به گزارش خبرنگار مهر، مولوی سلیمان دهبان، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پزم با اشاره به آیات سوره اسراء و تبیین جایگاه قرآن کریم در زندگی مؤمنان، بر ضرورت گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده‌ها و آموزش این کتاب آسمانی به فرزندان تأکید کرد.

امام جمعه اهل‌سنت پزم کنارک قرآن کریم را راهنمای جامع زندگی دانست و اظهار کرد: هرگاه قرآن در مسیر زندگی و خانواده‌ها قرار گیرد، زمینه تقویت ایمان انسان فراهم می‌شود و این کتاب آسمانی زینت‌بخش زندگی دنیوی و اخروی مؤمنان خواهد بود.

وی افزود: تلاوت قرآن در مراحل مختلف زندگی می‌تواند زمینه‌ساز سعادت و خوشبختی انسان باشد و مؤمنان باید همواره با معارف و آموزه‌های این کتاب الهی مأنوس باشند.

آموزش قرآن به فرزندان، مسئولیتی مهم برای خانواده‌ها

مولوی دهبان با تأکید بر ضرورت آموزش و حفظ قرآن کریم برای فرزندان، خاطرنشان کرد: همه مؤمنان باید با قرآن آشنایی داشته باشند و در مواجهه با مشکلات و دشواری‌های زندگی نیز به آموزه‌های آن توجه کنند؛ چراکه قرآن نقش مهمی در هدایت و زندگی انسان دارد.

وی با تأکید بر اینکه فرهنگ قرآنی باید در خانواده‌ها نهادینه شود، خواستار توجه بیشتر والدین به آموزش قرآن و فراهم‌کردن زمینه انس فرزندان با کلام وحی شد.

هوشیاری مردم در برابر تحرکات مشکوک ضروری است

امام جمعه اهل‌سنت پزم در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به حوادث اخیر در استان و آنچه تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی و فتنه‌انگیزی در منطقه عنوان کرد، به شهادت جمعی از پاسداران و سربازان انقلاب اسلامی اشاره کرد.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه صحنه یا نشانه مشکوک، موضوع را در اسرع وقت به نهادهای نظامی اطلاع دهند تا با همکاری مردم و تلاش نیروهای مسئول، آرامش و امنیت جامعه حفظ شود و زمینه سوءاستفاده عوامل ناامن‌کننده فراهم نشود.