پیام تقدیر فرمانده هوافضای سپاه از خدمات گروه پزشکی جهادی فارس

به گزارش خبرگزای مهر، سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پیامی از تلاش پزشکان و پرستاران جهادی استان فارس در برگزاری اردوی درمانی «خدمت فاطمی» تقدیر کرد.

این اردوی جهادی به همت بسیج و سپاه فجر استان فارس و با مشارکت پزشکان و پرستاران، به مدت سه روز در نقاط مختلف استان و شهرستان شیراز در حال برگزاری است و خدمات درمانی به مردم ارائه می‌شود.

سردار موسوی در این پیام خطاب به اعضای گروه پزشکی جهادی آورده است: شأن و منزلت انسان‌ها در درگاه الهی در تناسب با تلاش و همت آنان در خدمت به خلق خداست.

وی با اشاره به اینکه خالق هستی همه کائنات را در خدمت بشر قرار داده است، افزوده است: چه زیباست انسان‌هایی از این صفت الهی الهام بگیرند و وجود خود را وقف خدمت به اشرف مخلوقات کنند و برای جلب رضایت حضرت حق، خدمت به خلق را وظیفه خود بدانند.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه در ادامه با قدردانی از تلاش‌های جهادی کادر درمان فارس تأکید کرده است: به همت و تلاش جهادی شما عزیزان که در مجاورت میدان رزم و مشهود ایثارگران نیروی هوافضا، برای کاهش بخشی از آلام مردم عزیزمان خدمت‌رسانی می‌کنید، درود می‌فرستم و برای موفقیت‌های روزافزون شما دعا می‌کنم.