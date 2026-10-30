به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز در خطبه‌های نماز جمعه جزیره کیش، با اشاره به پیام‌ها و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری، مناسبت‌های پیش رو و شرایط سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور، بر ضرورت تقویت وحدت ملی، آمادگی دفاعی، توجه به پدافند غیرعامل، حمایت از نوجوانان و صیانت از فرهنگ ایرانی ـ اسلامی تأکید کرد.

ضرورت ادامه مسیر پیشرفت در شرایط دشوار

امام جمعه کیش با اشاره به پیام‌های مقام معظم رهبری خطاب به دانشجویان، نخبگان، جوانان و مدال‌آوران کشور اظهار کرد: این پیام‌ها نشان می‌دهد که حتی در شرایط دشوار امنیتی، اقتصادی و جنگی نیز می‌توان شاهد رشد، درخشش و پیشرفت کشور بود و نباید سختی شرایط موجب توقف تلاش‌ها یا کوچک شدن اهداف ملت ایران شود.

وی افزود: نخبگان باید شکرگزار نعمت توانمندی‌های خود باشند و با ارتقای دانش، مهارت، توانمندی‌های فنی و معنوی و تهذیب نفس، در مسیر پیشرفت کشور گام بردارند. در مقابل، مسئولان نیز موظف‌اند زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم را برای جهش علمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فردی و جمعی جوانان فراهم کنند.

بی‌نیاز با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان ارشد نظام، بر ضرورت تداوم مسیر پیشرفت و اعتلای ایران اسلامی تأکید کرد و گفت: فقدان امام شهید، مسیر پرافتخار انقلاب اسلامی را متوقف نکرده است و با هدایت‌های حکیمانه رهبری و همراهی مردم، این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.

وی همچنین با اشاره به تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره تقویت وحدت و انسجام ملی، ایستادگی برای تحقق شروط جمهوری اسلامی، مدیریت تنگه هرمز و پایان دادن به وضعیت نه جنگ و نه صلح، تصریح کرد: مسئولان، نیروهای مسلح و مردم باید با تکیه بر راهبرد بازدارندگی فعال، برای صیانت از منافع ملی و تحقق اهداف کشور تلاش کنند.

پدافند غیرعامل؛ ضرورتی برای صیانت از زیرساخت‌های کشور

امام جمعه کیش با اشاره به هشتم آبان، روز پدافند غیرعامل، این موضوع را یکی از ضرورت‌های اساسی برای مقابله با تهدیدات و حوادث دانست و اظهار کرد: موقعیت راهبردی ایران، برخورداری کشور از استقلال و اقتدار و مواجهه با دشمنان، ضرورت توجه جدی‌تر به پدافند غیرعامل را دوچندان می‌کند.

وی با بیان اینکه آمادگی دفاعی صرفاً به تجهیزات و توان نظامی محدود نمی‌شود، افزود: تقویت توان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و معنوی کشور نیز بخشی از قدرت ملی در برابر تهدیدات است.

بی‌نیاز ادامه داد: پدافند غیرعامل به حفظ نیروی انسانی متخصص، حفاظت از مراکز حیاتی و کاهش هزینه‌های دفاعی کشور کمک می‌کند و در عین حال، هزینه هرگونه اقدام خصمانه را برای دشمن افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی جزیره کیش و قرار گرفتن آن در میان آب‌های خلیج فارس، بر ضرورت توجه ویژه مسئولان و مردم به الزامات پدافند غیرعامل تأکید کرد و گفت: پیش‌بینی مراکز جایگزین برای تأسیسات حیاتی، برگزاری رزمایش‌های آمادگی عمومی، تأمین امکانات مدیریت بحران و برنامه‌ریزی برای شرایط اضطراری باید از اولویت‌های جدی باشد.

