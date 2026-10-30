به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غلام‌نژاد گفت: گسترش پوشش بیمه‌ای اقشار کم‌درآمد، حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، توسعه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و حمایت از زوج‌های نابارور، از محورهای مهم فعالیت بیمه سلامت استان تهران به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت توسعه پوشش بیمه‌ای و ارتقای دسترسی مردم به خدمات سلامت، اظهار کرد: یکی از اولویت‌های بیمه سلامت، حمایت از اقشار کم‌درآمد و فراهم‌ کردن زمینه بهره‌مندی آنان از خدمات درمانی است.

غلام‌نژاد ادامه داد: در همین راستا، پوشش رایگان بیمه‌ای افراد مشمول دهک‌های درآمدی یک تا پنج با هدف کاهش دغدغه‌های مالی خانوارها و تسهیل دسترسی به خدمات سلامت دنبال می‌شود.

وی افزود: حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج و کاهش هزینه‌های سنگین درمانی این گروه از بیمه‌ شدگان نیز از دیگر اولویت‌های بیمه سلامت استان تهران است. صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج با هدف کمک به تأمین هزینه‌های درمانی، کاهش فشار اقتصادی بر بیماران و خانواده‌های آنان و تسهیل دسترسی به خدمات مورد نیاز فعالیت می‌کند و حمایت از این بیماران نقش مهمی در کاهش هزینه‌های پرداختی از سوی خانواده‌ها دارد.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران در ادامه، توسعه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را از دیگر برنامه‌های مهم در راستای تقویت خدمات سطح اول سلامت عنوان کرد و گفت: اجرای این برنامه در مناطق تحت پوشش، از جمله دماوند، اسلامشهر و بهارستان، با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات درمانی و تقویت ارتباط میان سطوح مختلف ارائه خدمات سلامت دنبال می‌شود.

غلام‌نژاد، حمایت از زوج‌های نابارور را از دیگر زمینه‌های فعالیت بیمه سلامت برشمرد و تصریح کرد: پوشش بیمه‌ای خدمات مرتبط با درمان ناباروری با هدف کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های درمان، کاهش بار مالی بر زوج‌ها و افزایش امکان بهره‌مندی آنان از خدمات تخصصی دنبال می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: توسعه پوشش بیمه‌ای، حمایت از اقشار کم‌درآمد و بیماران خاص و صعب‌العلاج، تقویت نظام ارجاع و پشتیبانی از زوج‌های نابارور، از جمله محورهای مهم فعالیت بیمه سلامت استان تهران در سال ۱۴۰۵ است و این اقدامات در راستای ارتقای عدالت در سلامت و افزایش دسترسی شهروندان به خدمات مورد نیاز انجام می‌شود.