به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی‌کجانی بعد از ظهر جمعه در نشست هم‌اندیشی مدیران مناطق هفت‌گانه حکمرانی فرمانداری تهران که با حضور حسین خوش‌اقبال، معاون استاندار و فرماندار تهران و معاونان فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: در چند دهه گذشته، اقدامی برای ایجاد چنین ساختاری در فرمانداری تهران صورت نگرفته بود و اکنون تشکیل این مناطق در چارچوب رویکرد دولت چهاردهم برای تقویت حکمرانی محلی و تحقق عدالت در توزیع خدمات، با پیگیری و نقش‌آفرینی مؤثر محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، و اهتمام مجموعه مدیریتی استان و همراهی دولت، وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور به مرحله اجرا رسیده است.

وی افزود: این اقدام با رویکرد تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای اعتماد عمومی، افزایش مشارکت شهروندان و بهبود رضایتمندی عمومی دنبال می‌شود. هدف اصلی از تشکیل مناطق هفت‌گانه، نزدیک‌تر شدن ساختار اجرایی دولت به شهروندان، افزایش حضور میدانی مدیران، تسهیل ارتباط مردم با مسئولان و تسریع در شناسایی و رفع مسائل مناطق مختلف پایتخت است.

معاون سیاسی استاندار تهران با اشاره به جایگاه سیاسی و اداری پایتخت، گستردگی جغرافیایی، تراکم و تنوع جمعیتی، مسائل اجتماعی و فرهنگی، مطالبات مردمی، موضوعات مرتبط با نظم عمومی و آرامش اجتماعی، مشکلات حمل‌ونقل و نابرابری در توزیع برخی امکانات و خدمات عمومی گفت: تهران به دلیل تنوع مسائل و تفاوت نیازهای مناطق مختلف، نیازمند مدیریتی متناسب با شرایط هر منطقه است و نمی‌توان برای مسائل متنوع پایتخت، نسخه‌ای واحد در نظر گرفت.

توکلی‌کجانی تأکید کرد: مدیران مناطق حکمرانی باید با رویکردی تعاملی، قانون‌مدار و مسئولانه، در چارچوب اختیارات فرمانداری، ارتباط مستمر و مؤثری با دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، شهرداری‌ها و مجموعه‌های مسئول داشته باشند و از طریق تقسیم کار مشخص، برگزاری نشست‌های مشترک و پیگیری مصوبات و اولویت‌های هر منطقه، روند حل مسائل مردم را تسریع کنند.

وی تدوین شناسنامه جامع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی برای هر یک از مناطق را از اولویت‌های این ساختار دانست و افزود: اطلاعات محلات، ظرفیت‌های اجتماعی، نخبگان و معتمدان محلی و ویژگی‌ها و چالش‌های هر منطقه باید در قالب بانک اطلاعاتی منسجم گردآوری و مبنای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

معاون سیاسی استاندار تهران همچنین بر ایجاد سازوکاری مشخص برای دریافت، ثبت، ارجاع و پیگیری مطالبات شهروندان تأکید کرد و گفت: برگزاری جلسات محلی، ارتباط مستمر با گروه‌های مرجع، استفاده از ظرفیت رسانه‌های محلی و بازدیدهای میدانی باید با هدف شناسایی مسائل، پیگیری درخواست‌های مردم و حصول نتیجه استمرار یابد.

توکلی‌کجانی تدوین نظام مسائل هر یک از مناطق هفت‌گانه را از مأموریت‌های مهم مدیران این مناطق برشمرد و افزود: شناسایی، احصا، اولویت‌بندی و مستندسازی مسائل و مطالبات هر منطقه، زمینه برنامه‌ریزی هدفمند، تصمیم‌گیری مؤثر و پیگیری منسجم برای رفع مشکلات شهروندان را فراهم می‌کند.

گفتنی است مناطق هفت‌گانه حکمرانی فرمانداری تهران عبارت‌اند از: مرکز، غرب، شرق، شمال‌شرق، شمال‌غرب، جنوب‌غرب و جنوب‌شرق. احکام مدیران این مناطق نیز هفته گذشته از سوی محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، صادر شد.