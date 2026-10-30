به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم حسین‌زاده، امروز جمعه، در جریان سفر به شهرستان باروق از بخش‌های مختلف کارخانه کارتن‌سازی «سبلان» بازدید کرد و از نزدیک در جریان توانمندی‌ ها، چالش‌ها و نیازهای توسعه‌ای این واحد صنعتی قرار گرفت.

در این بازدید حسین‌زاده با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های بومی اظهار داشت: حمایت از واحدهای تولیدی و کارآفرینان در مناطق کمتر توسعه‌یافته، کلید تحقق اشتغال پایدار و توسعه واقعی روستاهاست.

به گفته مدیران کارخانه کارتن‌ سازی که هم‌اکنون زمینه‌ساز اشتغال مستقیم ۳۵ نفر شده است، در صورت تجهیز خطوط تولید به دستگاه‌های مکانیزه، توان تولید این کارخانه به هزار عدد کارتن در روز خواهد رسید که گامی مهم در رونق اقتصادی شهرستان باروق محسوب می‌شود.

این بازدید با هدف بررسی میدانی موانع تولید، تسهیل فرآیند اشتغال‌زایی و شناسایی زمینه‌های حمایت دولتی از صنایع کوچک شهرستان باروق انجام گرفت.