چالش و مطالبات منطقه‌ای، راهکارهای عملیاتی و اجرایی ارائه داد.

حسین‌زاده در ادامه تاکید کرد: مدیران کل دستگاه ‌های اجرایی مکلف‌اند ظرف حداکثر یک هفته، میزان دقیق اعتبارات تخصیص‌یافته به باروق و نحوه توزیع آن را اعلام کنند تا روند هزینه‌کرد منابع کاملاً مشخص شود.

وی افزود: حضور مستقیم مدیران در شهرستان‌ها و گفت‌وگو با مردم، تنها راه درک واقعی مشکلات و نیازمندی‌های مناطق محروم است.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: در حوزه راه‌های روستایی و تامین آب شرب، حمایت‌های کامل صورت می‌گیرد و پروژه انتقال گاز به روستاها نیز باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

حسین‌زاده با بیان اینکه بازسازی مدارس سنگی و فرسوده در اولویت نخست ما قرار دارد، افزود: از این‌رو لازم است گزارش مستند و تصویری این مدارس ظرف یک هفته جهت اتخاذ تصمیم و تامین اعتبار بازسازی ارسال شود.

توسعه گردشگری و حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا

معاون رئیس‌جمهور در ادامه گفت: شهرستان باروق دارای ظرفیت‌های بالایی در حوزه گردشگری است لذا باید مطالعات تخصصی برای جذب گردشگر انجام شود.

وی ادامه داد: تخصیص منابع مالی فقط بر اساس نیاز واقعی و توجیه اقتصادی صورت می‌گیرد و کارشناسان معاونت نیز بر این روند نظارت خواهند داشت.

حسین‌زاده تاکید کرد: وضعیت مجتمع‌های نیمه‌کاره، خانه‌های بهداشت و سایر پروژه‌های متوقف‌شده باید سریعاً شفاف شده و درخواست‌های تکمیلی ارسال شود.

وی افزود: اعتبارات ویژه‌ای برای استان‌ها در نظر گرفته شده که سهم استان آذربایجان غربی و شهرستان باروق نیز در برش استانی لحاظ خواهد شد.