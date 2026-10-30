حسین عظیمی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از سه پروژه آموزشی در سطح شهرستان، آخرین وضعیت اجرای عملیات عمرانی و روند پیشرفت این طرح‌ها بررسی شد.

وی در جریان بازدید از پروژه احداث مدرسه ۱۵ کلاسه متوسطه اول مصطفی حبیب‌اللهی افزود: این پروژه با زیربنای یک‌هزار و ۹۰۰ مترمربع تاکنون حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به گفته وی: ۲۵ درصد هزینه‌های اجرای این طرح با مشارکت خیر نیک‌اندیش و ۷۵ درصد از محل اعتبارات دولتی تأمین شده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی فرمانداری گلپایگان با اشاره به قرار گرفتن این پروژه در فهرست طرح‌های نشان‌دار مالیاتی کشور گفت: با پیگیری‌های فرمانداری، اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی مدارس، این پروژه در چارچوب بند «خ» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت در سطح ملی معرفی شده است تا از ظرفیت قانونی هدایت منابع مالیاتی برای تأمین اعتبار طرح‌های اولویت‌دار استفاده شود.

وی همچنین در بازدید از دبستان پسرانه چهارکلاسه مرحوم کوکب بیاتی در روستای رباط‌سرخ، از پیشرفت ۹۵ درصدی این پروژه خبر داد و گفت: این مدرسه با زیربنای حدود ۳۵۰ مترمربع احداث شده و حدود ۶۰ خیر نیک‌اندیش در اجرای آن مشارکت داشته‌اند و مابقی هزینه‌ها از محل اعتبارات دولتی تأمین شده است.

عظیمی ادامه داد: این پروژه نیز با پیگیری مجموعه فرمانداری، آموزش و پرورش و نوسازی مدارس در فهرست پروژه‌های نشان‌دار مالیاتی کشور قرار گرفته است. بر این اساس، مؤدیان مالیاتی می‌توانند هنگام پرداخت مالیات و از طریق سامانه مربوط، این طرح را برای تخصیص اعتبار انتخاب کنند تا منابع اختصاص‌یافته مطابق ضوابط قانونی صرف تکمیل آن شود.

وی در ادامه با اشاره به پیشرفت ۹۵ درصدی مدرسه ۱۲ کلاسه شهیدان اکرمی در مسکن مهر شماره یک گلپایگان اظهار کرد: این پروژه آموزشی با زیربنای یک‌هزار و ۳۵۰ مترمربع در سه طبقه احداث شده و اعتبار اجرای آن از محل منابع دولتی تأمین شده است.

به گفته وی، مدرسه شهیدان اکرمی نیز با پیگیری‌های انجام‌شده در فهرست طرح‌های نشان‌دار مالیاتی کشور قرار گرفته و مؤدیان مالیاتی می‌توانند از طریق سامانه مربوط، این پروژه را برای تخصیص اعتبار انتخاب کنند.

عظیمی خاطرنشان کرد: تکمیل این سه پروژه آموزشی با توجه به نیازهای جمعیتی و ضرورت توسعه فضاهای آموزشی شهرستان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بهره‌برداری از آن‌ها می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای زیرساخت‌های آموزشی و پاسخگویی به نیاز دانش‌آموزان مناطق مختلف گلپایگان داشته باشد.