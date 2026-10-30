قنبری: اقتدار و استقلال ایران ریشه دشمنی آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل قنبری در خطبه‌های نماز جمعه هشتم آبان ۱۴۰۵ شهر ارداق، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، ایام فاطمیه را گرامی داشت و بر ضرورت پاسداشت این مناسبت و برگزاری مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) تأکید کرد.

وی همچنین با گرامیداشت روز دانش‌آموز و سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده، این روز را به نوجوانان تبریک گفت و اظهار کرد: شهید فهمیده امام و دشمن خود را شناخت و با آگاهی و مسئولیت‌پذیری در مسیر دفاع از آرمان‌هایش گام برداشت.

امام‌جمعه ارداق در ادامه با طرح این پرسش که چرا آمریکا با جمهوری اسلامی ایران دشمنی می‌کند، گفت: این تقابل ریشه‌ای است و یکی از مهم‌ترین دلایل آن، دستیابی ایران به اقتدار و عزت و ایستادن روی پای خود است؛ چراکه آمریکا با کشوری که بخواهد مستقل باشد و زیر سلطه نرود، مخالفت می‌کند.

وی موقعیت جغرافیایی ایران و قرار گرفتن آن در مسیرهای راهبردی شمال به جنوب و شرق به غرب جهان را از دیگر مؤلفه‌های اهمیت کشور دانست و افزود: تنگه هرمز به‌عنوان یکی از شریان‌های اصلی انتقال نفت و کالا در جهان، جایگاه راهبردی ویژه‌ای دارد.

قنبری با اشاره به سابقه مداخله آمریکا در ایران، از کودتای ۲۸ مرداد و پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ یاد کرد و گفت: آمریکا از دست دادن ایران و منافع خود در این کشور را نپذیرفته و در پی بازگشت به دوران سلطه گذشته است؛ اما این آرزو محقق نخواهد شد.

وی با اشاره به نقش رژیم پهلوی در تأمین منافع آمریکا اظهار کرد: در دوران گذشته، ایران در خدمت منافع آمریکا قرار داشت و این کشور از منابع و سرمایه‌های ایران بهره‌برداری می‌کرد.

توان هسته‌ای و انسجام ملی از مؤلفه‌های اقتدار ایران است

امام‌جمعه ارداق، توان هسته‌ای را از دیگر عوامل مورد اختلاف ایران و آمریکا دانست و گفت: انرژی هسته‌ای کاربردهای متنوعی از جمله در حوزه پزشکی دارد و نمی‌توان اهمیت آن را به یک بخش محدود کرد.

وی وحدت و انسجام ملی حول محور ولایت فقیه را از دیگر مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی برشمرد و با اشاره به حضور مردم در خیابان‌ها پس از شهادت رهبر پیشین، اظهار کرد: حضور مردم مانع از آن شد که منافقان و بدخواهان بتوانند به کشور آسیب بزنند.

قنبری همچنین صدور انقلاب اسلامی و گسترش الگوی استقلال‌طلبی آن را از دیگر نگرانی‌های آمریکا دانست و گفت: آمریکا از فراگیرشدن این الگو و کاهش سلطه خود بر کشورهای دیگر هراس دارد.

جوانان برای فتح قله‌ها احساس مسئولیت کنند

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به جوانان و طرح موضوع «هم‌عهدی» در این پیام، اظهار کرد: میان جوانان و رهبری عهدی برای حرکت به سوی قله‌های پیشرفت وجود دارد و تحقق این هدف نیازمند احساس مسئولیت همه اقشار جامعه است.

امام‌جمعه ارداق با اشاره دوباره به شهید محمدحسین فهمیده، مسئولیت‌پذیری و شناخت وظیفه را از ویژگی‌های برجسته این شهید دانست و بر ضرورت الگوگیری نسل جوان از او تأکید کرد.

قنبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات رژیم صهیونیستی گفت: تغییر افراد در ساختار سیاسی این رژیم، به معنای تغییر ماهیت آن نیست و ممکن است با رفتن یک فرد، فرد دیگری با همان رویکرد جایگزین شود؛ بنابراین باید توکل و اعتقاد خود را به خداوند حفظ کنیم.

وی با بیان اینکه دشمنان در رفتار خود با ملت‌ها و جریان‌های مخالف، رحم و ملاحظه‌ای ندارند، به اقدامات اخیر علیه برخی علما در کشورهای منطقه نیز اشاره کرد و گفت: چنین اقداماتی نمی‌تواند صدای حق را خاموش کند و به گفته وی، زمینه سقوط و زوال عاملان این رفتارها را فراهم می‌کند.