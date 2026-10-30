به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا غمخوار، با تأکید بر اصل بنیادین شفافیت عملکردی، گفت: در جریان هفته بیمه سلامت، مشروح گزارش‌های عملکردی و دستاوردهای راهبردی این اداره کل تهیه و به نمایندگان مجلس، استاندار، فرمانداران، رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، امامان جمعه و سایر مسئولان و ارکان ارشد استانی و شهرستانی تقدیم خواهد شد تا گامی مؤثر در جهت تنویر افکار عمومی، تحکیم تعاملات بین‌ بخشی و بازتاب دستاوردهای ۳۲ ساله سازمان برداشته شود.

وی، بهره‌گیری از ابزارهای نوین آگاهی‌ بخشی عمومی را از دیگر اولویت‌های اداره‌کل بیمه سلامت استان تهران خواند و برپایی کارگاه‌های آموزشی تخصصی، نمایشگاه‌های اطلاع‌رسانی و نشست‌های علمی با حضور نخبگان و چهره‌های مرجع اجتماعی را در همین راستا ارزیابی نمود.

معاون بیمه و خدمات سلامت اداره کل بیمه سلامت استان تهران، همچنین با تأکید بر رویکرد انسان‌ محور و حمایتی سازمان بیمه سلامت، بازدید از بخش‌های بستری بیماران خاص و صعب‌العلاج و ثبت روایت‌های اصیل از تجربیات زیسته آنان را ابزاری کارآمد جهت بازنگری و بهینه‌سازی فرآیندهای خدمت‌ رسانی دانست.

برگزاری دوره‌های آموزشی مدون در حوزه پیشگیری و مدیریت بیماری‌ها، از جمله کارگاه تخصصی پیشگیری از سرطان، از دیگر محورهای مورد اشاره غمخوار بود.

وی از دعوت مؤسسات خیریه و نهادهای مدنی جهت حضور فعال در وبینارهای تخصصی و کارگروه‌های آموزشی اداره کل بیمه سلامت استان تهران خبر داد و تجلیل و تقدیر از مراکز درمانی برتر و شرکای راهبردی کاری را که با تعهد حرفه‌ای در ارائه خدمات مطلوب به بیمه‌ شدگان نقش‌آفرینی می‌کنند، از اقدامات اساسی در راستای تحقق توسعه پایدار سلامت و تکریم ارکان ارائه‌ دهنده خدمت دانست.