امام جمعه کیش خاطرنشان کرد: آمادگی برای مقابله با بحران‌ها باید پیش از وقوع حادثه شکل بگیرد و غفلت از تهدیدات احتمالی می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

شهید فهمیده؛ الگویی برای نسل نوجوان و آینده‌ساز کشور

بی‌نیاز در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هشتم آبان، سالروز شهادت شهید محمدحسین فهمیده و روز نوجوان، بر ضرورت معرفی الگوهای اصیل انقلابی به نسل جوان تأکید کرد.

وی با اشاره به فداکاری شهید فهمیده در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: یکی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی، تربیت نوجوانان مؤمن، شجاع و مسئولیت‌پذیری است که برای دفاع از دین، میهن و مردم خود از جان گذشتند و به الگوهایی ماندگار تبدیل شدند.

امام جمعه کیش، نوجوانان را سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده کشور دانست و گفت: خانواده‌ها، مدارس، مساجد، پایگاه‌های بسیج و نهادهای فرهنگی باید برای رشد فکری، اخلاقی و معنوی نوجوانان برنامه‌ریزی کنند.

وی با بیان اینکه دشمنان برای تأثیرگذاری بر نسل نوجوان و فاصله انداختن میان آنان و ارزش‌های ملی و دینی برنامه‌ریزی می‌کنند، افزود: توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای این نسل، زمینه‌ساز تداوم پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی خواهد بود.

سیزدهم آبان؛ نماد ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار

امام جمعه کیش با اشاره به فرارسیدن سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: این روز یادآور ایستادگی ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های سلطه‌گر و نماد مقاومت، عزت و استقلال کشور است.

وی با اشاره به سابقه مداخلات آمریکا در امور داخلی ایران، از جمله نقش این کشور در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و حمایت از سیاست‌های سلطه‌جویانه، تصریح کرد: تقابل ایران و آمریکا صرفاً به تحولات پس از انقلاب اسلامی محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در رویکرد سلطه‌طلبانه و مداخله‌جویانه آمریکا دارد.

بی‌نیاز با تأکید بر اینکه استقلال و قدرت ملی، لازمه مقابله با سیاست‌های استکباری است، افزود: ملت ایران برای حفظ استقلال، امنیت و منافع خود باید مسیر تقویت توانمندی‌های ملی را دنبال کند.

وی با اشاره به مواضع تهدیدآمیز مقام‌های آمریکایی علیه ایران گفت: انتظار تسلیم بی‌قیدوشرط ملت ایران در برابر قدرت‌های خارجی، با روحیه استقلال‌طلبی و پیشینه تاریخی این ملت سازگار نیست.

امام جمعه کیش با بیان اینکه استکبارستیزی از اصول بنیادین تعالیم انبیا و آموزه‌های قرآن کریم است، تأکید کرد: مقاومت در برابر ظلم و سلطه، با ایمان، وحدت و تقویت قدرت ملی پیوندی ناگسستنی دارد.

تأکید بر حفظ آرامش اقتصادی و مدیریت مصرف

بی‌نیاز در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: به لطف خداوند و با تدابیر مسئولان، کشور با کمبود و قحطی مواجه نیست و بخش قابل‌توجهی از نیازهای داخلی از طریق تولیدات ملی تأمین می‌شود.

وی افزود: با وجود محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی و تحریم‌ها، لازم است مسئولان نظارت، پیگیری و برنامه‌ریزی را تقویت کنند و مردم نیز با مدیریت مصرف و پرهیز از اسراف، در عبور از شرایط موجود مشارکت داشته باشند.

امام جمعه کیش با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش عمومی تصریح کرد: مردم نباید تحت تأثیر نگرانی‌ها و فضاسازی‌های دشمن قرار بگیرند؛ چراکه با برنامه‌ریزی، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و تداوم تلاش‌ها می‌توان از شرایط دشوار عبور کرد.

افزایش هزینه‌های جنگ برای دشمن با تقویت بازدارندگی

بی‌نیاز با اشاره به تحولات منطقه‌ای و اهمیت راهبردی تنگه هرمز، اظهار کرد: اقدامات جمهوری اسلامی در مدیریت تحولات منطقه و مقابله با تخلفات، در کنار آمادگی نیروهای مسلح و تدابیر مسئولان، محاسبات دشمن برای آغاز مجدد جنگ را دشوارتر کرده است.

