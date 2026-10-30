امام جمعه چناران:تحریم های دشمن با وحدت ملت راه به جایی نخواهد برد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد بختیاری در خطبه‌های امروز هشتم آبان ماه، با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران با دستاوردهای نظامی، اقتدار دفاعی، پیشرفتهای علمی و موفقیت‌های ورزشی محاسبات دشمن را با شکست مواجه کرده است، اظهار کرد: دشمن با ایجاد اختلاف بین مردم و مسئولان و دامن‌زدن به شکاف‌های اجتماعی، به دنبال تضعیف انسجام ملی است بنابراین اتحاد و همدلی مردم، توطئه‌ تفرقه‌افکنی را خنثی می‌کند.

امام جمعه چناران حفظ انصاف در مطالبه‌گری را ضروری دانست و گفت: دشمن تلاش می‌کند بین دولت، مجلس و سایر قوا اختلاف ایجاد کند از این رو نباید به بهانه‌ مطالبه‌گری از مسیر انصاف خارج شد و نقدها به ابزاری برای تضعیف همبستگی کشور تبدیل شود.

وی تحریف حقیقت، عملیات روانی و شبهه‌افکنی را از دیگر شگردهای نظام سلطه برشمرد و تصریح کرد: دشمن با بهره‌گیری از رسانه‌های خود می‌کوشد واقعیت‌های جامعه‌ ایران را وارونه جلوه دهد و دستاوردها را کمرنگ کند اما هر اندازه بر حجم این جنگ روانی بیفزاید، حقیقت پیشرفتهای ایران آشکارتر خواهد شد.

امام جمعه چناران با اشاره به فشارهای اقتصادی دشمن اظهار کرد: دشمن سفره‌ مردم را هدف قرار داده است اما ملت ایران با تکیه بر فرهنگ عاشورایی و روحیه‌ مقاومت در برابر فشارها ایستادگی خواهد کرد و تحریم‌ها با وحدت مردم راه به جایی نخواهند برد.

وی با اشاره به روز بسیج دانش‌آموزی، پایگاه‌های بسیج در مساجد را سنگرهای بصیرت و آگاهی‌بخشی دانست و خانواده‌ها را به ثبت‌نام فرزندان خود برای رشد علمی و تربیت دینی در این پایگاه‌ها دعوت کرد.

بختیاری همچنین ضمن گرامیداشت روز محیط‌بان از تلاش حافظان محیط زیست قدردانی کرد و آن را ضرورتی برای صیانت از حیات انسان و نسل‌های آینده خواند.

وی با اشاره به هفته‌ پدافند غیرعامل، بر توجه جدی دستگاه‌های اجرایی، مدارس و مجموعه‌های مختلف جامعه به این موضوع تأکید کرد و بروزرسانی شیوه‌های پدافند غیرعامل را در کاهش خطرات و افزایش آمادگی کشور مؤثر دانست.

امام جمعه چناران در پایان، با اشاره به اهمیت راهپیمایی ۱۳ آبان امسال و با یادآوری نبود امام شهید، از آحاد مردم برای حضور گسترده در این راهپیمایی دعوت کرد و گفت: مردم باید با حضور در خیابانها، حمایت خود را از کشور، پرچم و ارزشهای اسلامی نشان دهند و بار دیگر وحدت و ایستادگی ملت ایران را به نمایش بگذارند.