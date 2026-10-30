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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴

یمن ساختار فرماندهی نظامی عربستان در این کشور را افشا کرد

یمن ساختار فرماندهی نظامی عربستان در این کشور را افشا کرد

نیروهای مسلح یمن ضمن افشای ساختار مدیریت عملیاتی و فرماندهی میدانی افسران سعودی در این کشور، شهروندان را از نزدیک شدن به اردوگاه‌ها و تجمعات نظامی این نیروها برحذر داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی یمن (سبأ)، نیروهای مسلح این کشور در بیانیه ای ساختار مدیریت عملیاتی و فرماندهی نظامی میدانی افسران سعودی را افشا کردند.

بر اساس این گزارش، نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که برخی افسران سعودی مسئولیت اداره عملیات نظامی، نظارت بر تجمع نیروها و مراکز عملیاتی در مناطق مختلف یمن را برعهده دارند.

در این بیانیه، از «فهد بن حمد السلمان» به‌عنوان مسئول فرماندهی نیروهای مشترک در یمن نام برده شده و آمده است که وی بر فعالیت افسران سعودی در این کشور نظارت می‌کند.

همچنین «علی عایض بن علی مطر الحارثی» مسئولیت نیروی پشتیبانی و امداد در داخل یمن را برعهده دارد و «عبدالله بن فهد السهلی» نیز فرماندهی نیروی شروره و چند پایگاه عملیاتی در مناطق مختلف را مدیریت می‌کند.

نیروهای مسلح یمن همچنین اسامی افسران مسئول پایگاه‌های عملیاتی در استان‌های شبوه، عدن، مأرب، المهره و حضرموت و نیروی مشترک ۸۰۸ پشتیبانی و امداد در جزیره سقطری را منتشر کردند.

در این بیانیه تأکید شده است که نیروهای مسلح یمن اطلاعات کاملی درباره این نیروها در اختیار دارند و آنها را به‌طور مستمر تحت تعقیب و هدف قرار خواهند داد. همچنین اعلام شده است که گزارش‌های رسانه‌ای بیشتری درباره جزئیات فعالیت این افسران منتشر خواهد شد.

نیروهای مسلح یمن از شهروندان خواستند به اردوگاه‌ها و محل تجمع نیروهای وابسته به عربستان نزدیک نشوند و هشدار دادند که این مناطق از دیدگاه آنان اهداف نظامی محسوب می‌شوند.

عربستان سعودی از مارس ۲۰۱۵ (اسفند ۱۳۹۳) در رأس ائتلافی نظامی وارد جنگ علیه یمن شد.

کد مطلب 6994482

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