وی افزود: هرگونه درگیری جدید می‌تواند پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای برای آمریکا، رژیم صهیونیستی و اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد و افزایش هزینه‌های احتمالی جنگ، تصمیم‌گیری برای آغاز آن را پیچیده‌تر می‌کند.

امام جمعه کیش با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی در برابر هرگونه تهدید احتمالی گفت: هرچند باید تمام تلاش‌ها برای جلوگیری از جنگ و دستیابی به اهداف کشور از مسیر اقتدار و تدبیر به کار گرفته شود، آمادگی دفاعی نیز باید در بالاترین سطح حفظ شود.

وی با اشاره به توان دفاعی جمهوری اسلامی، بر ضرورت پاسخ‌گویی قاطع و بازدارنده به هرگونه تجاوز احتمالی تأکید کرد و افزود: وحدت ملی، هدایت‌های رهبری، آمادگی نیروهای مسلح و حضور مسئولانه مردم، از عوامل اصلی تقویت قدرت بازدارندگی کشور است.

بی‌نیاز همچنین خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی آمریکا و رژیم صهیونیستی در قبال ایران با تغییر احزاب و دولت‌ها دگرگون نمی‌شود؛ بنابراین، تکیه بر قدرت ملی، مقاومت و انسجام داخلی باید محور برنامه‌ریزی کشور باشد.

فرهنگ عمومی؛ پایه هویت و اقتدار جامعه

امام جمعه کیش در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به چهاردهم آبان، روز فرهنگ عمومی، فرهنگ را از مهم‌ترین مؤلفه‌های هویت و استحکام ملی دانست و اظهار کرد: موفقیت کشور در عرصه‌های مختلف، به استحکام بنیان‌های فرهنگی و عملکرد مؤثر نهادهای مسئول در این حوزه وابسته است.

وی با تأکید بر اینکه فرهنگ جامعه یکی از عرصه‌های مهم مواجهه با جنگ نرم دشمن است، افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی و سایر دستگاه‌های مرتبط باید با برنامه‌ریزی دقیق، تدوین سیاست‌های مؤثر و نظارت بر اجرای آن‌ها، از ارزش‌های فرهنگ ایرانی ـ اسلامی صیانت کنند.

بی‌نیاز با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان و مردم به مسائل فرهنگی، خواستار نظارت و برنامه‌ریزی متناسب با هویت دینی و ملی جامعه در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی شد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت حفظ عفاف و حجاب، اظهار کرد: زیست عفیفانه به معنای نادیده گرفتن زیبایی‌ها و نعمت‌های الهی نیست، بلکه شیوه‌ای مسئولانه برای بهره‌مندی درست از این نعمت‌ها در چارچوب ارزش‌های دینی و اخلاقی است.

امام جمعه کیش افزود: حفظ پاکدامنی، کنترل نگاه، پرهیز از خودنمایی و رعایت حدود اخلاقی در حضور اجتماعی، مسئولیتی مشترک میان زنان و مردان و همچنین مسئولان و مردم است.

وی با اشاره به نزدیک شدن ایام فاطمیه، حضرت فاطمه زهرا(س) را الگویی برجسته در زمینه عفاف، حجاب و زیست مؤمنانه دانست و بر ضرورت توجه بیشتر جامعه به سیره آن حضرت تأکید کرد.

تأکید بر همبستگی ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا بی‌نیاز در پایان، با تأکید بر نقش مردم، مسئولان و نیروهای مسلح در حفظ اقتدار کشور، اظهار امیدواری کرد که با تداوم وحدت ملی، تقویت توانمندی‌های داخلی، آمادگی دفاعی و توجه به ارزش‌های فرهنگی و دینی، ایران اسلامی مسیر پیشرفت و سربلندی را با قدرت ادامه دهد.