فرماندار املش: احیای تالاب زربیجار گامی مهم در مسیر توسعه پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مظفری، عصر جمعه، در جریان بازدید میدانی از عملیات احیای تالاب آبی زربیجار، با همراهی شهردار املش، ضمن بررسی روند اجرای این پروژه زیست‌محیطی، با تأکید بر اهمیت احیای تالاب زربیجار در حفظ تعادل اکوسیستم منطقه اظهار کرد: تالاب زربیجار یکی از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی شهرستان املش است و احیای آن نه‌تنها یک ضرورت زیست‌محیطی، بلکه گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار و صیانت از سرمایه‌های طبیعی منطقه به شمار می‌رود.

فرماندار املش، با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای عملیات احیای تالاب تصریح کرد: حفاظت از منابع طبیعی و زیست‌بوم‌های ارزشمند شهرستان نیازمند تعامل و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است و دولت نیز حمایت از طرح‌های زیست‌محیطی را از اولویت‌های مهم خود می‌داند.

وی با اشاره به لزوم رفع موانع اجرایی افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های متولی و همکاری نزدیک شهرداری با سایر نهادهای مرتبط حائز اهمیت است.

مظفری در پایان گفت: روند اجرای پروژه با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی باید تسریع شود.