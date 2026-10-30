به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود غفوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تاکستان، با اشاره به شیوه‌های حکمرانی فرعون در قرآن کریم اظهار کرد: فرعون برای حفظ قدرت، به تفرقه‌افکنی و قرار دادن گروه‌های مختلف جامعه در برابر یکدیگر روی می‌آورد و در عین حال، دعوت حضرت موسی(ع) را تحریف می‌کرد و او را عامل فساد و جادوگری معرفی می‌کرد.

وی با اشاره به وارونه‌نمایی حقیقت از سوی فرعون افزود: عجیب آن است که حاکمی که خود از فسادگران است، مخالف خود را عامل فساد معرفی می‌کند و برای توجیه سلطه‌گری‌اش، حقیقت را به شکلی دیگر به مردم نشان می‌دهد.

امام‌جمعه تاکستان با اشاره به سرانجام فرعون و بی‌ثمر ماندن قدرت و ثروت او در لحظه غرق‌شدن، گفت: توان نظامی، ثروت و ابزارهای تبلیغاتی ممکن است در صاحبان قدرت احساس شکست‌ناپذیری ایجاد کند، اما هیچ‌کدام ماندگاری قدرت را تضمین نمی‌کند.

غفوری با بیان اینکه استکبار صرفاً به قدرت نظامی و اقتصادی محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: هرگاه قدرت با تحقیر ملت‌ها، تحریف حقیقت، تفرقه‌افکنی و سلب حق انتقاد همراه شود، می‌توان نشانه‌های رفتار استکباری را در آن دید.

وی تأکید کرد: معیار ما باید روشن باشد؛ حق را با قدرت نسنجیم، بلکه قدرت را با حق بسنجیم. اگر این معیار را درباره همه قدرت‌ها و پیش از همه درباره خودمان به کار ببندیم، از دام منطق سلطه‌گری در امان خواهیم ماند.

شهید فهمیده؛ الگوی ایثار و مسئولیت‌پذیری برای نسل نوجوان

امام‌جمعه تاکستان در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هشتم آبان، سالروز شهادت محمدحسین فهمیده و روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی، اظهار کرد: این شهید ۱۳ ساله با فداکاری و شجاعت خود، الگویی ماندگار از ایثار و مسئولیت‌پذیری برای نسل‌های آینده به یادگار گذاشت.

وی با یادآوری تعبیر امام خمینی(ره) درباره شهید فهمیده افزود: بنیان‌گذار جمهوری اسلامی از این نوجوان به‌عنوان رهبر یاد کردند؛ تعبیری که نشان‌دهنده جایگاه ایمان، شجاعت و مسئولیت‌پذیری در مسیر دفاع از کشور و آرمان‌هاست.

غفوری با تأکید بر نقش بسیج دانش‌آموزی در مدارس گفت: این تشکل باید بستری برای تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، مقاومت و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی در میان دانش‌آموزان باشد.

وی همچنین با قدردانی از معلمان، مدیران و دانش‌آموزانی که در نماز جمعه حضور داشتند، بر نقش نسل نوجوان در تداوم روحیه استکبارستیزی تأکید کرد.

۱۳ آبان؛ نقطه عطفی در تقابل ایران با آمریکا

امام‌جمعه تاکستان با اشاره به مناسبت‌های ۱۳ آبان، از جمله تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت جمعی از دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸، این روز را از مقاطع اثرگذار تاریخ انقلاب اسلامی دانست.

وی با اشاره به نام‌گذاری این روز به‌عنوان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز اظهار کرد: تسخیر سفارت آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام، معادلاتی را که قدرت‌های جهانی برای منطقه غرب آسیا ترسیم کرده بودند، تحت تأثیر قرار داد.

غفوری با اشاره به اهمیت منابع انرژی و موقعیت راهبردی غرب آسیا گفت: قدرت‌های جهانی پس از جنگ جهانی دوم برای تقسیم حوزه‌های نفوذ و تسلط بر منابع و مسیرهای راهبردی منطقه برنامه‌ریزی کرده بودند، اما انقلاب اسلامی و سپس تسخیر سفارت آمریکا، روندی متفاوت در منطقه رقم زد.

وی با یادآوری حمایت امام خمینی(ره) از اقدام دانشجویان، عنوان کرد: امام از تسخیر لانه جاسوسی به‌عنوان «انقلاب دوم» یاد کردند؛ اقدامی که به گفته وی، نقطه عطفی در تقابل جمهوری اسلامی با سلطه آمریکا بود.

امام‌جمعه تاکستان در بخش پایانی خطبه‌ها به تحلیل شرایط منطقه و احتمال آغاز دور تازه‌ای از درگیری پرداخت و گفت: با وجود گمانه‌زنی‌ها درباره وقوع جنگ جدید، مجموعه‌ای از عوامل، هزینه و پیامدهای چنین اقدامی را برای دشمن افزایش داده است.

وی افزایش قیمت جهانی نفت، پیامدهای احتمالی بسته‌شدن تنگه هرمز، انسجام اجتماعی مردم ایران، توان هدف‌گیری مراکز حساس و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، قدرت جنگ الکترونیک و سایبری ایران و انسجام ساختار فرماندهی نیروهای مسلح را از جمله این عوامل برشمرد.